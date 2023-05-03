五一假期｜敦煌沙漠旅遊區塞駱駝！獨一無二紅綠燈疏導2400隻駱駝

敦煌沙漠現「塞駱駝」奇觀，更有趣的是有盞「沙漠限定交通燈」來指揮駱駝來疏導交通，隨即成了遊客打卡的熱點。



五一假期期間，中國各地的熱門景點人山人海。央視更公布了全國十大熱門景區，杭州西湖位居全國榜首。中國四處車馬輻輳，遠離大城市的甘肅省敦煌市沙漠也不例外，擠滿了來自五湖四海的遊客，一連多日出現了「塞駱駝」的問題。

甘肅敦煌沙漠遊客太多塞駱駝

位於甘肅省敦煌市的敦煌市鳴沙山月牙泉景區，因有著「沙漠中的泉源」而一直吸引遊客到訪。為免破壞景觀，景區內的月牙泉附近並沒有鋪設道路，遊客可選擇以步行或騎駱駝的方式到泉邊觀賞風光。因為人太多致駱駝太多，駱駝又行得慢，景區要特意架設特製的交通燈來控制「獸流」，疏導沙漠交通。這盞造型獨特的「沙漠限定交通燈」，隨即成了遊客打卡的必到之處。

鳴沙山月牙泉景區（圖片來源：敦煌市鳴沙山月牙泉國家級風景名勝區管理處）

在通往月牙泉的路徑上，駱駝、行人駱驛不絕，駱駝隊伍延綿千里，一隻跟一隻形成了塞駱駝的問題。即使駱駝隊一直移動，不少人也要在臨近終點前等等，方能順利到泉邊停靠。

特設駱駝交通燈減人畜爭路

為方便指揮駱駝交通，景區於行人步道和駱駝通道的交叉點設立了交通燈，減少人畜爭路。這盞「沙漠限定交通燈」，因擁有獨特的「駱駝像」燈號，成了遊客在景區的打卡必到位。部份遊客覺得這盞交通燈有創意！亦有人認為駱駝在燈號上的造型可愛。不過，大量遊客同時聚集在交通燈旁打卡，又再度引起擠塞。

鳴沙山月牙泉景區負責人表示，單在4月30日，景區已接待了超過26,640萬人次，已超過疫情爆發前、2019年的同期水平，增長約28%。記者翻查資料，鳴沙山月牙泉景區具有2,400多匹駱駝，假使所有遊客進園後皆騎乘駱駝到月牙泉，每隻駱駝每天要走約11趟行程方能滿足需求。

若不想因龐大人潮而影響旅遊體驗，大家不妨在五一假期完結後，才到各大熱門景點暢遊。