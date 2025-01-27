西瓜卡SUICA、ICOCA卡｜iPhone、Android加切教學　日本旅遊必用

西瓜卡iPhone｜西瓜卡安卓｜去日本旅遊搭地鐵，不想浪費時間「摷銀」購買車票的話，最方便快捷的一定是用SUICA、ICOCA卡，一張卡就可以搭車、Shopping，一舉兩得！不過避免遺失，大家最好把交通卡綁定手機使用，《香港01》好食玩飛記者為大家帶來SUICA卡Android及ICOCA Apple pay免費綁定手機教學！即看下文啦！



Suica卡手機版教學【1】iPhone加入SUICA卡（沒有實體卡）

Suica卡現時可以在日本當地購買，需先支付按金。有沒有實體卡，SUICA卡也可以加入iPhone電子支付工具，使用iPhone 8、iPhone 8 Plus、iPhone X 、iPhone XS、iPhone XS Max及iPhone XR以上型號，及Apple Watch Series 3或之後推出的型號，便可以免費申請Suica卡，直接使用手機支付車資或在商店付款。

SUICA卡Android用家則需要在Google Play上down app，才可使用手機版SUICA。下文會教大家如何免費申請SUICA卡，或將原有SUICA實體卡加入手機電子銀包。

步驟1：打開iPhone錢包（Apple Wallet），點擊右上角的「+」號

步驟2：點選「交通卡」

步驟3：在搜尋欄輸入「Suica」，就可以見到「Suica（日本）」

步驟4：加入後Suica卡後，輸入儲值金額，確定後按「加入」

步驟5：閱讀相關條款後點選「同意」。根據自選金額，系統會使用Apple Pay信用卡付款增值；如沒有使用Apple Pay，則需要選擇「加入付款方式」，綁定1張信用卡作增值用途

Suica卡手機版教學【2】iPhone加入SUICA卡（有實體卡）

如果想將現有的實體Suica卡金額轉移到手機錢包，做法跟上述步驟非常相似。不過要留意一點，就是原有實體Suica卡加入iPhone後，實體卡將會失效。

步驟1：設定iPhone的手機地區為「日本」

步驟2：打開iPhone錢包（Apple Wallet），點擊右上角的「+」號

步驟3：選擇「Suica」西瓜卡後按「繼續」

步驟4：點選「轉出現有卡片」

步驟5： 輸入實體卡最後4位數字及出生日期

步驟6： 把卡片平放在iPhone的頂端位置，直到屏幕顯示「已加入卡片」為止。此程序可能需要幾分鐘才能完成。

（圖片來源：JR東日本）

除了可以使用SUICA卡搭車購物之外，ICOCA卡也有不少遊客使用，ICOCA卡最先Android Google Play推出，下載應用程式就立即用得，而iphone用家則依然不用down app就能輕鬆以電子支付消費，不過要注意的是，ICOCA卡跟SUICA卡不同，必須有一張未過期的ICOCA的實體卡才可以綁定手機，以下就是ICOCA卡綁定手機的教學啦！

ICOCA卡手機版教學【1】Android加入ICOCA卡

至於關西地區較常用的ICOCA卡，最近於Android Google Play推出全新應用程式「モバイル ICOCA」，完成登記後就可以直接以手機使用ICOCA卡付款。應用程式暫未於Apple Store上架，iPhone用戶需要再稍等一下！

ICOCA卡免費綁定手機教學步驟1. 安裝「モバイル ICOCA」應用程式

（圖片來源：Google Play截圖）

ICOCA卡免費綁定手機教學步驟2. 按以下步驟登記成為「WESTER會員」

ICOCA卡免費綁定手機教學步驟3. 完成登記步驟，並綁定信用卡增值付款後，手機應用程式內就會新增ICOCA電子卡，首次充值最少1,000日圓

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要留意，信用卡持有者必須為本人，接受VISA、MasterCard、JCB、American Express。惟部分日本以外地區發行的信用卡或未能使用。

ICOCA卡手機版教學【2】iPhone加入ICOCA卡

使用iPhone 8、iPhone 8 Plus、iPhone X 、iPhone XS、iPhone XS Max及iPhone XR以上型號，及Apple Watch Series 3或之後推出的型號，便可以免費申請手機版ICOCA卡！而卡内餘額可以轉移到手機，但卡片餘額需小於2萬日元。

步驟1：打開iPhone錢包（Apple Wallet），點擊右上角的「+」號

步驟2：點選「交通卡」

步驟3：在搜尋欄輸入「ICOCA」，點擊進入

步驟4：選擇「轉出現有卡片」，然後按提示把實體卡靠近iPhone的頂端讀卡位置

步驟5：系统會自動識别卡片餘額並轉移到手機，如果是記名ICOCA卡，可能需要輸入生日或其他信息驗證。