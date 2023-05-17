澳門旅遊︳澳門旅遊塔下午茶/自助餐　3層架茶點$104位附訂座連結

澳門自助餐優惠、下午茶優惠！想趁放假與三五知己去澳門享受悠閒假期，最近有旅遊平台推出澳門旅遊塔自助餐及下午茶優惠，人均最平$104就可以一邊飽覽澳門海景，一邊品嘗多款美食，星期六及星期日都適用，即睇澳門旅遊塔自助餐及下午茶優惠詳情！睇埋澳門酒店推介及澳門一日遊行程！

澳門旅遊塔下午茶最平$104/位

澳門旅遊塔與旅遊平台KKday合作推出下午茶優惠，由即日起於預訂澳門旅遊塔雙人下午茶，每位最平$104就歎到，星期六及星期日都適用，好抵食！

澳門旅遊塔雙人下午茶三層架有9款精選鹹甜點，當中包括果海鮮蟹籽沙律、菠蘿叉燒包、麻香牛肉鵪鶉蛋角、煙肉芝士薯蓉球、松露蛋糕配蜜餞橙皮、意式芝士蛋糕配車厘子等，再送咖啡或茶。

（圖片來源：KKday）

澳門旅遊塔雙人下午茶用餐地點可以選擇位於澳門旅遊塔4樓的Café on 4或60樓的360旋轉餐廳，可以在超開揚的澳門海景襯托下，與好友閨密一邊打卡一邊品嘗精緻美食。

（圖片來源：KKday）

澳門旅遊塔雙人下午茶優惠

銷售日期：即日起至5月23日晚上11:59

使用日期：2023年5月17日至6月30日

用餐時間：15:30-17:30

用餐地點：Café on 4（星期一至五）、360旋轉餐廳（星期六及日）

預訂網址：請按此

澳門旅遊塔自助餐人均$249起

除此之外，澳門旅遊塔360旋轉餐廳亦有推出自助午餐及自助晚餐優惠，供應葡國風味美食，以及多款豐富海鮮包括生蠔、龍蝦、凍蝦、青口、翡翠螺等，另設中菜、日本料理和精緻甜品等，人均最平$249起。

【1】澳門旅遊塔360°旋轉餐廳自助午餐（低至73折）

價錢：成人$249/位起（原價：$340/位）、小童（3-11歲）$139/位起（原價：$190/位）

用餐時段：11:30-13:00、13:30-15:00

【2】澳門旅遊塔360°旋轉餐廳自助晚餐（低至87折）

價錢：成人$436/位起（原價：$500/位）、小童（3-11歲）$241/位起（原價：$276/位）

用餐時段：18:30 – 22:00

銷售日期：即日起

使用日期：2023年5月17日至6月30日

用餐地點：澳門旅遊塔會展娛樂中心60樓360°旋轉餐廳

預訂網址：請按此

澳門旅遊塔 Café on 4

地址：澳門下環澳門旅遊塔會展娛樂中心4樓



澳門旅遊塔 360°旋轉餐廳（60樓）

地址：澳門下環澳門旅遊塔會展娛樂中心60樓

