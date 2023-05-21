惠州旅遊︳惠州雙月灣打卡景點6推介　港人遊歷實況分享超靚海灘

惠州旅遊、惠州雙月灣景點推介！除了北上深圳旅遊，鄰近的惠州市亦受不少港人歡迎，最近有港人就分享惠州雙月灣的旅遊實況相片，多番形容「好正」，大讚好值得去！本文亦整理了惠州雙月灣6大景點推介，當中包括超靚礁石酒吧、懸崖圖書館、小聖托里尼等，即看詳情。



港人惠州雙月灣遊歷實況

近期不少港人趁假日走上深圳旅遊，然而遊客愈來愈多，無法享受真正度假？有港人最近就近近地前往惠州雙月灣旅遊，距離深圳大約2小時多車程，但可以體驗到在山海之間慢活放鬆的假日之旅。

▼港人分享惠州雙月灣相片▼

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她指出自己玩足「2日1夜」，由高鐵惠東站再坐45分鐘的士便抵達當地，一家三口入住超大家庭房（連3人早餐）¥1,000，但可以大歎唯美海景，形容「真係好靚」，好值得去度假。她又指，在當地食海鮮價錢尚可接受，而且附近亦有不同靚景點，認為絕對是「洗滌心靈之旅」。

惠州雙月灣

地址：廣東省惠州市惠東縣平海鎮



惠州雙月灣6大景點推介

1.礁石酒吧

惠州雙月灣必定到訪的景點之一，是備受歡迎的「日出東山海礁石酒吧」，顧名思義，該酒吧開設於懸崖海岸邊上，旅客可以坐在酒吧的觀景台上，一邊欣賞懸崖峭壁，一邊在碧海藍天下大歎飲品，非常漂亮。酒吧除了提供酒精外，更有下午茶及咖啡等，假日不妨以在此放鬆心情。

惠洲雙月灣景點｜日出東山海礁石酒吧

地址：惠州雙月灣日出東山海度假酒店內



2.獅子島

獅子島是雙月島最西邊的一座岸邊小島，外形與獅子相似，因而命名「獅子島」。小島的地形相對較多，而且有大小沙灘，可以欣賞到絕美海岸線，部分更設有露營帳幕，讓旅客在海灘吹海風、望山水，不過留意島內布不少石路，建議穿著防滑鞋前往。

惠洲雙月灣景點｜獅子島

地址：惠州市惠東縣海237鄉道



3.情人堤

惠州雙月灣情人堤位於相對偏遠位置，算是較為小眾的打卡景點，不過這裡的風景令人大讚不已，近期已吸引不少旅客特意前往拍照留念，是看日落的絕美聖地，沿路更可以望到蔚藍大海。

惠洲雙月灣景點｜情人堤

地址：惠洲雙月灣港口大橋西側海岸隔浪堤



4.西班牙風情小鎮

惠州都有「西班牙風情小鎮」，小鎮建築均主打西班牙風格設計，整條大街極具外國風情，街上有大大小小的特色餐廳，如音樂主題餐廳、燒烤酒吧、酒樓大排檔等，更有小食街可以邊逛邊食，非常寫意。走出小食街，就可以看到一望無際的大海，不但隨時可以拍出超美照片，而且可以欣賞日落景色。

惠洲雙月灣景點｜西班牙風情小鎮

地址：惠州萬科雙月灣度假村内



5.一滴水圖書館

來到惠州雙月灣，當以「一滴水圖書館」最為知名。圖書館位於雙月灣中央公園內，在山海之間，並設立在懸崖口，被喻為「懸崖上的圖書館」。外觀整體以白色為主，走廊、屋頂等均結合幾何元素，其中屋頂上更有超靚水池，非常夢幻！

惠洲雙月灣景點｜一滴水圖書館

地址：惠洲雙月灣中央公園內



6.小聖托里尼

惠州都有美如希臘的唯美打卡景點！惠州雙月灣目的地曦岸酒店，向來有「小聖托里尼」之稱，設有特色的房間風格，當中以洞穴型設計最為出名，房內裝潢以奶白為主，並布大落地窗可以欣賞窗外的藍天大海，部分更有極好看的泳池， 讓住客拍出「天空之鏡」感覺，樓頂有一座座希臘式的洞穴，讓人猶如置身在聖托里尼！

惠洲雙月灣景點｜惠州雙月灣目的地曦岸酒店

地址：惠州雙月灣港口濱海旅遊度假區蔡家村公路88號

