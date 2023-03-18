黃大仙區內一個游泳池經歷改建工程後，增添了多項新設施。這個英女皇伊利沙伯二世也曾到訪的泳池，將以全新面目視人，而場內備受觸目的室內暖水池，將會於下週啟用，黃大仙的居民日後在冬天游泳，將會再多一個選擇！

摩士公園泳池增設暖水池即將啟用！設傷殘人士游泳友善裝置

位於黃大仙區的摩士公園游泳池於1970年12月3日啟用，為當時全香港最大的游泳池，英女皇伊利沙伯二世亦曾經於1975年親自到訪，更與泳客交談！然而，游泳啟用多年，開始老化。政府遂於2018年將游池部份範圍重建，並增設暖水池，解決區內居民在冬天游泳的需求。

摩士公園游泳池新增的室內暖水池將於3月22日開始對外開放，黃大仙的居民日後即使遇上雷暴、強風等惡劣天氣，仍能夠在室內暢泳。除了水池，場內更增設了傷殘人士游泳友善裝置，不良於行的泳客，可以透過裝置輔助上水和落水。

衛生方面，摩士公園游泳池引入了俗稱「水龜」的自動池底清潔機，負責去除池內雜物。除了室內暖水池，因改建工程而停開的室外主池、跳水池和三個習泳池亦即將解封，將於2023年4月16日開放，摩士公園游泳池的收費可參閱下圖：

摩士公園游泳池

啟用日期：2023年3月22日（室內暖水池）；2023年4月16日（戶外泳池）

開放時間：06:30-12:00；13:00-17:00；18:00-22:00（週一至四：週六至日）06:30-10:00或18:00-22:00（週五）

電話：2320 2023

