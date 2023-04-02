日本關西溫泉｜和歌山白濱溫泉懶人包：泡湯設施、旅館酒店、交通

日本關西的和歌山縣，有著超讚的度假勝地「南紀白濱」，其中有日本三古湯之一的「白濱溫泉」。白濱有許多間以溫泉為賣點的旅館、酒店，還有多處足湯和一日遊泡湯的地方。在海岸線還有白沙海灘、名勝地、新鮮的海鮮料理等好吃美食，所以非常受到遊客歡迎。這回帶著大家一起來到人氣的「白濱溫泉」，一同巡遊泡湯景點，以及入住超讚酒店吧！



和歌山白濱溫泉是怎樣的地方？

和歌山白濱町最知名景點就是白沙海灘「白良濱」，這也是白濱町名稱的由來，由於位於紀伊半島的南邊，所以也稱作「南紀白濱」。白良濱是全長約620公尺的白色沙灘，翡翠綠的大海和椰子樹林蔭道的景色，就好像夏威夷威基基海灘Waikiki Beach般，舒適的度假氛圍非常受到歡迎。（和威基基海灘為友好姊妹海灘）

和歌山白濱町最知名的白沙海灘「白良濱」，全長約620公尺，翡翠綠的大海和椰子樹林蔭道的景色，就好像夏威夷威基基海灘Waikiki Beach般。（Live Japan提供）

南紀白濱的魅力不單單只有海灘而已，東邊有海拔1,000公尺以上的紀伊山脈；西邊長長的海岸線有三段壁、圓月島等景觀勝地，有山有海是一處充滿大自然景觀的地區，而且還有這次要介紹的溫泉勝地。

白濱溫泉歷史悠久，約1350年前就家喻戶曉，也記載於日本傳承最久的古老史書之一「日本書紀」（為720年左右完成的書籍，紀載著神明的時代開始，至西曆300年左右的事物）之中，並和道後溫泉（愛媛縣）、有馬溫泉（兵庫縣）並列為「日本三古湯」，是長年受到愛戴的溫泉。

白濱溫泉有許多知名溫泉，都含有放鬆和美肌效果等對肌膚和身體有益的成分，海岸線周邊到處都有溫泉設施，從泉源掛流溫泉（使用地底源泉湧出的溫泉水，不循環使用泉水的溫泉）到足湯、公共澡堂等種類非常多樣。其中以能夠體驗各種溫泉的「泡湯巡遊」更是受到歡迎，有許多酒店、旅館都有一日泡湯體驗，讓人更自由地到各個設施泡湯，享受足湯、公共澡堂。

溫泉地範圍很廣，建議搭乘白濱町內的路線巴士，1個小時約有2～3班（依時間段不同），車站、巴士站會標註英文和多國語言，再搭配白濱町製作的觀光手冊（英文、簡體字、繁體字、韓文），就算是不懂日語的觀光客也很輕鬆遊遍各地區，還能看到許多租借單車觀光的遊客呢！

此外在白良濱附近的「銀座通商店街」等地，有些店家也會準備英文菜單，根據不同的設施也有提供多國語言的菜單。

白濱溫泉的美景和溫泉吸引許多遊客，過往每年都從日本國內外湧入3,000萬名遊客，絕對是關西數一數二的度假勝地。

前往白濱溫泉的交通方式

前往白濱溫泉搭乘電車、巴士比較方便，現在高速公路、縣道FLOWER LINE線持續開發，前往溫泉街的路線變得十分簡單，開車也不會太困難。但是在夏天觀光旺季裡，一般道路可能會容易塞車需要多多留意，由於白濱溫泉附近有南紀白濱機場，從東京前來交通也很方便喔。

1. 從京都、大阪出發

電車：從JR新大阪車站、JR大阪車站搭乘「JR Kinokuni線特急黑潮號（JRきのくに線特急くろしお号）」（全車廂皆為對號座），無須轉乘就能直達白濱車站，從京都車站出發途經新大阪車站約3小時；從新大阪車站出發約2.5小時；從天王寺車站出發約2小時15分鐘，到達白濱車站後再搭乘計程車或巴士約10～15分鐘就能到達溫泉街。

