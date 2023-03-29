拆局｜旅監局為何能「極速」推內地旅客30分鐘「食飯保證」？

特首李家超曾說：「問題很多，但每天解決一個，一年就有365個，積累下來就應該有成績了」。隨著內地團重臨，土瓜灣被「迫爆」，出現「立食」、「如厠撈麵」、團餐限時15分鐘等情況。他昨日（28日)早上就旅行團管理問題發言後，旅遊業監管局晚上拋出解決方法：旅客至少有30分鐘用膳時間「保證」。究竟為何能極速推出「食飯保證」？一切問題又是否已解決？



保障內地旅客權益，是香港作為「好客之都」的本份，特首李家超昨日早上出席行政會議前，被問到近日有很多平價旅行團再次在香港出現，政府會否立法規管這些旅行團的質素，例如限制他們到一些商店或食肆時？李家超指文化體育及旅遊局和旅遊業監管局會盡快看看如何做好管理工作。

同日稍後，旅遊業監管局與業界開會後公布業界承諾多項改善措施，包括旅行團用餐須預約、用餐時間不少於30分鐘，以及餐廳要派員執行人流管理措施，最遲明日實施。

上周前廳交流會催生30分鐘「食飯保證」？

旅監局真的反應神速？有了解情況的人士向《香港01》笑說：「你以為可以咁快？」原來，一切可以回溯至上周三的立法會前廳交流會，當日其中一個主題正是旅遊事務署的最新工作計劃，文化體育及旅遊局局長楊潤雄、常任秘書長黃智祖等出席，九龍中立法會議員楊永杰有備而來，帶來一批相片向官員說明居民苦況的，加上傳媒早有涉及旅客要「立食」等報道，旅遊事務署與旅監局即開始跟進。

而為何方案中訂明用餐時間不少於30分鐘，是各方都認為30分鐘用餐時間足夠，至於有否預想到由15分鐘「速食」變30分鐘用餐，結果卻因用餐時間長了，導致出現旅客要在食肆外排隊等候，警方要出「重兵」維持秩序，其實又是否反映方案根本未成熟，只是特首發聲，令旅監局要急急推出方案呢？知情人士不認同是急就章，稱一直有向特首交代事情進展，更反問：「為甚麼一定要到土瓜灣的食肆？」認為業界可以開拓更多食肆選擇。

▼《香港01》記者直擊土瓜灣「嘉樂軒」酒樓對開，中午前後人頭湧湧。▼



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土瓜灣區只有兩食肆專接團餐

究竟業界又是否選擇呢？無疑本港並無限旅行團必須到指定食肆用餐，市面上所有食肆照理都可以招待旅行團用膳，但在商言商，旅行社要視乎成本。疫情前，今次「重災區」的土瓜灣區，專門提供團餐的食肆只有5間，疫情後剩下2間；而土瓜灣因地理上較接近一些內地團會安排的景點或購物點，這也解釋了為何部分旅行團一定會到土瓜灣的食肆。

有旅遊業界指，今次事件某程度上反映了政府對內地客來港數字缺乏了前瞻性，未能準確預測旅客來港的數字。他強調， 明白政府不可能限制旅客來港，但當局理應瞭解疫情令業界冰封三年，不少專做旅客生意的食肆、商戶早已結業，旅行社面對導遊人手、旅遊巴不足，現階段根本未能跟上旅客增長。但政府對業界復常的支援並不足夠，業界目前仍在追落後，他舉例即使有食肆要重開，也不可能一時三刻投入營運。

至於今次的30分鐘食飯保證是否收效？表面看來，答案可能「是的」，今日(29日）到土瓜灣用膳的內地旅客，普遍對膳食安排表示滿意。不過，卻衍生了旅客要在一間專做團餐的食肆排隊等用餐，部分要安坐旅遊巴上等候；更誇張的是警方派出「重兵」到場維持秩序，西九總龍總區指揮官陶輝、這位反修例示威期間多次處理示威活動的高級警官，親身上陣到場督師，如臨大敵保障內地團客可以有「安樂茶飯」。

哪麼地區居民投訴大量旅客帶來的滋擾已消失了嗎？大量旅遊巴停泊造成阻路問題一併解決？動用龐大警力去應對旅客膳食問題，又是否最佳安排呢？

代表旅遊界的立法會議員姚柏良則指現時，業界面對「樽頸」，專門接待團客用膳的食肆本來就不多，業界也期望能盡快有足夠的接待設施，但需要時間去推展。至於新安排下出現旅客要排隊等吃飯，他指今日畢竟只是首天執行新安排，旅行社和導遊與食肆也有要時間適應。他認同動用大量警力去維持秩序不合適，相信警方也是為免交通過於擠塞，隨著食肆預約安排運作暢順後，情況會有改善。