澳門酒店自助餐優惠！澳門十六浦酒店推出自助餐優惠，於指定旅遊網站預訂自助午餐及自助晚餐低至75折，歎到法國及愛爾蘭直送的新鮮生蠔，以及青口、大蝦、蜆等多款海鮮，另有各式中西料理及法式甜品，人均最平$188起，即睇優惠詳情！去澳門玩之前，記得睇埋澳門最新景點！

澳門自助餐優惠2023｜十六浦酒店自助餐$188/位起！任食生蠔/大蝦

澳門十六浦索菲特酒店推出自助餐優惠，3月8日起晚上9時於KKday網站預訂酒店自助午餐及自助晚餐，可以享有低至75折優惠，人均最平$188起，歎到多款海鮮、中西料理等，好抵食！

澳門十六浦索菲特酒店推出自助餐優惠。（KKday）

澳門十六浦索菲特酒店自助午餐供應多款美食，包括三文魚、吞拿魚、鯛魚刺身；青口、蜆等豐富海鮮，以及不同款式的中西熱食、法式甜品、雪糕等，另有即場製作的正宗拉麵（食物款式輪流供應，視乎餐廳供應），滿足不同人士的口味！

澳門自助餐優惠【1】澳門十六浦索菲特酒店自助午餐低至79折

供應時間：12:00 -14:30

價錢：$188/位起（原價：$251/位）（已包括加一服務費）

預訂網址：請按此

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酒店的自助晚餐方面，可以任食每日產地新鮮直送的法國及愛爾蘭生蠔，以及鮮活大蝦、青口、蛤蜊、蜆等多款海鮮無限供應，另有多款刺身、中西料理、逾20款法式甜點、雪糕等（食物款式輪流供應，視乎餐廳供應），更有無限暢飲紅酒、白酒及啤酒，人均最平$324起！

澳門自助餐優惠【2】澳門十六浦索菲特酒店自助晚餐低至75折

供應時間：18:00 -21:30

價錢：$324/位起（原價：$427/位）（已包括加一服務費）

預訂網址：請按此

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澳門十六浦索菲特酒店海風餐廳主打法式及地中海特色自助餐，除了南歐風情設計的室內座位，亦可以選擇於池畔露天平台用餐，一邊眺望澳門內港風景，一邊品嘗自助餐美食。

（澳門十六浦索菲特酒店官方網站）

優惠期（預訂期）：2023年3月8日21:00至3月14日23:59

使用日期：2023年3月10日至3月31日

地址：澳門內港巴素打爾古街澳門十六浦索菲特酒店6樓海風餐廳

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