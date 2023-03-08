箱根溫泉酒店/旅館7大推介+價格！私人風呂/一泊二食/無邊際溫泉

箱根溫泉酒店7大推介必住旅館！去東京自由行，前往近郊來一趟溫泉之旅也是不錯的選擇。其中，箱根溫泉位於東京近郊，是不少當地人和遊客首選的熱門溫泉區。今次推介7間箱根溫泉酒店，大部分房間設有私人溫泉風呂，私隱度極高，更有一間設「無邊際溫泉」，可以在半空中飽覽絕美景色，即睇箱根溫泉酒店7大推介！

（下列酒店價格只供參考，房價以訂房時為準。）

箱根溫泉酒店7大推介必住旅館！私人露天風呂、無邊際溫泉、一泊二食

箱根溫泉交通

箱根溫泉位於神奈川縣，地理位置鄰近東京，交通非常方便。由新宿站出發，乘搭小田急特急電鐵可以直達「箱根湯本」站，車程約為1小時30分鐘。到達「箱根湯本」後，亦可以轉乘箱根登山電車前往強羅。

箱根溫泉酒店推介【1】箱根蘆之湖花織旅館

第1間箱根溫泉酒店推介是箱根蘆之湖花織旅館，於2017年開業，距離箱根空中纜車「桃源台」站約2分鐘路程，室內主打溫暖的淡木色系和式風格，大廳旁的落地玻璃窗可以直接眺望蘆之湖，更特別設有戶外區，可以在水池中間享受被大自然包圍的感覺，亦可在足浴區一邊泡腳、一邊欣賞風景。

這間箱根溫泉酒店除了有露天及室內溫泉，部分房型設有私人風呂，可以靜靜享受浸溫泉的樂趣。另外，所有房型均為西式大床房，適合睡不慣榻榻米的朋友。酒店餐廳以自助餐形式供應一泊兩食，主打當季食材和洋食，相當精緻。

箱根蘆之湖花織旅館 Hakone Ashinoko Hanaori

地址：神奈川縣足柄下郡箱根町元箱根桃源台160

交通：桃源台站步行2分鐘；小田原站西口乘搭免費穿梭巴士（需要提前預約）

房價：每晚$2,310起（無露天風呂）、每晚$2,499起（附露天風呂）

預訂：Agoda｜booking.com｜Trip.com｜Klook

箱根溫泉酒店推介【2】箱根強羅英迪格酒店

第2間推介的箱根溫泉酒店是箱根強羅英迪格酒店，於2020年開幕，為洲際酒店集團旗下英迪格品牌首間日本酒店，帶有濃厚的日本文化，如浮世繪和昭和風裝飾等，別具時尚設計感。酒店位於強羅地區的早川河畔，櫻花季前來入住酒店的河景客房，更可以在觀賞到宮城野早川堤之櫻的盛況。所有房間都設有私人溫泉風呂，享受愜意的私人時光。

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箱根強羅英迪格酒店 Hotel Indigo Hakone Gora

地址：神奈川県足柄下郡箱根町木賀924-1

交通：強羅站步行5分鐘

房價：每晚$2,444起

預訂：Agoda｜booking.com｜Trip.com｜Klook

（Agoda網頁截圖）

箱根溫泉酒店推介【3】箱根水明莊

箱根水明莊位於箱根湯本站對面，步行2分鐘即可到達，前往箱根溫泉商店街亦只需5分鐘，地理位置一流！酒店為傳統日式旅館，室內為榻榻米地板，分為和室及和洋室房型，設有專人舖床服務，充滿和式風情。部分房型有私人露天風呂，最多可以入住4至5人，適合家庭旅客入住！

