HK Express日本福岡機票優惠！單程一律$398起　來回連稅$1,585起

HK Express日本福岡平機票優惠！HK Express突發再推出日本機票優惠，香港至福岡單程$398起，來回連稅最平$1,585起，包寄艙行李大約$2,000就可以飛日本！優惠由即日起可以開始預訂，出發日期由5月19日至7月11日，有興趣的朋友記得去官網入手。



HK Express福岡機票 單程$398起

HK Express（香港快運航空）再次推出日本機票優惠，今次機票優惠目的地為日本福岡，快閃優惠期間單程一律$398起，來回連稅低至$1,585起。

福岡機票以上價錢未包寄艙行李費用，HK Express行李費20公斤$290、25公斤$360、30公斤$425、40公斤$550。

（資料圖片）

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根據記者今日（11日）在官網機票搜尋器查詢，仍然有大量福岡平機票發售，5月19日出發、5月21日回程，香港與福岡來回連稅低至$1,585起。若於5月22日出發，航班時間方面亦算不錯，早機去午機返，可以考慮周末快閃去一趟，有興趣記得去官網預訂。

去程（香港飛日本福岡）▼▼5月19日

（HK Express官網截圖）

回程（日本福岡飛香港）▼▼5月21日

（HK Express官網截圖）

去程（香港飛日本福岡）▼▼5月22日【航班時間 07:35 - 12:00】

（HK Express官網截圖）

去程：

UO600 07:35-12:00

UO620 10:50-15:15

UO638 12:35-17:00

UO694 15:05-19:30



回程：

UO601 12:55-15:30

UO621 16:25-19:00

UO639 18:00-20:35

UO695 20:20-22:55



今次福岡機票快閃優惠由即日起可以預訂，出發日期則為5月19日至7月13日。

今次福岡機位及價錢會因供應有所變動，有興趣的朋友可到航空公司官網查詢最新價格及航班資料。

HK Express 福岡機票優惠

價錢：單程$398起；來回連稅$1,585起

預訂日期：即日起

旅遊日期：5月19日至7月13日

官網：https://www.hkexpress.com/zh-hk/

