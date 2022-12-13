政府擬設紅花嶺郊野公園！何君堯建議建民宿+設車道及高爾夫球車

政府擬劃紅花嶺郊野公園，立法會環境事務委員會昨日討論如何提升郊野公園設施 ，會上議員踴躍發言，提出建議。當中，議員覺得郊野公園若欠缺保育政策，會被大自然「破壞」、「劣化」，亦有議員建議擬設置的紅花嶺郊野公園中，可以將步道建設成行車路，並安排高爾夫球車接送行動不便的民眾上山。

政府擬劃紅花嶺郊野公園！何君堯建議建民宿+設車道及高爾夫球車

紅花嶺（圖片來源：長春社）

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立法會環境事務委員會昨日舉行會議，會上討論到如何提升郊野公園設施。有多名議員建議政府相關部門增設露營地點、露營位數目，以及進出郊野公園的交通路線。工程界的盧偉國議員更認為郊野公園若沒有保育政策，將會被大自然「破壞」、「劣化」，但他未有於會上詳細解釋郊野會怎樣被大自然「破壞」。

盧偉國議員（HK01 梁鵬威 攝）

何君堯提議新郊野公園設民宿、多層停車場、高球車接送

當討論到擬紅花嶺設立為郊野公園之規劃事宜時，選舉委員會界別的何君堯議員表示郊野公園應發揮社會效益，認為政府未撤底考慮好郊野公園用家的需求，只集中於研究如何改善廁所及太陽能設施，欠缺「主題」。

何君堯議員 （HK01 李澤彤 攝）

他建議政府考慮於郊野公園內鋪設行車路及多層停車場，讓電動車及救護車行走及停泊。何議員亦應為政府可以安排高爾夫球車，沿路接送老弱人士上山觀光。他亦認為郊野公園裡可增設與非政府組織合辦的民宿、迷你酒店或汽車旅館，讓在長距離遠足時想中途休息的郊遊人士在休息後繼續行程。何議員強調電動車「結合」自然之美後，郊野公園會更安全。

政府代表：建議未必可行

環境及生態局副局長黃淑嫻回應何君堯議員的建議時指出，郊野公園的發展受多條相關條例所限，要符合特定條件方可以建設民宿。漁農自然護理署助理署長(郊野公園及海岸公園)葉彥亦在回應時指出，社會上有意見認為郊野公園不應有太多設施，規劃郊野公園時要因地制宜。