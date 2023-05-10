韓國旅遊︳首爾漢江月光夜市5月開鑼！日期地點+彩虹噴泉表演時間

韓國旅遊、首爾旅遊，一直深受港人熱愛。今個５月，首爾市中心舉辦不同活動及祭典，當中包括首爾最大型的漢江月光夜市、限定的盤浦大橋月光彩虹噴泉Show，以及瑞來島油菜花祭等，無論日夜都非常精采！



首爾旅遊5月精選3大節目

1. 漢江月光夜市 （한강달빛 야시장）

今個5月，首爾最大亮點必然是盤浦漢江公園月光廣場舉辦的「漢江月光夜市」。漢江月光夜市因疫情已停辦３年，雖在2022年復辦，但又因封關關係，大家未有機會去！今屆漢江月光夜市迎來了40架美食車及50檔攤檔登場，夜市規模仍是首爾最大！可以在這兒嘗到各式各樣的地道韓國街頭小食及手工藝品，遊韓的朋友絕不可錯過！

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首爾旅遊5月精選【1】漢江月光夜市 （한강달빛 야시장）

活動日期：即日起至2023年6月11日

開放時間：1600-2100 （只限星期日）

地址：서울특별시 서초구 반포동 115-5



2. 盤浦大橋月光彩虹噴泉 （반포대교 달빛무지개분수）

除了漢江月光夜市，4至10月，盤浦漢江公園地標「盤浦大橋」也舉辦了限定的彩虹噴泉 show，每晚1930至2100，每隔30分鐘上演長達20分鐘的彩虹噴泉表演，而7至8月起更加開2130一場。逛著吃韓式美食，同時觀賞漢江美景及噴泉表演，是夏季夜遊必須欣賞的節目。

首爾旅遊5月精選【2】盤浦大橋月光彩虹噴泉 （반포대교 달빛무지개분수）

活動日期：2023年4至10月

表演時間：｛4-6月、9-10月｝1200、1930、2000 、2030、2100（每節15-20分鐘）

{7-8月}1200、1930、2000 、2030、2100、2130（每節15-20分鐘）

地址：서울특별시 서초구 신반포로11길 40



3. 瑞來島油菜花慶典（한강 서래섬 유채꽃축제）

在盤浦漢江公園左側還有瑞來島的油菜花慶典。瑞來島是首爾一座小型人工島，每逢5月中旬，整個島均種滿油菜花，金黃一片，可同時拍到城市及油菜花同框的照片。油菜花海澎湃，是不少網美熱捧的人氣打卡熱點。

首爾旅遊5月精選【3】瑞來島油菜花慶典（한강 서래섬 유채꽃축제）

入場費：免費參觀

活動日期：2023年5月12日至2023年5月21日

地址：서울특별시 서초구 신반포로11길 40

