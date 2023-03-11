東京將有新酒店開幕！世界著名貴價奢華酒店，Bulgari Hotel Tokyo（譯︰東京寶格麗酒店）將於 2023年4月開幕。酒店官網顯示每晚最低房價約港元2萬，依然近乎售罄。

東京新酒店｜Bulgari Hotel Tokyo奢華套房 每晚4萬8港元近售罄

Bulgari Hotel Tokyo將於 2023年4月4日正式開幕，東京寶格麗是Bulgari Hotels & Resorts的第8間酒店，該集團主力於奢華酒店與渡假村品牌，在米蘭、峇里島、倫敦、北京、杜拜、上海、巴黎等也見到它的影蹤。

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Bulgari Hotel Tokyo於 2023年4月4日正式開幕。（圖片︰bulgarihotels IG）

據Bulgari Hotel Tokyo官網資料，舉例入住日為5/4-6/5，「Superior Guest room」-2張大床，東京市天際線景，房價最低為¥379,700連稅（折約港元$21,807）；25/4-26/4房價最低為¥278,500連稅（折約港元$16,030），部分房間的城市景可遠眺富士山。至於，套房級（Suites）由¥468,250連稅（折約港元$26,965）起跳，官網更經常顯示「almost sold out」，暫見7/4-8/7（復活節）最貴的套房「Deluxe Suites 」-1張特大床城市景，賣¥847,750連稅（折約港元$48,833）亦將近售罄。現時官網只公開少量照片作參考，未有詳細的房間室內照片。

酒店房間（ 圖片︰Bulgari Hotel Tokyo官網）

5/4-6/4酒店房價參考。（ 圖片︰Bulgari Hotel Tokyo官網）

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而全酒店一共有98間客房與套房，每間房亦採用意大利名牌家具，融合意國及日本風格。最奢華的頂級套房（The Bulgari Suite） 約有120坪（約4270呎），仍未公布房價，應是目前東京酒店選擇中最大的套房之一，可飽覽東京市景。

酒店房間（ 圖片︰Bulgari Hotel Tokyo官網）

另外，酒店內的室內泳池也是該酒店的亮點之一，泳池位於40 樓，長 25 公尺，同樣可一望無際東京市內的摩天大廈天際線。酒店內有SPA設施，Bulgari SPA共有9間SPA房、1間SPA套房及2間雙人SPA房。

酒店室內泳池（ 圖片︰Bulgari Hotel Tokyo官網）

Bulgari Hotel Tokyo鄰近東京車站，毗鄰日本橋及丸之內金融區，附近餐廳林立，購物點可到八重洲地下街商店、八重洲大型購物中心及銀座購物區。東京車站同時是交通樞紐，集結各鐵路線及巴士線，四通八達。由東京成田機場前往Bulgari Hotel Tokyo，官方建議可乘N'EX（成田特快）至東京站，車程約53分鐘。

酒店位置（ 圖片︰Live Japan Perfect Guide 地圖截圖）

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Bulgari Hotel Tokyo東京寶格麗酒店

地址︰2-2-1 Yaesu, Chuo-ku Tokyo 104-0028 Japan（東京中央區八重洲2-2-1）

預訂方法：Booking.com

其他交通資訊︰

．JR鐵路︰東京站「八重洲南口」出

．東京地鐵︰京橋站（東京地鐵銀座線）步行3分鐘

．日本橋站（東京地鐵東西線、銀座線、都營淺草線）步行6分鐘



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