馬來西亞新景點2022｜雲頂Skyworlds樂園全攻略　3個必玩不能錯過

斥資8億美元打造的雲頂Skyworlds（雲頂天城世界主題樂園）擁有9個主題世界、26個遊樂設施，包含兒童、親子和刺激驚險的遊樂設施，無論是大人、小孩都喜愛的打卡點之一！從旋轉木馬、旋轉飛碟、摩天輪到過山車等，應有盡有的設施任你選擇，保證讓你High到翻天之餘，還能夠和五彩繽紛的裝置拍照，讓你擁有一個超Chill的旅遊！



馬來西亞新景點：Skyworlds介紹

2022年2月開幕的雲頂Skyworlds（雲頂天城世界主題樂園）佔地26畝，座落在海拔6000英尺的高原，擁有9個主題世界、26個遊樂設施，包含兒童、親子和刺激驚險的遊樂設施，包括雄鷹峰（Eagle Mountain）、中央公園（Central Park）、自由之路（Liberty Lane）、機器人城（Robots Rivet Town）、仙女座基地（Andromeda Base）、冰川時代（Ice Age）、時光廣場（Studio Plaza）、森林幻境（Epic）和里約大冒險（Rio）等。

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馬來西亞新景點：Skyworlds必玩

必玩一：中央公園（Central Park）

熱鬧繁華的中央公園是雲頂天城世界（Skyworlds）內規模最大的「世界」。不管是參觀自然歷史博物館（Natural History Museum）還是在星夢湖（Lake of Dreams）欣賞精湛的噴泉表演，都將遊客帶入一個充滿驚奇的世界。來到這裡處處都充滿驚喜，保證你非常開心！

必玩二：里約大冒險（Rio）

看到Rio這部電影，是否想要感受巴西的熱情呢。這裡充滿強勁音樂、歡樂和刺激的聖特雷莎街區。旅客可搭乘獨特的雙層藍天旋轉派對（Blue Sky Carousel）與經典動畫電影角色一起玩樂。接下來，遊客可以在里約狂想曲（Rio Carnaval Chaos!）的旋轉茶杯旋入歡樂之中以及在森巴滑翔（Samba Gliders）爬升到65尺高度從中觀賞到里約大冒險的全景，非常壯觀！

必玩三：冰川時代（Ice Age）

不能去到冰島，就直接來體驗這裡的冰川時代吧！享受絕無僅有的冒險，你能夠和希德（Sid）、小伙伴們參加冰川大征戰（Ice Age: Expedition Thin Ice）遠征行動，穿過寒風刺骨的冰穴、Geotopia以及驚險無比的熔岩隧道，拯救迷失在Campo De Sid的露營者。橡果瘋狂冒險（Acorn Adventure） 為遊客帶來驚心動魄的過山車體驗，讓大家齊來感受小松鼠奎特（Scrat）在寒冷的冰峰搜索獨特橡果的瘋狂行為。

馬來西亞新景點：Skyworlds打卡點

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Skyworlds打卡點：美式復古小鎮

想要感受時尚大片的臨場感嗎？進入到園區內超逼真的美式復古小鎮也是頻出大片的打卡點之一，宛如置身在電影一般的感覺，各種霓虹燈的設計、美式牛仔風的搭配，不用搭乘飛機就能享有到荷里活的感覺，非常厲害的場景！

Skyworlds打卡點：Night at The Museum

Night at the Museum是Skyworld超高人氣的必玩設施之一，這裡除了有刺激好玩的3D遊戲之外，門口也超好拍照的！光是看壯觀的裝潢就覺得跟電影的場景一樣，充滿濃厚的爵士風味，成為最熱門的IG打卡點之一。

Skyworlds打卡點：復古小黃巴士

喜歡黃色的族群可以看過來！這裡竟然有一台超級復古的小黃巴士，相信大家被其他人洗版的時候，這個巴士的出現率超級高！同樣位於美式復古小鎮上，背景就是浪漫的童話故事場景，怎麼拍都呈現了非常夢幻的感覺，放在IG更是羨煞旁人～

看完以上的Skyworlds必玩和必吃設施和美食後，是否有一一想要完成的衝動呢，今天就跟著KKday的腳步，一起來雲頂戶外樂園explore吧，下次不要再說浪費錢了～

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如何前往雲頂Skyworlds（交通方式）

Skyworlds位於馬來西亞彭亨州雲頂高原，如何由吉隆坡到雲頂高原？

開車從吉隆坡出發可乘Grab（電召的士），車程只需40分鐘。當然也可在吉隆坡主要的三個站 – 吉隆坡中央車站（KL Sentral）、富都車站（Puduraya Bus Station）及Gombak輕軌最終站（Terminal Putra LRT Gombak）搭乘巴士，再到雲頂轉纜車到達。

KKday建議可購買電子票，直接掃描QR Code進入，無需再排隊買纜車票。

Genting SkyWorlds

地址：Genting Highlands Resort, 69000 Genting Highlands, Pahang

開放時間：11:00AM- 6:00PM



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