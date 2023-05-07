台灣旅遊︳苗栗6大賞桐花勝地　夢幻似雪訪苗栗好客公園/雙峰山…

台灣旅遊，苗栗賞花好去處！記者整理6個到台灣苗栗欣賞桐花的景點，方便大家盡情追花。



每年4至5月，又是台灣的桐花季。桐花白瓣紅心，花落時形態仿如下雪，故有「五月雪」的別稱，是不少台灣網美熱衷的打卡季節風景。整個台灣也可賞桐花，但論桐花的數量及規模，苗栗是數一數二。

春夏交替限定 台灣賞桐盛事

桐花，又名油桐、光桐及罌子桐，是大戟科中的一種落葉樹。由於桐花可生產貴重的桐油，在台灣頗流行種植這種樹木。近年台灣還設有客家桐花祭，是一個結合客家文化、旅遊、生態、產業之賞桐活動。

賞苗栗桐花6大景點

1. 苗栗好客公園

苗栗好客公園出名睇桐花，花開極為密集！還設有景觀台棧道設計，讓人可以近距離欣賞。在桐花季時，公園內的步道地面，舖滿如白雪般的桐花，看上去很夢幻。愛打卡的朋友必定要去！

苗栗好客公園

開放時間：0900-17:00，夜間不開放

地點：苗栗縣銅鑼鄉銅科南路6號



2. 桐花公園客家大院

苗栗銅鑼的桐花公園客家大院，內裡的桐花樂活主題公園種有大量桐花樹，而且高度比較矮，最適合女生拍照，與桐花同框。這兒的油桐花非常飽滿，遇上大風一吹，花吹雪景象份外浪漫。

桐花公園客家大院

開放時間：0830-1700，夜間不開放

地點：苗栗縣銅鑼鄉銅鑼村龍泉15號



3. 雙峰山登山口桐花健行步道

位處苗栗銅鑼鄉最高點的「雙峰山」，可以在山頂上欣賞滿山的桐花。一邊走著桐花健行步道，一邊看桐花，看到顆顆桐花覆蓋山頭，視點夠開揚！整條登山步道來回約要兩個半小時，難度不高，家庭遊客不妨走走。

雙峰山登山口桐花健行步道

開放時間：自由參觀

地點：苗栗縣銅鑼鄉13號省道東側（雙峰古道入口）



4. 九華山天空步道

苗栗有不少健山徑可觀賞桐花，而「九華山天空步道」就是其中之一。這個天空步道可讓人踏單車，附近又有停車場，是老少咸宜的賞景好去處。從步道往下觀望，可看到大片的桐花。走完 「天空步道」，不遠處又有「天空之橋」，吊橋上左右兩側同樣可欣賞到滿山桐花。

九華山天空步道

開放時間：自由參觀

地點：苗栗縣銅鑼鄉九湖村



5. 西湖渡假村

苗栗三義鄉有一座專賞桐花的度假村，那就是「西湖渡假村」了！這兒除了白晝可賞桐花，最大特定是設有台灣首個夢幻七彩夜桐匯演。夜裡七彩繽紛的燈光映照在桐花樹上，別有一番風情。

(圖片來源：Klook)

西湖渡假村

開放時間：自由參觀

地點：苗栗縣三義鄉西湖11號



6. 蓬萊溪護魚步道

蓬萊溪護魚步道是台灣近年熱門的人氣踏青步道，特色是步道邊即是溪岸，邊走邊聽到能溪流簌簌水聲，非常寫意。這條步道全場約2.4公里，碰上桐花季，可看到桐花在水中飄流的畫面，十分療癒。

蓬萊溪護魚步道

開放時間：自由參觀

地點：苗栗縣南庄鄉124縣道106號