從關西國際機場出發，則是搭乘JR到JR日根野車站（約11分鐘）後再轉搭「JR Kinokuni線特急黑潮號」約2小時15分鐘。

巴士：從「難波OCAT」到「ToreTore市場前、白濱巴士中心」為3小時20分鐘；從JR大阪車站到「ToreTore 市場前、白濱巴士中心」為3.5小時。

開車自駕：從「吹田JCT」使用高速公路約170公里，到阪和自動車道「南紀白濱IC」為止收費，之後經由紀勢自動車道「南紀白濱IC」（免費），開往縣道FLOWER LINE線（免費）前往溫泉街，從大阪市內約2小時15分鐘。

2. 從東京（羽田機場）出發

飛機：從羽田機場到南紀白濱機場約75分鐘（1天3班來回航班），從南紀白濱機場搭乘計程車或巴士，約10～15分鐘就能到達溫泉街。

白濱溫泉5間適合體驗泡湯的溫泉設施

白濱溫泉除了旅館、酒店的浴池外，還有許多可以體驗一日遊泡湯的地方和足湯，在這麼多優質溫泉設施之中，嚴選5間最棒的設施推薦給你！👇👇👇

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這些足湯和設施雖然沒有規定紋身刺青不能入場，但還是要記得注意日本的泡湯禮儀喔。

1. 崎之湯

日本最古老的歌集「萬葉集」中（紀載著700年中期左右～800年後半和歌的歌集），白濱海岸邊有7處由石頭包圍天然溫泉的地方，稱作「湯崎七湯」，而唯一殘留至今的就是「崎之湯」。

硫磺的味道、海浪的聲響，以及面向雄偉大平洋，是一處充滿著開放感的泡湯設施，如果來到白濱溫泉一定要來泡一泡。

崎之湯嚴禁使用洗髮精、潤髮乳、肥皂等，另售毛巾200日圓一條。

正在實施的新冠病毒對策：限制人數／設施內實施換氣／設置消毒液／工作人員佩戴透明面罩、口罩、洗手、消毒、漱口、量體溫、健康管理／謝絕身體不適的客人使用／要求客人配合佩戴口罩（更衣室）、保持社交距離



崎之湯｜崎の湯

地址：〒649-2211 和歌山県西牟婁郡白浜町1668番地

聯絡電話：0739-42-3016

營業時間：8:00〜17:00、7:00〜19:00（7月1日～8月1日）、8:00〜18:00（4月1日～6月30日、9月1日～9月30日）結束前30分鐘為最後入場時間 ※根據情況會變更營業時間或限制入場人數

費用：3歲以上500日圓

公休日：無（如遇保養維修時會臨時休息）



2. 長生之湯

「長生之湯」有2個自家泉源，分別是「長生泉源」和「東谷泉源」，是可以體驗一日遊泡湯的天然泉源掛流溫泉。

建築物也值得欣賞，使用從昭和初期就開始使用的木造倉庫結構，十分珍惜和大自然融為一體的感受。浴池除了有室內浴池和露天浴池外，還有將紀州備長炭鋪滿浴池的「備長炭浴池」，充滿負離子的溫泉不會太刺激，很有人氣。

有許多遊客表示「去白濱一定會到長生之湯泡湯」，其原因除了溫泉之外還有設施內的拉麵店「Men吉（めん吉）」的和歌山拉麵。

這裡只接受現金付款，沒有對應多國語言，如果擔心溝通的話可以自備翻譯APP。從白濱車站搭乘往三段壁方向的巴士在「古賀浦」下車走路1分鐘就可以到，也有可以入住的「長生庵」。

正在實施的新冠病毒對策：限制人數／設施內實施換氣／設置消毒液／工作人員佩戴透明面罩、口罩、洗手、消毒、漱口、量體溫、健康管理／謝絕身體不適的客人使用／要求客人配合佩戴口罩（更衣室）、量體溫、保持社交距離



長生之湯｜長生の湯

地址：〒649-2211 和歌山県西牟婁郡白浜町2763番地

聯絡電話：0739-42-3010

營業時間：10:00〜22:00最後受理

費用：成人700日圓、兒童400日圓

公休日：周三（如遇國定假日則照常營業，順延至隔天休息）



3. 三段壁足湯

南紀白濱還有具代表性的觀光景點「三段壁」，高達60公尺的斷崖峭壁和位於地底36公尺處的「三段壁洞窟」（收費）都能逛逛，洞窟內的海浪等十分壯觀！在「三段壁足湯」可以邊欣賞斷崖峭壁的三段壁邊享受足湯。

