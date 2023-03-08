日本紫藤花2023花期公布！日本東京近郊「足利花卉公園」（あしかがフラワーパーク Ashikaga Flower Park），每年4月中至5月中，漫天紫藤花盛放浪漫唯美，曾被選為世界十大夢幻景點之一。2023年園內的紫藤花開花日期，官方預計於4月中至5月尾。到日本「探花」賞櫻，或在東京自由行，不妨計劃行程來看看紫藤花。

日本紫藤花2023︳足利花卉公園紫藤花期公布 附官方鐵路交通建議

朝聖紫藤花 媲美《阿凡達》場景

紫藤，據說是一種古老的日本花樹，有淡紅色、紫色、白色與黃色依序開花。賞紫藤花的最佳地方是足利花卉公園，位於東京近郊，由東京市區出發，約2小時到達。園內的紫藤樹齡約160年，全長80米的紫藤隧道共600個花架，350多株紫藤盛開，抬頭漫天紫藤，場景迷幻驚艷，堪比《阿凡達》電影的靈魂之樹。

紫藤花期一般在每年的4月至5月，為期約1個月，而開得最美的時候大約在5月，官方預計開花期為4月15日至5月21日，但由於5月初是日本的「黃金周」假期，園內通常人山人海，想稍為避開人潮，建議可在4月下旬前往。

（圖片︰足利花卉公園官網）

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足利花卉公園紫藤花期、賞花時間

「紫藤花物語/富士之花物語」

日期︰預定2023年4月15日-5月21日（開放和營業時間或根據開花情況而變）

夜間彩燈點亮期︰預定2023年4月21日-5月21日



營業時間︰

4月15 -20 日（09:00-18:00）

4月21 -28 日（08:00-20:30）

4月29 -5月7日（07:00-21:00）

5月8-14日（08:00-20:30）

5月15-21日（09:00-20:30）



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足利花卉公園（あしかがフラワーパーク Ashikaga Flower Park）

地址﹕日本栃木縣足利市迫間町607

最近的車站：足利花卉公園站

官方建議交通︰

[鐵路] 東京站>成田Skyliner>上野站>JR宇都宮線>小山站>JR兩毛線>足利花卉公園站>步行約3分鐘>足利花卉公園

交通時間︰約2小時

交通費︰約¥2,000



入場費（依官網公布為準）：

[全日] 成人 ¥900 - ¥2,100 / 兒童 ¥500 - ¥1,100

[夜] 成人 ¥700 - ¥1,900 / 兒童 ¥400 - ¥1,000

