香港旅客疑因行李問題情緒激動　襲擊南韓首爾機場地勤！現已被捕

【機場襲擊】南韓首爾金浦國際機場發生旅客襲擊地勤職員事件。一名香港旅客昨日（21日）於飛抵金浦後，懷疑因行李問題而情緒激動，出手襲擊2名大韓航空的地勤職員。香港旅客最終被捕，南韓警察亦正調查事件。

南韓機場｜香港旅客襲擊南韓機場地勤！憤怒繼而動粗 已被捕

據了解，肇事香港旅客為一名男子，昨日（21日）由香港國際機場乘搭飛機前往南韓仁川國際機場，其後乘車轉到金浦國際機場，準備乘搭國內線航班前往釜山。

金浦國際機場一隅（圖片來源：金浦國際機場）

當男子到達金浦國際機場的航空公司櫃檯後，被大韓航航空地勤職員告之，其行李將會從香港直接運到釜山，而不會送到金浦。男子聽罷後，情緒激動，呼喝地勤職員，繼而出手打傷2名地勤職員。

示意圖，非肇事旅客（圖片來源：Unsplash@Lukas Souza）

襲擊發生後，航空公司職員報警求助。其後，首爾江西警察局以涉嫌毆打的罪名拘捕動粗的香港男子。目前，案件仍在調查中，有警員向傳媒指，「男子似乎是因為溝通不順利，而出現了不滿情緒。」

金浦國際機場一隅（圖片來源：金浦國際機場）

大家在旅途上遇上行李寄失、延誤到達等問題時，可以耐心地向機場地勤職員索取證明，作日後向保險公司索償之用。怒斥機場職員並不會令行李從速送達，更會影響大家予人的印象。