12月、1月還能欣賞到絕美夕陽，雖然可以泡著溫暖的足湯很舒服，但在冬天還是要做好保暖措施喔！

正在實施的新冠病毒對策：要求客人配合在更衣室等佩戴口罩、保持社交距離



三段壁足湯

地址：〒649-2211 和歌山県西牟婁郡白浜町2927番地52

聯絡電話：0739-42-4495

營業時間：9:00〜16:30

費用：免費

公休日：全年無休（如遇雨天休息、12月中旬會臨時休息）



4. 露天溫泉 白砂／白砂足湯

「露天溫泉 白砂」緊鄰白濱海水浴場，是一處可以容納約100位遊客的寬闊露天浴池，營業時間為5月1日到9月30日，可以穿著泳衣享受露天浴池所以沒有分男女浴池。在享受完海水浴後可以和親朋好友一起泡露天浴池，非常受到歡迎，有部分指示看板有標註外文。

在海水浴期間可以只泡免費的足湯，眺望海岸美景享受溫暖足湯真的是很幸福～

正在實施的新冠病毒對策：限制人數／設施內實施換氣／設置消毒液／工作人員佩戴透明面罩、口罩、洗手、消毒、漱口、量體溫、健康管理／謝絕身體不適的客人使用／要求客人配合佩戴口罩（更衣室）、保持社交距離



露天溫泉 白砂／白砂足湯｜露天温泉しらすな / しらすな足湯

地址：〒649-2211 和歌山県西牟婁郡白浜町864番地

聯絡電話：0739-43-1126

營業時間：10:00～15: 00（7月1日～8月31日為10:00〜18:00）

費用：3歲以上200日圓（5月～9月） 足湯期間免費（10月～4月）

公休日：周一（如遇國定假日則照常營業，順延至隔天休息）※7、8月無休



5. 御船足湯

白濱町還有一處超有人氣的觀光景點——「圓月島」，圓月島是象徵白濱的小島，在島的中央有個因受海浪侵蝕產生的圓月形洞穴。春天和秋天還能在部分地點看到夕陽在洞穴中的瞬間。

「御船足湯」是可以邊泡足湯邊眺望圓月島的地方，能夠一次欣賞到西沉的太陽和圓月島，不只觀光客就連當地人也都很常來這裡泡足湯。

在溫泉街還有跟「御船足湯」一樣由白濱町所經營的「Tsukumoto足湯」、「柳橋足湯」，因為可以免費使用有很多來泡足湯的人，刺青的人也能自由使用，但是設施內禁止飲食、吸煙和攜帶寵物。

正在實施的新冠病毒對策：要求客人配合佩戴口罩、保持社交距離



御船足湯

地址：〒649-2211 和歌山県西牟婁郡白浜町743番地5

電話號碼：0739-42-6588（白濱町役場觀光課 公園設施管理處）

營業時間：8:00〜22:00 （7月8月は7:00〜22:00）

費用：免費

公休日：無休



白濱溫泉5間推薦的旅館、酒店

白濱溫泉有超多旅館、酒店真的是很難選，所以選出深受觀光客青睞的5間住宿設施，供大家做個參考。👇👇👇

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1. 南紀白濱萬豪酒店 Nanki-Shirahama Marriott Hotel

在世界各地都能看到的萬豪酒店，在白濱也有「南紀白濱萬豪酒店」，對於觀光客而言是能夠安心入住的連鎖酒店，位於能夠欣賞白良濱的山丘上，走路3分鐘就能到達海岸邊。

雖然不是24小時服務，但有能夠對應英文的工作人員，館內的看板等也都有標註英文。

萬豪酒店希望遊客能夠盡情享受在房間內的時光，不但全客房面積皆為40平方公尺以上，還有海景房、附溫泉的客房等種類超多元，小型套房雙床房含有84平方公尺的寬敞空間、L型沙發、海景溫泉浴池等。

溫泉有大浴場、露天浴池、包場浴池，每個都能遠眺遼闊的大海泡湯，紋身人士只要能用2張刺青遮蓋貼（8cm x 10cm）遮住也能使用大浴場和露天浴池。

酒店正在實施的新冠病毒對策：櫃台、設備等進行消毒、除菌、清潔／大廳、餐廳、電梯前、客房等設置除菌、消毒液／電梯、吸菸室限制人數／縮短在櫃台辦理手續的時間／客人出入時進行消毒／設施內實施換氣／工作人員佩戴透明面罩、口罩、洗手、消毒、漱口、量體溫、健康管理／謝絕身體不適的客人入住／要求客人配合佩戴口罩、量體溫／限制工作人員的客房服務（進入客房）



