廣州酒店｜從化區溫泉酒店人均$728　別墅+鳥巢私人泳池如小泰國

廣州酒店推介！北上除了去深圳，廣州同樣是不少港人喜愛的旅遊熱點！廣州市從化就有一間輕奢溫泉酒店，主打泰式熱帶風情，除了可以入住超靚景別墅，更可以大玩酒店爆紅的鳥巢式私人溫泉泳池，在園林中浸泡打卡一流，每晚人均$728起！



廣州旅遊必住溫泉酒店！泰國熱帶風情

不前人前往廣州都會浸溫泉！位於廣州從化區就有一間隱世輕奢的溫泉酒店，酒店被一大片綠樹環繞，主打泰式熱帶風情，裝潢設計都充滿東南亞氣息。酒店設有逾130間別墅與客房，面積由70至1,202平方米不等，部分房內更提供私人泳池、泡池或花園，私隱度甚高，可以盡享舒適空間。

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人氣鳥巢池打卡 花園景色＋私密性甚高

酒店提供26個室外温泉泡池，涵蓋4大主題，住客可以前往內部的​​​​温泉中心驗票，更衣室將提供浴巾、拖鞋等，更換後就可直奔室外的鳥巢池，整個池都被大量的綠色植物遮擋及包圍，私密性甚高之餘，熱帶花園景色亦讓人讚嘆不已，適合各位愛美人士打靚卡。

（圖片來源：官方微信）

限時住宿優惠 每晚人均$727.5起

酒店最近與klook合作推出限時住宿優惠，預訂客房1間每晚$1,455起，優惠包括雙人自助早餐、雙人無限次温泉、暢玩泳池、贈送迷你吧軟飲，以及免費使用酒店健身房等，人均$727.5起。大家有興趣不要錯過喇。

廣州酒店｜從化都喜泰麗温泉度假酒店 詳情

地址：廣州市從化良口御泉大道352號

售價：每晚人均$727.5（住宿套餐$1,455起）

預訂方法：Klook｜Trip.com