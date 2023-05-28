台灣無邊際泳池酒店15間盤點　賞山景海景市景仲有溫泉桑拿可享受

忙碌緊湊的現代人生活，為了追趕著時間的腳步，緊繃的不能自己。不妨為自己安排一場小旅行，帶上簡單的行囊，選一間享絕美的無邊際泳池的酒店，給自己一個放鬆的時刻吧！



想像一下，能夠在天台無邊際的泳池飄浮，從高處俯瞰寬闊的海景與山嵐，天際線與池畔融為一體，暢遊之後可以在池畔躺椅觀覽美景，或許喝點小酒，如此是何等的幸福？本期小編為大家精心挑選了台灣15間擁有絕佳視野的泳池酒店，可以暢游在無邊際的夢幻泳池裡！

按圖看看台北、台中、日月潭擁有無邊際泳池的酒店介紹👇👇👇

+ 11

台北士林萬麗酒店

台北數一數二的無邊際泳池高級酒店

士林萬麗酒店是台北少數擁有無邊際泳池的高級酒店，也因緊鄰著士林夜市與士林官邸，常是許多外籍遊客來台旅遊喜愛的入住地點。而這裡提供的房型，全都設有專屬的獨立浴缸，大部分的房間也都享有靠山的大片綠景～

其中士林萬麗酒店十樓的空中無邊際泳池，更是被山景所環繞，面對著士林官邸與陽明山的一片綠意，就算不游泳，也能到一旁的觀景區享受這數一數二的台北市景，不過這裡的泳池冬天是不開放的，春季跟秋季也會稍微限縮開放時間，確切的時間可以參考官網或FB以免撲空呦！

泳池開放時間：週一－週四：8:00～12:00、14:00～18:00／週五－週日：7:00～12:00、14:00～21:00

地址：台北市士林區中山北路五段470巷8號

附近景點：士林官邸、台北故宮博物院

訂房網評價：8.8/10(Agoda)



福隆福容大飯店

海天一線的黃金沙灘度假城堡

福隆福容大飯店是福隆打造峇里島度假風情的度假酒店，為漁人碼頭之後佇立在海岸線的遊輪型酒店，綠意盎然還有超大又無邊無際的室外游泳池，Villa區鄰近福隆沙灘，看似像一座用黃金堆砌而成的城堡呀！

除了標準客房以外，福隆福容大飯店的和室空間還備有地暖，即便是秋冬來這裡也不用擔心，各式各樣公共設施相當齊全，非常適合全家大小，福隆福容大飯店的室外擁有無邊無際的游泳池，可以觀覽山景和海景，真是人生一大享受！而且3歲以下孩童與父母同行同榻的話不用再加收費用唷！

泳池開放時間：05/20－10/10 8:00～21:00（清消時間12:00～13:00、18:00～19:00暫不開放）

地址：新北市貢寮區福隆街41號

附近景點：三貂角、九份老街

訂房網評價：8.6/10(Agoda)



台中順天環匯酒店

21樓獨享台中市景的高空天際游泳池

位在台中西屯的順天環匯酒店，內部整體主要以挑高明亮的設計加上典雅氣派的風格打造，客房的部分，更是以寬敞舒適的空間提供旅客絕佳的休息環境，並且不分房型全面提供乾濕分離的衛浴設備及獨立大浴缸。

設立於順天環匯酒店21樓的高空天際游泳池，更是以致高的絕佳視野，打造超寬敞的景觀休閒區，並在室內設有健身房、蒸氣室及烤箱供住客使用。其中泳池旁的躺椅區，更是擺有精緻的樹木造景與木製桌椅，讓大家在享受戲水樂趣之餘，也能欣賞絕美的台中市景。

泳池開放時間：每日7:00～22:00（夏季六月-八月泳池時間延長半小時）

地址：台中市西屯區台灣大道三段818號

附近景點：台中國家歌劇院、秋紅谷景觀生態公園

訂房網評價：8.8/10(Agoda)



日月潭涵碧樓酒店

坐攬湖光山色的頂級渡假首選

日月潭涵碧樓酒店實景美如其名，「涵碧」二字即是形容映入眼簾的湖光山色，在此可以眺望水面如鏡的日月潭，獨特的地理位置獨攬如夢似幻的絕佳美景，儼然成為讓人夢寐以求又獨具日月潭代表性的度假酒店。