南紀白濱萬豪酒店｜南紀白浜マリオットホテル

地址：2428, Shirahama, Wakayama, 649-2211

最近車站：白濱 站 （JR 紀勢本線 / JR 紀國線）



2. INFINITO HOTEL & SPA 南紀白濱

「INFINITO HOTEL & SPA 南紀白濱」位於離白濱溫泉街有點距離的小山丘上，為西式溫泉度假酒店，附近有1969年開始運行的纜車山頂車站，關西的上流階級人士曾入住過，是一間傳承歷史散發著高雅氣息的酒店。

在海岸一側附有溫泉的客房非常有人氣，住宿棟1樓的「海景房、陽台房」，56.3平方公尺的寬敞客房內有私人溫泉露天浴池，還能眺望到太平洋。

溫泉則是使用在萬葉集中也有提到的「行幸之湯」的泉源，浴池有以大海、天空命名，具有開放感室內溫泉。有露天浴池的大浴場和神祕的瞭望浴池「昴」，有紋身的話，只要用刺青遮蓋貼等隱藏起來就能入內泡湯。

可以使用各家信用卡付款，也能使用UnionPay（銀聯國際）、Alipay，工作人員會使用翻譯機（POCKETALK）和客人對談。

酒店正在實施的新冠病毒對策：櫃台、設備等進行消毒、除菌、清潔／大廳、餐廳、電梯前、客房等設置除菌、消毒液／櫃台設置防止飛沫的隔板、縮短辦理手續的時間、建議事先付款／客人出入時進行消毒／設施內實施換氣、設置空氣清淨機／工作人員佩戴口罩或透明面罩、洗手、消毒、漱口、量體溫、健康管理／謝絕身體不適的客人入住／要求客人配合佩戴口罩、量體溫、洗手、漱口／登記入住時需確認本人身分、填寫住宿調查表



INFINITO HOTEL＆SPA 南紀白濱｜ＩＮＦＩＮＩＴＯ ＨＯＴＥＬ＆ＳＰＡ 南紀白浜

地址：2018, Shirahama-cho, Nishimuro-gun, Wakayama, 649-2211

最近車站：白濱 站 （JR 紀勢本線 / JR 紀國線）；巴士20分

聯絡電話：0739-33-9800



3. 白濱溫泉 旅館武藏

「白濱溫泉 旅館武藏」保留著日本旅館特有的日式風情，並於2018年進行大規模的改裝，增加耐震性，更符合客人需求，是一間不斷進化的旅館。

共有148間客房，團體旅行也能入住，還有大型宴會場地，距離白良濱只需步行1分鐘，地理位置超級棒，走路3分鐘還能到觀光勝地圓月島、御船足湯，很適合當觀光據點。

客房皆為和室，從親民方案到高級客房應有盡有，推薦一定要入住看看「和邸」，位於最高樓層能夠欣賞到白沙灘的絕美夕陽景緻，雖然是和室但也有提供床墊的客房，另外入住「和邸」可以使用專用的屋頂觀景露天浴池「天空」和專用休息室。

溫泉共使用2種泉源，除了屋頂觀景露天浴池「天空」外，還有入住客都能使用的大浴場、整晚都能使用的露天浴池、中浴場、包場浴池。

隨時都有能對應英文的工作人員，也使用翻譯機，館內都有標註多國語言，可使用UnionPay、Alipay等，以及各家信用卡。

旅館正在實施的新冠病毒對策：櫃台、設備等進行消毒、除菌、清潔／大廳、餐廳、客房等設置除菌、消毒液／櫃台設置防止飛沫的隔板、縮短辦理手續的時間、建議事先付款／客人出入時進行消毒／設施內實施換氣、設置空氣清淨機／工作人員佩戴口罩、洗手、消毒、漱口、量體溫、健康管理／謝絕身體不適的客人入住／要求客人配合佩戴口罩、量體溫、洗手、漱口／登記入住時需確認本人身分、填寫健康確認表



