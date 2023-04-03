【深圳好去處】深圳好去處推介！隨著復活節長假將至，深圳東部華僑城近日討論度甚高，全因這個依山傍海的城區，完美復刻了一個歐式童話小鎮，未出國都彷如置身於瑞士！東部華僑城內更設有小火車、纜車等，更可飽覽茶溪谷等絕美景致，即看地址詳情。

深圳歐洲小鎮！東部華僑城如置身瑞士 隱秘森林火車+浪漫茶溪谷

深圳東部華僑城位於深圳梅沙灣畔，前面擁有大梅沙黃金海岸，後方背倚梧桐山脈，是4A級國家級旅遊度假區，區內設有2個主題公園、3座旅遊小鎮、6家主題酒店、大華興寺、峽谷山景等，基本已涵蓋吃喝玩樂各方面。而深圳東部華僑城最大的特色，當以其「歐式童話小鎮」的建築風貌，完全可以媲美北歐瑞士風景，因而備受討論。

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東部華僑城主要分為「茶溪谷」和「大俠谷」兩個旅遊分區，其中茶溪谷主要為度假區，由茵特拉根小鎮、濕地花田、茶翁古鎮三大景點組成，大部分人前往均會留宿最少一晚，並入住附近的茵特拉根酒店，不論內外部裝潢均具有歐洲特色，盡顯田園風情。

甫走入園內的茵特拉根小鎮，湖畔旁邊佇立著一座座的歐式建築，後面則是茂密的山林，藍天白雲下更加清爽宜人，在這裡影相打卡絕對一流。湖邊設有不少長櫈供休息，旅客亦可在此漫步欣賞山海景致，更加可以看到一隻隻可愛的黑天鵝。

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繼而可以前往鐘樓廣場、濕地花園等，其中茶翁古鎮屬必去景點之一，旅客可置身在古樸幽雅的環境，一邊品茶點一邊觀茶戲，體驗古色古香的茶文化。而最不能錯過的必定是「茵特拉根小火車」，每15分鐘一班，雖然可作接駁車往返「茶溪谷」與「大俠谷」，不過可以居高臨下欣賞各遍山林海景，甚是寫意！

至於「大俠谷」則以探險及遊玩為主，場內設有大型遊配設施，亦有童趣樂園、火鳥山谷、海菲德小鎮、雲海高地等，旅客可以酒店穿梭巴士、小火車等方式前往。大俠谷必去景點為「大俠谷瀑布」，足足42米高非常震撼；及後可以前往具美洲風情的海菲德小鎮、乘坐木質過山車、乘搭雲海索道等，非常豐富。大家前往深圳旅行不妨作參考。

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深圳好去處｜深圳東部華僑城 前往方法詳情

地址：深圳市鹽田區大梅沙

交通方法：

【1】可以乘搭公交車103路、387路、J1路、M362路、大梅沙假日專綫、機場6綫，並於東部華僑城大俠谷站下車。

【2】節日或假日可以乘搭東綫假日快綫2路、東部假日快綫2路，前往東部華僑城。

【3】可以於口岸乘搭的士。

*「茶溪谷」和「大俠谷」分開售票，更多票價詳情請至官方查詢。