另外，這間箱根溫泉酒店亦有24小時開放的大浴場、露天風呂及2個私人露天風呂；提供一泊二食，可以品嚐到豐盛的日式會席料理。

箱根水明莊 Suimeisou

地址：神奈川縣箱根町湯本702

交通：箱根湯本站步行2分鐘

房價：每晚$1,991起（無露天風呂）、每晚$2,148起（附露天風呂）

預訂：Agoda｜booking.com｜Trip.com｜Klook

（Agoda網頁截圖）

箱根溫泉酒店推介【4】箱根強羅溫泉季之湯雪月花

箱根溫泉酒店第4大推介是強羅溫泉季之湯雪月花，位於箱根登山鐵道「強羅站」附近，步行1分鐘即可到達，四周被山川環繞，景色相當優美。酒店設日式、洋式及和洋式客房，每間客房內都有露天溫泉浴池，另有露天溫泉、室內溫泉、私人湯屋、岩盤浴等，可以盡情享用不同的種類的設施！

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這間箱根溫泉酒店設一泊兩食，晚餐方面供應會席料理或和牛Shabu Shabu，早餐為日式定食；宵夜時間更會為住客準備拉麵，浸完溫泉亦可享用雪條或乳酸飲品，全部都是免費提供，非常貼心！

箱根強羅溫泉季之湯雪月花

地址：神奈川縣足柄下郡箱根町強羅1300-34

交通：強羅站步行1分鐘

房價：每晚$1,778起

預訂：Agoda｜booking.com｜Trip.com｜Klook

（Agoda網頁截圖）

箱根溫泉酒店推介【5】箱根小涌園天悠旅館

箱根小涌園天悠旅館位於箱根小涌谷溫泉區的一處高台，可以將箱根的大自然景色盡收眼底，日出和黃昏時份的絕美景色吸引不少遊客慕名到訪！

這間箱根溫泉酒店每個客房都設有私人露天溫泉風呂，在大自然風光下享受泡湯體驗。無邊際泳池就聽得多，原來這間酒店6樓的「浮雲之湯」被稱為「無邊際露天溫泉」，在浸溫泉時可以同時，可以欣賞到水面與天際線融為一體的景色！

箱根小涌園天悠旅館

地址：神奈川縣足柄下郡箱根町二ノ平1297

交通：天悠巴士站步行1分鐘、小涌園巴士站步行12分鐘、強羅站乘搭酒店免費穿梭巴士

房價：每晚$2,538起

預訂：Agoda｜booking.com｜Trip.com｜Klook

（Agoda網頁截圖）

箱根溫泉酒店推介【6】箱根蔦屋溫泉旅館（箱根つたや旅館）

箱根蔦屋溫泉旅館繼承自江戶時代開業的湯宿，於2019年開幕，建築物由老旅館翻新而成，設計融合了現代時尚與日式傳統風格，同時結合Guest House與溫泉旅館特色，設有6間空間寬敞的客房，另外設有背包客上下舖床位，以及交流廳、開放式廚房、休息室等，不論是家庭旅客或獨遊旅客都適合！

這間箱根溫泉酒店供應的溫泉則是被譽為「箱根七湯」之一的底倉溫泉，具有舒緩肌肉酸痛的效果。

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箱根蔦屋溫泉旅館（箱根つたや旅館）

地址：神奈川縣足柄下郡箱根町底倉240-1

交通：神社下巴士站步行1分鐘

房價：家庭房每晚$1,465起；上下舖床位每晚$338起

預訂：Agoda｜booking.com｜Trip.com

箱根溫泉酒店推介【7】箱根湯本富士屋酒店

箱根湯本富士屋酒店位於箱根風景區入口，距離箱根湯本站只需步行3分鐘，地理位置超方便。這間箱根溫泉酒店供應多種房型，包括日式房、西式房及和洋房，設有露天溫泉、室內溫泉、私人湯屋等。除了有壽司店、懷石料理餐廳，亦有中菜廳及法國料理餐廳，足不出戶都可以品嘗多國美食！

箱根湯本富士屋酒店

地址：神奈川県足柄下郡 箱根町湯本256-1

交通：箱根湯本站步行3分鐘

房價：雙人房每晚$1,378起

預訂：Agoda｜booking.com｜Trip.com｜Klook