台灣櫻花2026賞櫻熱點18大推介　3萬棵櫻花林／賞全台最大柳垂櫻

台灣櫻花2026！要賞櫻，除了日本和韓國，台灣也是個不錯的選擇。台灣每年的櫻花約在1月上旬至4月上旬於各縣市綻放。台灣櫻花品種繁多，風景也不輸日本。《香港01》「好食玩飛」記者順著台北到台南，為大家揀選了18個賞櫻地點，等大家方便Bookmark！



台灣櫻花2026賞櫻熱點推介

台灣櫻花季節由1月開始，至4月結束。櫻花普遍會在1月率先轉暖的南部出現，「櫻花潮」其後再慢慢向中部及北部蔓延。到2月，櫻花會因全台回暖而於各縣市同時綻放。3月之後，櫻花會從南到北漸漸凋謝，至4月天氣變得炎熱後於北部消失。

台灣櫻花景點圖（圖片來源：kkday）

一些位於地形較特殊之處（例如山谷、山峰）的櫻花會不依上述花期盛開，大家若想成功於指定位置賞花，可先向當地觀光部門查詢。

台灣櫻花2026｜台北市賞櫻好去處

台北市是台灣人口最密集的城市，雖高樓大廈林立，但大家可以在街頭、公園觀賞到櫻花。部份公園有晚上設有燈光照亮櫻花，讓大家賞夜櫻。台北市的櫻花普遍會於2月至3月期間綻放。

台灣櫻花2026賞櫻熱點【1】中正紀念公園

中正紀念公園除種植了原生種櫻花外，在10年前開始已於園區內栽植日本櫻花，如：大漁櫻、大寒櫻、修善寺寒櫻及河津櫻等。公園位於台北市中心，非常方便行程多半在台北市中心的朋友，不用遠行也能觀賞美麗的櫻花。

+ 2

中正紀念公園

預計花期：2月中旬

地點：100台灣台北市中正區民主大道

交通：捷運新店線、南勢角線中正紀念堂站下（6號出口）



台灣櫻花2026賞櫻熱點【2】內湖樂活公園

內湖樂活公園是台北觀賞夜櫻的聖地，園內種植了寒櫻、八重櫻、昭和櫻、吉野櫻多種櫻花，在台北逛完夜市，可預留時間到這裡觀賞夜櫻，沿著溪畔有長達3公里的櫻花步道，而且公園會在櫻花季時舉辦不同活動，相信能為你的台北之旅增添不少浪漫氣氛。

內湖樂活公園

預計花期：1月下旬至2月下旬

地點：114台灣台北市內湖區康樂街61巷

交通：捷運文湖線到東湖站下車



台灣櫻花2026賞櫻熱點【3】台北101

台北101除了是台北的地標之外，還是台灣旅行的觀光名勝。在台北於繁華的都市，一樣可以欣賞到櫻花，毋須為了看櫻花而攀山涉水，去這裡也是個不錯的選擇！

台北101

預計花期：2月上旬至3月下旬

地點：No. 7信義路五段信義區台北市台灣 110

交通：乘捷運至市政府站下(2號出口)前往



台灣櫻花2026賞櫻熱點【4】台北陽明山

每年陽明山花季都吸引著來自世界各地的花卉愛好者。山上充滿了春天的景色，而陽明山的地標「花鐘」更是一道獨特的風景。在花季期間，你可以欣賞到山櫻、寒櫻、八重櫻、昭和櫻、吉野櫻以及平戶杜鵑和金毛杜鵑在森林中綻放的美景。

陽明山地標「花鐘」。（圖片來源：台灣麗寶集團官方）

陽明山

預計花期：2月上旬至3月中旬

地點：臺北市北投區竹子湖路1-20號（陽明山國家公園管理處）

交通：捷運劍潭站轉乘260、紅5公車至陽明山站



台灣櫻花2026｜新北市賞櫻好去處

台灣櫻花2026賞櫻熱點【5】新北三峽大熊櫻花林

新北三峽的大熊櫻花林，不僅種植6種台灣常見的櫻花品種外，總數還高達4000棵。在場內，可以能欣賞到各式各樣不同深淺顏色的櫻花，相當驚艷。

三峽大熊櫻花林

預計花期：1月中旬至3月下旬

地址：新北市三峽區竹崙路230號



台灣櫻花2026賞櫻熱點【6】淡水無極天元宮

淡水天元宮位於新北市淡水源里北新路三段，距離淡水市區和淡水捷運站約有5公里的距離。這個園區以其無極天元宮本殿和無極真元天壇而聞名。近年來，在每年3月的時候，園區周圍的櫻花盛開，成為台北旅遊中非常熱門的景點。粉紅色的櫻花點綴著淡水天元宮，讓遊客在沉浸於宗教氛圍之餘，也能感受到大自然最原始的美麗。

每年一月下旬三色櫻率先登場，去到三月中下旬再由天壇旁邊的吉野櫻接力！天壇與花海同框更顯壯觀！（圖片來源：IG@molly888666)

