印尼旅遊｜印尼希臘風海景酒店如愛琴海　洞穴Spa人均$348晚+地址

印尼南部酒店推介！隨著多間東南亞的航空公司復飛香港航綫，不少港人都選擇到東南亞國家觀光，享受陽光與大海。記者推介一間超美希臘風酒店在印尼南部，大家置身東南亞，卻有身處南歐的感覺，即睇酒店特色、地址。

印尼希臘風海景酒店 依山而建無敵大海景

位於印尼南部的東努沙登加拉省，是一個群島省份，省內的海島都有著豐富的海洋資源，也有著多個海灘與度假村。

而省內西部城鎮拉布安巴佐則有著一間特色酒店——Loccal Collection Hotel。酒店以希臘風設計，以藍、白色為主色調。這間在海傍而山而建的酒店，不但具有一覽無遺的「無敵海景」，更有著多種特色房間。

Loccal Collection Hotel擁有9種不同類型的房型，包括一般房、洞穴房、豪華房以及各式套房等，尺寸由19平方米起。部份套房更設有露台與專用泳池，適合預算較高、希望能在壯麗景色下暢泳的朋友，而價格最低的一般房，每晚最低房價約$696，人均只需約$348一晚。

特色餐飲康樂設施 如身在愛琴海

膳食方面，大家可以於主打龍蝦的海景餐廳Sangkar Lobster Restaurant，一邊觀賞夕陽，一邊品嘗晚餐。除了在餐廳裡用膳，酒店能夠安排大家在泳池裡享用佳餚美饌，感受猶如愛琴海的寫意環境。

除此之外，酒店亦別出心裁，讓大家在洞穴裡享用水療設施。在原始世界的氛圍下，大家可以放鬆心情、忘卻在城市的勞碌，盡情享受按摩服務帶來的舒適。酒店另外設有健身房，讓大家強身健體，保持身心健康。

（圖片來源：Loccal Collection Hotel）

Loccal Collection Hotel



地址：Jalan Raya Menuju Binongko, Lingkungan 1, Labuan Bajo, East Nusa Tenggara, 86754

房價：約$1,429起/晚（4人入住，人均$357起/晚）

預訂：Booking.com｜Agoda