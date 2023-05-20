台灣旅遊｜台灣2大抵食海鮮餐廳CP值高　海鮮多過麵/巨蠔大過手臂

台灣海鮮餐廳推介！台灣四面環海，海洋資源豐富，盛產海鮮。海鮮亦成為了大家到台灣時，必吃的料理之一。記者向大家推薦2間抵食、CP值高的餐廳。在餐廳裡，大家不但可以點選放滿各種海鮮的鍋燒麵，也有機會吃到比手掌還要大的巨蠔！即睇餐廳位置！



台灣2大海鮮餐廳 金三益、將軍府抵食！

「金三益健康茶飲」是台灣中及南部的連鎖食肆。別看店名有「健康茶飲」4字便以為該店只賣手搖飲。除茶飲外，「金三益」更提供放滿多種海鮮的意麵，讓大家一次吃過飽。

「金三益」推出的「浮誇系列」中，包含了加入各種海鮮的拌意麵或湯意麵，價錢由新台幣$155（約港幣$40）起，大家可根據喜好選擇金錢鮑、火燒蝦、炙燒魷魚、帆立貝、燒饅、蚵仔等。大家亦可以加新台幣$30（約港幣$8），把意麵轉換成烏冬。

（圖片來源：金三益健康茶飲）

想一嘗店舖當日所有海鮮種類的朋友，可以點選「浮誇系列」之中，新台幣$1,215（約港幣$304）的「海底總動員」。「海底總動員」雖然要提前預訂，但一定為滿足各位海鮮腔。

（圖片來源：金三益健康茶飲）

金三益健康茶飲

地址：

台灣台南市北區林森路三段185號（林森總店）

台灣台中市南屯區黎明東街70號（台中南屯黎明店）

台灣台南市南區永華路一段233巷1號（永華店）

台灣台中市北區育才北路3號（台中一中店）

台灣台南市中西區成功路541號（台南成功店）

台灣台南市新營區健康路16號（新營健康店）

台灣高雄市新興區忠孝一路344-346號（高雄忠孝店）

台灣台中市大里區大明路457號2樓（台中大里旗艦店）

台灣嘉義市西區仁愛路244號（嘉義仁愛店）



入座後即解凍 美國新鮮大生蠔

除了「金三益」，同樣於台中設有店舖的「將軍府」，亦有使人慕名而來的水產。如果說「金三益」的賣點是「多」；那麼，「將軍府」的賣點一定是「大」。

「大到靠北大生蠔」（圖片來源：Sunny吃喝遊樂）

「將軍府」的「大到靠北大生蠔」產自美國，十分巨型，比手掌還要大，視覺上經已異常驚人。店方更表示，若生蠔在解凍後，面積少於一個女孩的手掌，將會提供折扣或奉送一隻小生蠔。

「大到靠北大生蠔」（圖片來源：Nini and Blue 玩樂食記）

「大到靠北大生蠔」每隻新台幣$300（約港幣$76），大家可以在店舖每日營業後，向店方查詢當日有否大生蠔供應以及即日預留生蠔，不能提早多日預訂。店方表示生蠔均以五味醬調味，整隻蠔味道鮮甜。

此外，大家可以在餐廳裡品嘗花魚、螃蟹、吞拿魚等其他多種海鮮。餐廳亦會按時節，推出新鮮的時令菜式。大家亦可以聯絡餐廳，從海外訂購食材，再在餐廳裡享用。

將軍府

地址：

台灣台中市西屯區文心路三段93號（文心店）

台灣台中市西區向上北路159號（勤美店）