據說這裡所可看到的櫻花，以台灣原生種山櫻花接上日本吉野櫻而成，使得在同一株櫻花樹上可看見兩種不同的櫻花，粉紅、嫩白等顏色在天元宮園區內繁華盛開，單瓣櫻花花形是最典型的櫻花圖案。

淡水無極天元宮

預計花期：1月下旬至3月中旬

地點：新北市淡水區水源里北新路三段36號

交通：由淡水捷運站前，搭乘淡水客運往北新莊方向之班車，至天元宮站下車，即可到達淡水天元宮。



台灣櫻花2026｜苗栗縣賞櫻好去處

台灣櫻花2026賞櫻熱點【7】銅鑼環保公園

苗栗環保公園的附近，有一條山櫻花小徑，二月至三月期間，可以看到炮仗花與山櫻花一起盛開的美景，橘色瀑布與粉色櫻花相互輝映，不只喜氣也非常令人嘆為觀止。

銅鑼環保公園

預計花期：2月中旬至3月上旬

地址：苗栗縣銅鑼鄉119縣道



台灣櫻花2026｜台中市賞櫻好去處

台中市內多處都種滿了櫻花，市內著名景點武陵農場更具有櫻花林，讓遊客走到櫻花樹下打卡。除了旅遊景點，后里區的泰安派出所外，亦長有色彩鮮豔的櫻花，吸引無數台中人專程到訪。台中市的櫻花普遍會於2月至3月期間綻放。

台灣櫻花2026賞櫻熱點【8】福壽山農場

福壽山農場具有全台海拔最高（超過2,000米高）的櫻花園——「千櫻園」，有著高達6,000棵櫻花，包含知名的山櫻花緋寒櫻，還有日本櫻花昭和櫻、富士櫻、以及白色系的吉野櫻、大島櫻等6個品種。

從福壽山農場放眼望去就能見到重巒疊嶂的高山美景，搭配特殊的田園景觀，讓這裡也有「台灣小瑞士」的美稱。

福壽山農場

預計花期：2月中旬至4月上旬

地點：台中市和平區福壽路29號



台灣櫻花2026賞櫻熱點【9】武陵農場

武陵農場的櫻花季每年也吸引一大批人前往賞櫻，武陵櫻花區佔地200公頃，共有3萬棵櫻花，粉紅色的花海佈滿整個花林，充滿浪漫氣氛。當中波浪路的櫻花隧道、武陵茶莊和武陵醫療站也是不容錯過的賞櫻地點。

+ 3

武陵農場

預計花期：2月上旬至3月上旬

地點：42495台灣台中市和平區武陵路3-1號

交通：台中、宜蘭或羅東出發：乘坐1751至武陵農場站



台灣櫻花2026賞櫻熱點【10】泰安派出所

泰安派出所沿路也有不少八重櫻綻放，雖然櫻花隧道不算長，但勝在兩旁的櫻花茂密，櫻花樹的高度與人的距離很近，走進隧道猶如被花海包圍，在這裡拍照保證有滿滿的收穫。

+ 3

泰安派出所

預計花期：2月中旬

地點：421台灣台中市后里區安眉路1號

交通：搭乘211、214號公車於泰安派出所站下車



台灣櫻花2026｜南投縣賞櫻好去處

位於台灣島中央的南投縣有多座高山，大家能夠在縣裡不少區域遠足，沿途賞花。在信義鄉近龍谷茶業，有著一棵被喻為全台最大的柳櫻「柳櫻王」；而在同鄉內的阿本農場，櫻花凋謝後會散落於水池上，相當有詩意。南投縣的櫻花普遍會於1月至3月期間綻放。

台灣櫻花2026賞櫻熱點【11】奧萬大國家森林遊樂區：一次睇曬粉色與桃色櫻花

奧萬大國家森林遊樂區裡種有山櫻花、八重櫻以及白色的「霧社櫻」為主要看點，過年期間可以見到橘黃色的楓葉與落羽松伴隨著粉色與桃色的櫻花一起共舞，美不勝收的大自然景色，讓人彷彿進入了畫作裡。

奧萬大國家森林遊樂區

預計花期：2月上旬至3月上旬

地點：南投縣仁愛鄉親愛村大安路153號



台灣櫻花2026賞櫻熱點【12】九族文化村

九族文化村的園區內種植了5000株以上的櫻花樹，也是唯一日本海外認證的賞櫻聖地。在櫻花季，數以千計的櫻花會形成櫻花大道，充滿日劇氛圍。九族文化村還貼心地規劃日式浪漫的季節限定活動與節目，如人力拉車、戀愛神社，還有和服租借活動，讓你仿如置身日本。此外，展區在夜晚還設計了唯美的燈光效果，配合湖面倒影形成的櫻花海，無論在早上還是晚上來賞櫻都有不同體驗。

