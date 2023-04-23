寧夏夜市彙集了各種道地傳統台灣小吃，而且還獲得台灣當地人票選「最好逛夜市」、「最美味夜市」。而香港有位Youtuber就親臨台北寧夏夜市，拍片為大家介紹了15間寧夏夜市必食店鋪，包括有串燒、花生冰淇淋、古早豆花、蚵仔煎等，即睇有哪些不容錯過的美食推介！

（內容由Youtuber MELO LO 授權使用）

寧夏夜市｜港人實測15間必食推介！蚵仔煎/米芝蓮名店通通$20有找

台北寧夏夜市在北市政府舉辦「臺北夜市之最」投票選舉中奪得「最好逛夜市」、「最美味夜市」、「最有魅力夜市」、「最環保夜市」及「最友善夜市」冠軍等，可見其受歡迎程度和食物質素都大獲民眾認可！而這次Youtuber Melo Lo就親自來到久仰的寧夏夜市，除了為大家試食超多間小食檔，才知道原來這裡有超多間米芝蓮推薦名店！

圖片來源：YT@MELO LO 授權使用

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台北寧夏夜市必食推介【1】詹記無骨排骨酥

詹記無骨排骨酥位於夜市近門口位置，Melo一下車便看到超長人龍排隊購買！而排骨肉質偏軟，而且醃製的很入味，唯外皮不算太脆，略然失分！

台北寧夏夜市必食推介【2】圓環邊蚵仔煎

這家台北老店蚵仔煎人潮湧湧，Melo平日去夜市大概也要等20分鐘。別看這間蚵仔煎雖然店舖小小，但卻連續4年獲得米芝蓮推介！除了蛋香蠔鮮，而且還非常足料，價錢也只是HKD$20左右。

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台北寧夏夜市必食推介【3】劉芋仔蛋黃芋餅

喜歡吃芋頭的朋友注意！同樣也是需要排隊購買的這家「劉芋仔蛋黃芋」，也入圍2022米芝蓮推介！Melo試吃了香酥芋丸和蛋黃芋餅，鬆脆的外層包著內層超級棉滑的芋泥，再加上蛋黃和肉鬆，被Melo稱為「神級美食」，兩個加起來也只是HKD$14！

台北寧夏夜市必食推介【4】里長伯臭豆腐

祖傳三代的里長伯臭豆腐，絕對可以滿足一眾喜歡吃臭豆腐的朋友！這間臭豆腐有不同烹飪手法可供選擇，包括有鴨血麻辣臭豆腐、鴨血大腸臭豆腐等，再配上不同醬汁以及台式配菜，非常酥脆惹味！

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台北寧夏夜市必食推介【5】冰霖古早味豆花

這一間「冰霖古早味豆花」，被譽為「全台北最值得吃的豆花」之一！ 店鋪分別有綠豆加花生或者紅豆加芋圓，作為芋圓粉絲的Melo就選擇了後者。超棉滑而且有濃郁豆香的豆花，大獲Melo一番稱讚！

台北寧夏夜市必食推介【6】月氏激蛋蔥油餅

蔥油餅當然也有！Melo被問上去超香的蛋漿吸引了，走近一看發現原來獲得「台灣五星集」美食！隔著螢幕也可以聽得到蛋餅酥脆的聲音，蛋餅中間的蛋不是普通全熟，可見火候控制相當了得，小編也不禁也看到流口水！

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台北寧夏夜市必食推介【7】：花生捲冰淇淋

而這間大排長龍的花生捲冰淇淋，當中的花生糖都是全人手打磨，相當花功夫！外層用的是類似糖蔥餅的薄皮，內餡則有紅豆芋頭雪糕、花生碎、少量香菜，被Melo稱讚未「五星級推介」一定要試的小食，價錢只是HKD$12.5！

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台北寧夏夜市必食推介【8】方家雞肉飯

這一間也被列為米芝蓮推介的其中一間必食的雞肉飯，價錢方面只是HKD$10！但經過實試之後，雞肉肉質嫩滑但不算多汁，而且聞上去並沒有非常濃郁的雞油味，但以這個價格來說也算是「不過不失」的雞肉飯了！但反而試吃滷豆腐，其豆腐炒雞「Q彈嫩滑」，大獲Melo好評。

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台北寧夏夜市必食推介【9】古早果炭烤香腸

台灣烤腸絕對是來台必食美食之一吧！現成烤製成的台灣腸，是街頭小食之一！Melo試食的這間腸仔，裡面肉質爆出來的感覺，牢牢地捉住了Melo的胃，直呼「這才是正宗台灣腸的味道啊！」

台北寧夏夜市必食推介【10】大大燒烤

夜市怎可以沒有串燒！接下來Melo試食了「大大燒烤」的雞肉串燒，出名大串而且超便宜，HKD$18/串的價錢這個份量絕對和香港呈天壤之別。而且咬下去肉質馬上爆出來，再加上蒜鹽，Melo吃到整條「完全停不下來」！

台北寧夏夜市必食推介【11】阿卡拉炸雞

介紹到這裡Melo已經吃超過10間店舖了，雖然有點飽，但一路聞到超香的炸雞香氣，忍不住還是要買雞翼試食！現叫現炸的炸雞翼，才可以又多汁又脆！一樣肉質飽滿，讓Melo開始感嘆「為什麼寧夏夜市的美食每間都這麼好吃！」，完全停不了口！

台北寧夏夜市必食推介【12】兩點綠豆沙

而飲料方面，Melo就發現了這間「兩點綠豆沙」，老闆娘特別推薦架鮮牛奶的招牌綠豆沙。影片可見超黏稠綠豆沙，牛奶豆沙按三七比例分配，老闆娘提示喝之前要先搖均勻，試喝的時候Melo直接連續喝好多口，想必好喝程度不用多說了吧！

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台北寧夏夜市必食推介【13】新瑞麥

被蛋香味吸引過來的Melo，看到這家竟然是現叫現做的手工蛋捲！平常都是買盒裝包好的蛋捲，現在這個新鮮滾熱辣，入口馬上有超濃的蛋香味，而且蛋捲超級厚身，唯獨價格方面較其他小食偏貴（HKD$13/2條）。

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台北寧夏夜市必食推介【14】豬肝榮仔

這一家雖然不只是寧夏夜市才有，但因為豬肝湯太好吃，Melo和朋友就決定「翻桌」再吃！喜歡食豬肝豬肚的朋友，可以試食這裡的豬肚豬肝綜合湯，同樣也是米芝蓮推薦，豬肝豬肚當然也有一定的水準，非常爽脆！

台北寧夏夜市必食推介【15】牛媽媽沙茶牛肉

最後一間就是牛肉愛好者們的天堂！人龍超長已經知道一定味道非凡，光在網路上已經收到當地人大推！Melo試吃了沙茶牛肉，選用汕頭的沙茶熬製而成，牛肉當然也超級嫩滑，喜歡牛肉的朋友千萬不要錯過啦！

而經過Melo一番試食之後，亦幫大家「避雷」了兩間店舖的小食，其中一間是阿諾可麗餅，試食之後發現這間的可麗餅外皮沒有很脆，而且它店舖招牌的阿華田醬，起味道並沒有給Melo留下深刻印象！而本以為牛肉很在行的牛媽媽沙茶牛肉，他們的爆炒牛雜經牛雜大人品嚐後，覺得相對普通，所以也沒有特別推薦！

台北寧夏夜市 詳情

地址：臺北市大同區寧夏路54號（位於南京西路與民生西路間）

營業時間：17:00- 01:00