值得一提的是，日月潭涵碧樓酒店擁有一個長達60米無邊界的游泳池，與湖水藍天連成一氣，完美的結合在一起。這裡不僅僅是酒店，也含有濃濃的歷史痕跡呢！從日據時代、民初至今，直至民營化之後才成為我們現在看到的日月潭涵碧樓酒店。

泳池開放時間：每日7:00～19:00

地址：南投縣魚池鄉中興路142號

附近景點：向山遊客中心、日月潭自行車道

訂房網評價：8.9/10(Agoda)



日月潭日月行館

海天一線無邊際的超視覺饗宴

日月潭為台灣最著名的景點之，其景色千變萬化最廣為人知，日月潭日月行館位於日月潭涵碧半島，外觀為金帆船造型，正門以超高玻璃帷幕設計，倒映藍天白雲，相當大氣奢華，室內採光良好，給人寬敞明亮的舒適感。

日月潭日月行館房間大量採用木頭與中國風的元素，也帶點中西衝突的美感，房內有大片落地窗和陽台，從房內就可以獨攬日月潭美景，不用擔心受外人打擾，浴室設有溫泉浴缸，浴缸旁又是一大變賞景窗，可以邊泡著溫泉邊賞景，非常享受。日月潭日月行館屋頂還有無邊際游泳池，可以體驗在雲端漂浮的感覺，另外，早餐直接送達房間，非常貼心！

泳池開放時間：夏季每日8:00～11:00、15:00～17:30（最後進場時間17:00，雨天恕不開放）

地址：南投縣魚池鄉中興路139號

附近景點：水社碼頭、向山行政暨遊客中心

訂房網評價：7.8/10(Agoda)



按圖看看清境、嘉義、墾丁擁有無邊際泳池的酒店介紹👇👇👇

+ 7

清境印象北歐莊園俱樂部

坐擁全台海拔最高的高山無邊際游泳池

印象北歐莊園俱樂部位在南投清境，整體主要以復古北歐風為主軸，就連房型設計上，也都以北歐莊園為主題帶有不同的特色與擺設。而整座園區不僅占地廣大，還設有豐富的公共設施，像是全台最高的無邊際泳池、發呆亭、親子滑草場及迷你高爾夫球場等。

其中印象北歐莊園俱樂部的無邊際游泳池，更是全台海拔最高的高山游泳池。放眼望去，還有雲霧層層繚繞的山巒美景，如果覺得冷，泳池旁也有提供38度的小型溫水SPA池可以暖暖身子，若想喝點小酒，一旁的冰桶裡也有擺放些許的酒精飲品讓你無限暢飲，如此愜意的高山之旅，你還在等什麼～

泳池開放時間：每日9:00～11:00、15:00～21:00（如遇午後雷陣雨及山區落雷則暫停開放）

地址：南投縣仁愛鄉榮光巷9之9號

附近景點：清境農場、合歡山

訂房網評價：8.6/10(Agoda)



嘉義承億文旅——桃城茶樣子

超犯規的天空泳池

很多人將嘉義承億文旅——桃城茶樣子媲美為宛如新加坡金沙酒店般的夢幻度假景點，這必須歸功於頂樓無邊際游泳池，池面與四周的高樓大廈並列，畫面魔幻且不真實，就是這般像是在天空飄浮又如同在作夢般的感受，讓大家趨之若鶩！

嘉義承億文旅——桃城茶樣子房內採現代感設計，採光佳，擁有賞景的大片玻璃窗，可以將悠閒的嘉義市景一覽無遺。傍晚的落日餘暉映在游泳池面上，相當愜意浪漫，無法親臨新加坡金沙酒店去朝聖，來嘉義承億文旅——桃城茶樣子也相當不錯呢！

泳池開放時間：每日7:00～11:00 、15:00～18:00

地址：嘉義市東區忠孝路516號

附近景點：嘉義市立博物館、文化夜市

訂房網評價：8.5/10(Agoda)



墾丁夏都沙灘酒店

暖陽風情的國境之南

墾丁夏都沙灘酒店擁有得天獨厚的地理及自然環境，為全台唯一擁有私人美麗貝殼沙灘的酒店，在沙灘茅草陽傘下待著，彷彿有身在峇里島的錯覺，這裡同時也是電影《海角七號》取景的地方，自詡讓旅客能在國境之南的墾丁，體會自由而奔放的暖陽風情。