紀州・白濱溫泉 武藏｜紀州・白浜温泉 むさし

地址：868, Shirahama-cho, Nishimuro-gun, Wakayama, 649-2211

最近車站：白濱 站 （JR 紀勢本線 / JR 紀國線）；巴士15分

聯絡電話：0739-33-7076



4. 白濱奇特萊斯希莫爾酒店 Shirahama Key Terrace Hotel Seamore

「Shirahama Key Terrace Hotel Seamore」是面向白濱大海的大型度假設施，距離白良濱走路約15分鐘；距離千疊敷海岸走路約10分鐘。

海上100公尺處有「白濱海中瞭望塔（Coral Princess）」，可以從瞭望塔內的圓型窗戶觀察在大海中的生物（收費成人800日圓，住宿客有優惠）。酒店內有不用入住也能體驗的免費足湯「Infinity足湯」，全長有30公尺也是一處知名足湯，其他還有遊戲房、手信商店、戶外泳池（只有夏季）、餐廳、酒吧等各式各樣的設施。

最受歡迎的客房就是能欣賞白濱大海，悠閒享受時光的雙床房、DELUXE客房，房間內還能聽到海浪聲。

溫泉有露天浴池、大浴場「海之湯」、浴場「波之湯」、Infinity足湯，都是酒店泉源的放流型掛流溫泉，露天浴池「三段之湯」，為對身體溫和的站立式溫泉，可以感受三段高低不同的深度，有刺青的話只能使用足湯。

能對應外文的工作人員無法24小時服務，可使用包含UnionPay在內的各家信用卡。

酒店正在實施的新冠病毒對策：櫃台、設備等進行消毒、除菌、清潔／大廳、餐廳、電梯前、客房等設置除菌、消毒液／櫃台設置防止飛沫的隔板、縮短辦理手續的時間、建議事先付款／客人出入時進行消毒／設施內實施換氣、設置空氣清淨機／工作人員佩戴口罩或透明面罩、洗手、消毒、漱口、量體溫、健康管理／謝絕身體不適的客人入住／要求客人配合佩戴口罩、量體溫、洗手、漱口



白浜奇特萊斯希莫爾酒店｜シラハマキーテラス ホテルシーモア

地址：1821, Shirahama, Wakayama, 649-2211

最近車站：白濱 站 （JR 紀勢本線 / JR 紀國線）



5. 濱千鳥之湯 海舟

「濱千鳥之湯 海舟」位於海岬上，海岬整體就是一間酒店，利用這樣的地形酒店內不但有客房、溫泉還有觀景台、餐廳、手信店，並以一座豪華客船為概念命名為「海舟」。

酒店位於觀光勝地千疊敷海岸步行約10分鐘的地方，開車約4分鐘左右，前往白良濱也只要開車4分鐘左右。

最推薦的客房為「濱屋 離」，是海舟客房中最接近大海的，就像是別墅一樣，有2層樓的公寓式套房，和約有60平方公尺寬敞一層樓的和洋式客房2種，都有掛流露天浴池。

溫泉也很有風情，特別是有混浴露天浴池，雖然是混浴但更衣室有分男女，可以換上「湯著（湯あみ着）（泡溫泉時穿的衣服）」後泡湯，其他也有大浴場、露天浴池、包場露天浴池，但有刺青的話無法入內。

雖然不是24小時服務，但有幾位會說英文的工作人員，館內因在疫情期間所以以日文為主，待開放觀光客入境後會漸漸標註外文，可使用UnionPay等各家信用卡。

酒店正在實施的新冠病毒對策：櫃台、設備等進行消毒、除菌、清潔／大廳、餐廳、電梯前、客房等設置除菌、消毒液／電梯、吸菸室等限制人數／縮短在櫃台辦理手續的時間、建議事先付款／客人出入時進行消毒／設施內實施換氣／工作人員佩戴口罩、洗手、消毒、漱口、量體溫、健康管理／謝絕身體不適的客人入住／要求客人配合佩戴口罩、量體溫／限制工作人員的客房服務（進入客房）



Kaishu｜海舟

地址：1698-1, Shirahama, Wakayama, 649-2211

最近車站：白濱 站 （JR 紀勢本線 / JR 紀國線）



和歌山的白濱溫泉，光溫泉就介紹不完，而且還有超多觀光景點，只玩一個晚上根本不夠～目前也為了讓觀光客可以順利度過旅程而不斷地進行整頓中，不只從關西就連從東京（羽田機場）前往也很方便，是很推薦大家去泡湯的溫泉景點喔！

【本文由「LIVE JAPAN」授權轉載，如對日本旅遊有興趣，歡迎前往查看更多資訊。】

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