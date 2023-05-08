深圳旅遊︳東門新開平價按摩場¥85起免小費　揼骨住太空艙免費唱K

深圳按摩揼骨推介，深圳平價骨場推介！深圳東門新開一間平價按摩場，骨場主打日系裝潢設計，不只有超大落地玻璃浴池，而且價錢親民，¥85起就可以揼骨！就算做全身按摩收費亦僅¥239起，可以免費唱卡啦OK，兼免費住太空艙過夜，最重要是免收小費。



深圳東門平價日式按摩場推介

深圳平價骨場新推介！北上深圳玩當然要舒活筋骨，其中位於羅湖東門附近、新開業不久的「水世界美食水會」，除了主打日系風格裝潢、環境乾淨舒適外，而且價錢十分實惠，¥85起就可以鬆腳、揼骨，在網上大受歡迎，近期更陸續獲不少港人推介。

大溫泉浴池浸浴飽覽超美日落

「水世界美食水會」內部設有超大三溫暖溫泉浴池，提供男女浴池，池邊設有大大的落地玻璃，天黑前浸浴更可在水中飽覽超美日落；亦設有濕蒸、乾蒸2款汗蒸房，房內均以木系為設計，女士們可以在此進行汗蒸驅減脂肪，並有助血液循環。

按摩場內提供各類按摩套餐，其中包括香熏鬆腿、推拿、美容SPA、中式或泰式按摩等，其中全身按摩套餐甚受歡迎，可以享受中泰按摩之餘，更可享24小時浴票及免費太空艙留宿，收費¥239起！有去過的港人表示，場內更可以享受免費2小時的卡啦OK，可以於獨立K房內大展歌喉，最重要是免簽小費（可經大眾點評購買），大讚好抵玩！

睇按摩房、大堂、KTV環境▼▼

太空艙留宿▼▼

還有娛樂設施、餐廳▼▼

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此外，按摩場內亦有其他娛樂設施，例如多功能廳（電影院）、棋牌室、五子棋區、象棋區等；肚餓的朋友亦可以在場內餐廳享用免費水果及飲品，亦可另外付費享用中餐，環境同樣開揚舒適，大家有興趣不妨留意！

深圳按摩場推介｜水世界美食水會 東門店詳情

地址：深圳東門街道東社區東門中路2019號信和·東門商廈 1401

前往方法：深圳地鐵3號線晒布站A1出口

收費：¥85起

*詳細價目請向店方查詢或留意官方資料。