墾丁夏都沙灘酒店位於墾丁國家公園大灣沙灘，僅步行5分鐘即可以抵達墾丁大街，墾丁夏都沙灘酒店備有接送服務往返高鐵左營站及恆春機場，非常方便。房內裝潢簡單但設備齊全，酒店內活動設施眾多，有衝浪、沙灘排球、足球等各種在海邊從事的活動，一點也不無聊呢！

泳池開放時間：4－10月 6:30～22:00／11－3月 7:00～22:00

地址：屏東縣恆春鎮墾丁路451號

附近景點：墾丁大街、船帆石

訂房網評價：8.6/10(Agoda)



墾丁H會館

360度得天獨厚的碧海藍天

墾丁H會館裝潢氣派挑高，採用大量大片玻璃窗戶打造而成，酒店內採光良好，從任何一個角度、任何一個角落都可以輕輕鬆鬆欣賞到蔚藍海景，那讓人驚嘆的360度無敵海景，南霞夕照，又沒有任何的障礙，美得讓人窒息、永生難忘！

墾丁H會館的UFO Lounge在LED燈光下光彩奪目，不同的色彩變化將夜空襯得格外迷人，空中廊道也是墾丁H會館著名的景點之一，隨著晨昏變化營造不同的視覺效果，像是一條奇幻大道，而從空中廊道往下看就是無邊際游泳池畔，邊游泳邊賞著海天一色，就像童話故事一樣！另外，房間採光也相當好，還有大觀景窗，設有景觀陽台與泡澡浴缸，可以邊泡澡邊享受天然海景，實在太享受啦！

泳池開放時間：每日8:00～20:00（保養時段12:00～14:00暫不開放）

地址：屏東縣獅子鄉竹坑村竹坑巷60號

附近景點：車城福安宮、海生館

訂房網評價：8.6/10(Agoda)



按圖看看宜蘭、花蓮、台東擁有無邊際泳池的酒店介紹👇👇👇

+ 13

煙波大飯店——蘇澳四季雙泉館

一覽蘇澳山海美景的無邊際游泳池

位在宜蘭蘇澳的煙波大飯店——蘇澳四季雙泉館，是間主打黃金雙泉的溫泉飯店。這裡的房型不僅全都設有獨立的頂級冷熱泉雙湯池，若入住海景套房，還能享有無敵的蘇澳港景，而除了房間內的雙泉湯池外，酒店頂樓的無邊際泳池更是一大看點。

煙波大飯店——蘇澳四季雙泉館除了知名的黃金雙泉外，頂樓還設有【川原天幕】無邊際游泳池。在這裡，不僅能遠眺蘇澳的山海美景，還能一覽壯觀的蘇澳港，若是提前早起，更是能享有絕美的日出晨曦。而泳池側邊也有附設一個露天溫泉池，只不過這裡與房內不同的是，這裡的溫泉要穿泳裝才能下水呦！

泳池開放時間：每日7:00～22:00（煙波將隨疫情隨時調整，建議可先向官方確認）

地址：宜蘭縣蘇澳鎮中正路38號

附近景點：蘇澳火車站、蘇澳冷泉

訂房網評價：8.8/10(Agoda)



礁溪晶泉丰旅

北台灣首座露天無邊際溫泉游泳池

礁溪晶泉丰旅是礁溪在地知名的溫泉酒店，直屬於晶華酒店集團旗下品牌。全館設計皆採用大地色系與格柵將酒店圍繞，在熱鬧的礁溪市區中為旅客保有隱密的旅宿空間。而酒店內的所有房型也都設有個人的美人湯屋，若想體驗露天泡湯及泳池，也能到頂樓的無邊際泳池休憩區享受宜蘭美景～

而礁溪晶泉丰旅頂樓的溫泉泳池休憩區，更是設有北台灣首座露天無邊際溫泉游泳池。絕佳的視野，不僅能遠眺龜山島，到了夜晚，還能享有池畔旁的星空電影院，且除了泳池以外，一旁的三溫暖泡湯區也非常適合全家大小一同前往體驗～

泳池開放時間：每日7:30～23:00

地址：宜蘭縣礁溪鄉溫泉路67號

附近景點：礁溪火車站、五峰旗瀑布

訂房網評價：8.8/10(Agoda)



