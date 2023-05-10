玫瑰花軟雪糕︳網民熱捧狂打卡　自帶鮮花雪糕¥2如牛糞開在花上？

內地又有獵奇食物！近日興起鮮花與甜品締結的「浪漫」打卡名物，但兩者結合不一定帶來驚喜，反而有驚嚇！內地社交平台小紅書及微博，均被「玫瑰花冰激凌」（玫瑰花軟雪糕）瘋狂洗版，客人自攜鮮花，給店員唧軟雪糕後享用，旋即引爆熱討。



有女生大讚好有儀式感，但絕大部分網民反而大彈並表示「好污穢」、「牛糞開在鮮花上」、「每一口都是農藥」等。始於４月初，內地連鎖店「蜜雪冰城」遍佈各省各市，趁春天來臨，推出「I Do玫瑰花冰激凌」企劃，只須自備鮮花，即可加¥2人仔在花上唧雪糕。活動推出後大受歡迎，吸引一眾內地網美拍照打卡放上網，引來大量雪糕店紛紛仿傚。

自備鮮花，即可在上唧雪糕。（圖片來自小紅書）

女生們好開心，將玫瑰花冰激凌的圖放上網，大讚有儀式感、很浪漫！可惜大部分網民見圖卻唱反調，嘲笑︰「能吃嗎？」、「每一口都是農藥」、「愛玫瑰及雪糕的人也沉默了」，還形容雪糕及花的造型為「牛糞開在鮮花上」！

按圖網民評價▼▼

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即便沒有自帶玫瑰花，只要花¥9.9人仔，店家亦為客人送上一支玫瑰花冰激凌。不過，由於不是用杯及甜筒裝著，網民們同樣表示好易「翻車」，拍照時必須小心拿，雪糕才不會掉。此外，不止玫瑰花可以唧雪糕，有網民還實試用太陽花，店員一樣受理，讚服務貼心。