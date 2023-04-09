深圳美食遍佈市內各區，每一區都不乏具備特色的食肆。在寶安區，則有一間以太空為主題的餐廳。餐廳裡裝滿了雙螺旋軌道，饒具科技感、未來感，讓人猶如置身科學館。而最特別之處，是大家所揀選的食物，皆會直接經軌道上的特製盤子飛翔而至！餐點在食肆裡高速穿梭、盪來盪去，令人目不暇及！

深圳美食｜高空軌道送餐餐廳！食物沿高空路軌而至 如置身科學館

失重餐廳是一家以雙螺旋軌道送餐而知名的連鎖餐廳，源於德國。2015年，有企業將失重餐廳引入中國，而位於深圳寶安區的分店，坐落於大型商場「壹方城」內，據悉為全亞洲第4間分店。

失重餐廳以太空為主題。大家在餐廳裡，可以找到星球、太空船的蹤影，賦有科技感與未來感。失重餐廳最特別的之處，是連繫食肆各處的雙螺旋軌道，猶如香港科學館的大型裝置展品「能量穿梭機」。不過，在廚房至用餐區軌道上穿梭、飛翔的，不是球，而是顧客所揀選的食品。

餐廳採用是無人的點餐與送餐服務。大家只要經桌上的電腦下單後，食品便會被放上帶有車輪的特製盤子，從高處飛翔至大家的座位！別看雙螺旋軌道裝置機關重重，整個系統並沒有製動裝置，特製盤子僅依靠軌道的螺旋角度滑行及減緩速度。從廚房到餐桌，餐點僅需約20秒便能送達。

食物方面，失重餐廳以的餐點以西式為主。餐廳供應漢堡飽、意粉、沙律、豬肋骨，亦有烤鴨、牛肉串等帶有東方色彩的食品。食物經廚房烹製後，會被蓋上蓋子、封條後，才送上盤子。確保大家用餐時，不會有菜餚突然從天而降到大家的身上。

失重餐廳（深圳分店）

地址：中國廣東省深圳市寶安區新安街道海旺社區新湖路99號壹方中心北區2層008及1層017A

開放時間：11:30-14:30、16:30-22:00（週一至五）；11:00-21:30（週六及日）

