機場交通優惠｜機場巴士/機場快綫　13大香港市區入機場交通優惠

機場交通優惠一覽！《香港01》「好食玩飛」記者為大家整合由香港市區前往赤鱲角機場的13大交通優惠，即日來回機場的送機人士也可參考。



正計劃行程的朋友，可以留意訂房平台最新優惠碼：

香港國際機場（鍾偉德攝）

香港市區前往赤鱲角機場有多項交通優惠，適用於多條機場巴士路線與機場快綫，從本港18區任何一區前往機場，都可以用得到！

香港市區入機場交通優惠【1】龍運巴士

龍運巴士（鄧栢良 攝）

於市區乘搭指定九巴、龍運巴士路線以轉乘龍運機場路線（A線）的朋友，轉車時能以優惠價或免費轉乘龍運機場路線。優惠只適用於使用八達通或指定電子支付工具（如信用卡）的乘客，亦須於限時內使用。轉乘優惠的詳情可參閱龍運巴士官方網站相關分頁http://www.lwb.hk/tc/octopusbbi.html#KowloonandNT查詢。

香港市區入機場交通優惠【2-4】城巴

城巴機場快線（圖片授權：城巴）

城巴提供3大優惠予機場快線（A線）的乘客，當中包括「『城巴機場快線』來回車票」、「免費 / 優惠轉乘其他指定路線」以及「即日來回半價優惠」。相關優惠最多可以節省$31車費！詳情可參閱以下文章：

香港市區入機場交通優惠【5-7】港鐵機場快綫

機場快線（鍾偉德 攝）

港鐵推出3大機場快綫限時優惠。當中包括「小童免費乘車」、「長者半價乘車」、「多人同行（團體）車票63折」等，非常適合一家大細一同出遊時使用！限時優惠適用時間可參閱以下連結：

香港市區入機場交通優惠【8-13】港鐵機場快綫（其他日子）

（圖片來源：港鐵）

大家在平日可以使用港鐵提供的「機場快綫港鐵接駁轉乘優惠」、「機場快綫團體票」和「機場快綫的士轉乘優惠」以及「KLOOK 香港機場快綫車票」與「KKday 香港機場快綫車票優惠」等5種機場快綫優惠，優惠詳情可參閱以下文章：