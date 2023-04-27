內地旅遊團早前逼爆土瓜灣等地區，疑似造成滋擾，惹來當區居民不滿。情況稍有放緩之際，近日又有內地鴨仔團疑似湧入紅磡街市熟食中心。有網民分享相片，見旅行團員迫滿熟食中心入口，全員帶了黃帽子，惹來街坊不少熱議，有人幽默笑指「黃帽旅行團」驟眼看來「以為消防員救人」。

內地團︳黃帽旅行團湧紅磡街市熟食中心開餐 網民以為消防員救人

自從香港、內地通關自由往來後，國內旅行團紛紛來港旅遊，除了觀光購物外，更深入體驗本港各樣道地飲食文化。綜合各媒體報道，自開關後有不少接待內地客的「平價團」承勢推出，當中大部分的用膳安排均選址街市熟食中心、民生區酒樓、屋村等，其中以土瓜灣、紅磡等地區比較誇張，一車又一車的旅遊巴出出入入，人頭湧湧，早前更出現街頭「立食」兩餸飯的景象，有當區居民不滿，認為造成了滋擾。

示意圖（資料圖片）

👉👉👉好食玩飛Instagram官方帳號開咗喇！請Follow我哋：https://bit.ly/38tlS4l

紅磡街市熟食中心 成內地團用餐熱點

旅遊業監管局早前制定改善措施，呼籲餐飲處所應按其接待能力處理預約，確保每個旅行團最少有30分鐘用餐，並與旅行社協調旅遊巴的上落客安排，減少團友聚集街頭排隊輪候用膳及等候上車。然而，在情況稍有放緩之際，近日（26日）有網民於Facebook群組分享，指紅磡街市熟食中心門外又再出現「黃帽兵團」。從相片可見，紅磡街市熟食中心門口擠滿旅行團友，人數最少達40人，而且大部分戴上甚為顯眼的黃帽子，隊伍佔滿足足兩間舖位，疑似等待入內用膳。

（圖片來源：FB@黃埔人•紅磡人•土瓜灣人）

貼文一出隨即引來網民熱議。不少住在該區的網民表示，近日又持續見到旅行團在該區出沒「搵食」，認為擾民程度再次升級，網民︰「以前只去本地人唔會去嘅專用食堂，而家連本地人食飯地方都玩爛埋」、「唔想再去街市食飯」、「又嘈，早知唔嚟」，並指要等候若干時間，待團友散去，才能用到熟食中心的電梯。

下圖為網民留言︰

黃帽子聚集 網友︰「以為消防員救人」

此外，由於旅行團全員均戴上甚是亮麗的黃色帽，有網民直言以為發生「大件事」，遠看「以為消防員救人」，引得網友不禁發笑。有網友則貼出早前另一批「藍帽子」旅行團，同樣堆滿在紅磡街市熟食中心門外，人數眾多跟「黃帽子」不相伯仲，看來紅磡街市熟食中心已成為部分內地旅行團大熱用膳地點。

雖然有居民認為，旅行團走入民區甚為擾民，但亦有網民表示，大批內地旅行團來港並非壞事，「現在香港乜都無，仲有生意做就已經好好」，認為「益下各方飯店，過門都係客」，都有人認為旅行團此番屬「貼地深度遊」。隨著五一黃金周將至，相信內地旅行團或有增無減，大家看法如何呢？