仁川機場交通優惠，首爾機場快線AREX買一送一！最近，有旅遊網站推出韓國機場快線AREX車票優惠，使用指定優惠碼預訂AREX單程車票，即可享有買一送一優惠，平均每張只需$22！乘搭仁川機場快線AREX，往返首爾市中心最快只需43分鐘，準備去首爾旅行的朋友留意！

仁川機場交通｜首爾機場快線AREX買一送一！43分鐘直達首爾市中心

旅遊網站Klook推出首爾仁川機場交通優惠，由3月10日下午9時起，預訂首爾AREX仁川機場快線單程票時，輸入指定優惠碼「HKAREXB1G」，即可享有買一送一優惠！折後每張車票最平$22（原價$44/單程），適用日期由預訂日起至10月27日，數量有限，售完即止。

首爾AREX仁川機場快線提供往返仁川機場至首爾站服務，分為直達列車及普通列車。直達列車只會停靠仁川機場第一航廈、第二航廈及首爾站，車廂座位寬敞舒適，最快43分鐘就可以抵達首爾市中心！普通列車則為各站停靠，方便前往金浦機場、弘大、孔德站等。

首爾AREX仁川機場快線直達列車班次距離約為40分鐘，仁川機場第二航廈出發的頭班車為上午5時15分，尾班車則為下午10時40分；首爾站出發頭班車開出時間為上午6時10分，尾班車於下午10時50分出發。

首爾仁川機場交通優惠｜韓國機場快線AREX買一送一優惠

優惠開賣日期：2023年3月10日下午9時

適用日期：預訂日期起至10月27日

預訂網址：請按此