礁溪老爺大酒店

視覺超享受的無邊際景觀泳池

礁溪老爺大飯店為五星級頂級酒店，酒店服務人員態度親切，大廳挑高氣派設計，還會定時舉辦音樂會，可見其氣氛不一般。酒店每個角落都充滿設計感，頗有日式禪風的味道，採用大量落地玻璃窗及日式造景，能將蘭陽平原的山嵐美景盡收眼底。

礁溪老爺大飯店除了最知名的戶外溫泉風呂外，還有無邊際的泳池，視覺上有絕佳的延展效果，看起來真的是彷彿真的邊際般，礁溪老爺大飯店的泳池畔還有躺椅可以休息，而且每年11月至隔年3月會貼心地釋放溫水，完全不用擔心水太冰冷，超貼心der～

泳池開放時間：夏季 7:00～22:00／冬季 8:00～22:00

地址：宜蘭縣礁溪鄉五峰路69號

附近景點：湯圍溝溫泉公園、五峰旗瀑布

訂房網評價：9/10(Agoda)



煙波花蓮太魯閣

2021全新開幕的無邊際泳池酒店

位在花蓮新城的煙波花蓮太魯閣，是2021年全新開幕的花蓮知名酒店。提供的房型，除了少部分基本的房型以外，其餘的不管是雙人房、四人房、豪華套房還是樓中樓，皆有碧藍的太平洋海景能獨享。

煙波花蓮太魯閣的公共設施主要設在二樓的休憩區，包含水療館、無邊際泳池、溫水泳池及景觀平台，其中廣闊的無邊際游泳池，更是能一覽花蓮壯觀的山海美景，而池畔旁的休憩區，也有提供躺椅及獨立的私人涼亭，即使不下水，光是躺著吹風看海景也是一大享受呀！

泳池開放時間：每日7:00～22:00

地址：花蓮縣新城鄉順安村6鄰草林10之6號

附近景點：曼波海灘、新城火車站

訂房網評價：8.6/10(Agoda)



花蓮斯圖亞特海洋莊園民宿

超治癒的無敵海景

花蓮斯圖亞特海洋莊園民宿雖然是民宿，但整體設備及服務絕對有酒店等級，更別提民宿面海的那片醉人的海景，完全大大加分！民宿就位於台11線海岸旁，還有停車場完全不用擔心自己開車來的問題唷！老闆被都鐸王朝的故事深深吸引，因此民宿完全採用歐式建築風格，小細節也一點不馬虎，房內甚至還採用吊燈設計，相當奢華美麗！

無敵海景為最大特色的花蓮斯圖亞特海洋莊園民宿，其露天游泳池也是一大重點，白天看似無邊無際，夜晚在泳池畔燈光的照耀下顯得格外浪漫，大約晚上11點過後，池畔的燈光會熄滅，天氣好的話，就可以在花蓮斯圖亞特海洋莊園民宿觀賞美麗的星空，小編也好想去看星星啊～

泳池開放時間：以現場公告為準

地址：花蓮縣鹽寮村福德80號

附近景點：遠雄海洋公園

訂房網評價：8.8/10(Agoda)



台東THE GAYA HOTEL

台東唯一的高空無邊際泳池酒店

The GAYA Hotel渡假酒店是台東目前唯一擁有高空無邊際泳池的酒店，不僅地理位置超方便，距離鐵花村市集走路也只要3分鐘，就連大廳裝潢設計也是融合了大量的自然與在地文化元素，整個超有特色品味。

而The GAYA Hotel渡假酒店最大的看點就頂樓設有的超人氣無邊際游泳池，絕佳的視角不僅能一覽台東市的壯觀市景，還能遠眺海岸山脈與太平洋，就算不游泳，也能在一旁的陽傘及躺椅區，享受台東和煦的日光浴。

泳池開放時間：週日－週四：8:00～11:00、15:30～21:00／週五－週六：8:00～11:00、15:30～21:30

地址：台東縣台東市新生路169號

附近景點：鐵花村、台東觀光夜市

訂房網評價：8.8/10(Agoda)



看完這15間享無邊際泳池的酒店，是不是很想立刻啟程度假去呢？無邊際泳池的飄浮享受在配上寬闊美麗的海景及山嵐，離開都市的喧囂煩擾，完全獲得身心靈上的洗滌唷～趕緊訂房去吧！

【本文獲「FunTime趣旅行」授權轉載，原文：【超正點！】全台15間絕美無邊際泳池飯店特輯】