G7峰會2023｜自由行注意廣島多個景點封閉　東京等地車站封貯物櫃

七大工業國組織（G7）領袖峰會即將於5月19至21日在日本廣島舉行。多國政要將會出席，廣島多處即日起有多項封路、安全檢查等措施，多個景點，包括海上鳥居會封閉。多個日本境內的機場會加強安檢，除了廣島，東京、埼玉、名古屋、京都、福岡等地火車站儲物櫃會停用，大家訪日前謹記留意當地的臨時安排。



1. 景點封閉

為配合各國政要到訪及加強保安，廣島縣內多個景點與旅館將會於會議前夕及進行期間封閉並暫停接待遊客。

▼廣島熱門景點▼

當中包括擁有「海上鳥居」的嚴島神社、宮島水族館以及廣島平和記念資料館等，詳情可參閱下表。

於5月18日12:00至21日期間封閉：

廣島和平紀念館、廣島國際會議中心、廣島市和平紀念公園休息處、 國立廣島原爆死難者和平紀念館



於5月19日至20日1約4:00期間封閉：

嚴島神社、千疊閣、寶物殿



於5月19日至21日期間封閉：

宮島水族館、宮島歷史民俗資料館、宮島傳統工藝館



2. 封路

會議場地附近的道路將會於18日起陸續封閉，直至會議結束後重開。此外，於各國政要在廣島縣內通勤期間，其車隊經過部份道路將會臨時封閉，在廣島自駕遊的朋友要多加留意！廣島縣警察本部呼籲大家留意「廣島縣警察公式」Twitter專頁，以得悉最新的交通安排。另外，廣島縣警察表示或會因應情況，限制前往宮島及廣島市和平紀念公園的人數。

▼廣島封路安排▼

3. 公共交通工具停駛、減班或改道行駛

此外，配合政府減低會議期間縣內的交通流量，部份廣島縣內及跨縣巴士、營運路面電車的廣島電鐵將會停駛、減班或改道行駛。停駛的巴士路線當中，包括由竹原港、廣島站等地來往廣島機場的，會使用廣島機場的朋友要多加留意。詳情可瀏覽廣島電鐵株式會社、廣島縣巴士協會（広島県バス協会）以及廣島機場的官方網站。

廣島電鐵（圖片來源：廣島電鐵株式會社 ）

4. 多個機場加強安全檢查

準備前往日本的朋友務必留意，除了廣島機場外，多個日本境內的機場會加強安全檢查，大家輪候及進行安全檢查的所需時間將會延長。為避免錯過航班，大家謹記預留更多時間前往機場或從機場進入市區。

廣島機場（圖片來源：廣島機場）

5. 投幣式貯物櫃停用

以配合保安措施加強，日本多個人流多的大型火車站之投幣式貯物櫃會由即日起臨時停用。除了廣島縣，日本多個都府縣也會實行此措施，包括東京、京都、愛知、埼玉、福岡、千葉、山口、靜岡及神奈川等。大家若想在大型火車站貯存行李，應盡量使用行李寄存處。

投幣式貯物櫃（圖片來源：新宿指南）

投幣式貯物櫃停用日子：



即日至5月21日：

新宿站、東京站、大手町站、霞之關站、永田町站、國會議事堂前站、櫻田門站、新橋站、表參道站、新宿三丁目站、九段下站、小竹向原站、有樂町站、豊洲站、押上站、上野站、日本橋站、銀座站、池袋站、溜池山王站、高田馬場站、飯田橋站、北千住站、綾瀬站、市ケ谷站、博多站、福岡機場站、廣島站、宮島口站、岩國站等



5月18日至5月21日：

澀谷站



5月19日至5月21日：

品川站、新富士站、名古屋站、京都站、新横濱站、小田原站、新宿站、品川站、池袋站、新橋站、橫濱站、大宮站、成田機場站、成田機場第2航廈站