九族文化村

預計花期：2月上旬至3月上旬

地點：南投縣魚池鄉金天巷45號

交通：

1／火車搭乘台鐵到台中火車站再轉搭南投客運台灣好行6670到九族

2／高鐵搭乘搭南投客運台灣好行6670到九族

3／客運搭乘國光客運到埔里再轉搭南投客運6665、6666、6667到九族



台灣櫻花2026賞櫻熱點【13】草坪頭玉山觀光茶園

草坪頭玉山觀光茶園有多個賞櫻地點，其中龍谷茶業的龍谷茶廠，入口處有全台最大的「柳垂櫻」，從太平巷的巷頭到巷尾也會滿佈花開，沿路一直走到明生茶業的小徑也有櫻花相伴，風景非常壯觀。

草坪頭玉山觀光茶園

預計花期：1月中旬至3月下旬

地點：556台灣南投縣信義鄉太平巷113之1號

交通：乘搭客運：水里→草坪頭→草坪頭高山茶園(草坪頭茶園入口處設有公車亭)



台灣櫻花2026賞櫻熱點【14】阿本農場

阿本農場的櫻花園位於南投水里鄉二部產業道路上，是私人農場，門票為每人300台幣。農場在2023年才正式開放，被很多人分享後才爆紅。櫻花園海拔約920公尺，來賞櫻的朋友可以一邊眺望高處的景色，一邊觀賞盛開的櫻花。

阿本農場

預計花期：1月上旬

地點：553台灣南投縣水里鄉水信路二段60號

交通：於水里鄉郡坑村活動中心乘搭接駁車直達



台灣櫻花2026｜雲林縣賞櫻好去處

雲林縣的櫻花普遍會於1月至3月期間綻放。在縣內東部，有著一個被形容如蓬萊般優美的石壁風景區。在景區內，櫻花與「花中四君子」之一的竹同時佇立於山上，讓大家拍出郊外翠綠中帶嫩紅的美色。

台灣櫻花2026賞櫻熱點【15】青山坪咖啡農場

一邊喝咖啡一邊賞櫻是不是也別有一番風情呢？青山坪咖啡農場園內栽植河津櫻、寒櫻、白花山櫻、八重櫻等多種櫻花，每年都會輪流盛開，不僅如此園區還可以免費入園，可以說是藏在咖啡農場內的賞櫻秘境，其中還有「櫻花大道」多個拍照景點，更讓它們成為了近期熱門的IG打卡地點！

青山坪咖啡農場

預計花期：2月至3上旬

地址：雲林縣古坑鄉草嶺村129號



台灣櫻花2026賞櫻熱點【16】石壁風景區

位於雲林縣的石壁風景區，是近年開始廣為人知的賞花景點。草嶺石壁大約種植10,000棵櫻花樹，分佈面積約18公頃。石壁風景區剛開始時並不是以櫻花聞名，而是茂密的竹林景觀，吸引了不少人前往。山道縱橫交錯、綿延不絕，是喜歡登山的旅客不容錯過的地方。

石壁風景區

預計花期：2月至3月之間

地點：553台灣南投縣水里鄉水信路二段60號

交通：於斗六火車站轉搭台灣好行雲林草嶺線至石壁



台灣櫻花2026｜台南市賞櫻好去處

台灣櫻花賞櫻景點【17】台灣燈會

山櫻花、八重櫻、吉野櫻、昭和櫻等花種於全台灣輪番盛開。在農曆正月十五元宵節，除了可賞台灣櫻花大爆發，全台各地也有精彩鬧元宵，當中必去由台灣交通部觀光署主辦的台灣燈會，將原本提燈籠的傳統民俗活動，融合本土風情及新科技，打造出國際級觀光盛會。

台灣燈會

2026台灣燈會在嘉義

日期：3月3至15日

地點：嘉義縣政府前廣場



2026后里泰安櫻花季

日期：2月27日至3月8日

地點：台灣臺中市后里區安眉路27號



台灣賞櫻｜高雄市賞櫻好去處

高雄市位於緯度較低的南部，是每年全台最早可賞櫻的縣市之一，縣內的櫻花普遍於1、2月盛開。在海拔接近1500米高的二集團，櫻花在山間裡的寶山二集團櫻花公園裡綻放。或許是高山的交通較不便，這裡的人流較少，大家在此賞花時不用怕人擠人，甚至可以於草地上放蓆子後，一邊野餐，一邊欣賞櫻花在風中飄蕩的美態。

台灣櫻花賞櫻景點【18】寶山二集團櫻花公園

寶山二集團櫻花公園，是台灣高雄地區著名的賞櫻地點，園區的櫻花種植近5000株不同品種的櫻花，如：山櫻花、河津櫻、八重櫻與吉野櫻等品種，盛放時佈滿整個公園。因處於高地，所以眺望更廣闊的景色，沿途可飽覽花海，而且費用全免。

寶山二集團櫻花公園

預計花期：約每年1-2月

地點：848台灣高雄市桃源區荖濃溪林道寶山巷

交通：於水里鄉郡坑村活動中心乘搭接駁車直達

