台灣旅遊︳花蓮金針花季時間/景點/花況　訪六十石山歎金針花美食

台灣旅遊賞花，賞金針花！數到台灣夏季的熱門賞花盛事，必然是花蓮花東縱谷的金針花季，在金針花滿開的時候，整座六十石山一片金黃，連綿的金針花田及山谷田野景致盡收眼底，如若幸運，還會遇上雲隙光（耶穌光），景色美不勝收。



台灣花蓮金針花季 如日本櫻熾熱

台灣金針花花季在每年的7月中至10月開花，但開花時間與天氣影響有關，實際開花時間，每年會有些微變動。在花東縱谷有三大金針栽植區，分別為六十石山、赤科山及太麻里山，當中以六十石山的風景最壯觀！六十石山位於富里鄉竹田村東側，海拔約800公尺，景色也最開揚，沿著山路蜿蜒而上，俯瞰綿延壯麗的花海，更顯絢麗迷人。

(圖片來源：花蓮觀光資訊網、花蓮縣政府)

忘憂亭俯瞰花海 不可錯過耶穌光

六十石山共興建了10座涼亭，均以金針的別名命之，每座造型各異，眺望的景致也因角度而有所不同。其中，採用中式設計的忘憂亭，被評為俯瞰整片六十石山美景的最佳地點。金色花田在坡度高低如浪花般的山巒上，看上去別有一番景致。此外，夏季多雲，這兒下午3點至5點也常會看到夢幻的耶穌光，愛攝影的朋友必不可錯過！

金針花3大美食必嚐

除了金針花田，來六十石山還不可錯過一系列金針花美食。這兒的山上有間名為「964驛棧」，供應特色的炸金針花、金針花冰條及金針花餃子等，並有著一系列金針花土產，令大家不止用眼賞花，還可用味蕾來嚐花。