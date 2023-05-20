珠海美食︳OREO爆餡雞蛋仔/手工粉果　掃街6大必食人均¥20食到飽

珠海美食繁多，精采程度絕不亞於深圳或澳門！對比其他大灣區城市，珠海物價還相對還較低，基本上袋住廿蚊人仔掃街已吃到飽！今次記者便精選6大街頭美食，均CP值超高，讓大家快閃珠海可食得盡興。



自港珠澳大橋通車後，珠海亦是港人快閃旅行的理想好去處。對比深圳或澳門，珠海整體物價也較便宜，吃喝玩樂基本上可無視價錢牌😅花小錢即可享有大爺級享受！記者從內地「大眾點評」和「小紅書」搜羅了6家評分極高的街頭美食，讓大家遊走珠海，一步到位輕鬆覓食。

1. 三板粉果店 手工粉果

數到珠海人喜愛的早餐店，三板粉果店必然榜上有名，主打珠海買少見少的手工粉果，滿滿一碟粉果每份僅¥5人仔，簿簿的水晶粉皮包著冬菇肉餡，加上老闆娘秘製的醬油及黃豆酸菜蘿蔔乾食，一碟吃下已超飽。若嫌未夠喉，店內還有糯米雞、豬腸粉、泡沫腸粉、餃子、炒粉、快餐、燉湯及螺螄粉吃，全部食品最貴才¥15人仔，CP值爆標！不過要注意是店子只在上午開店，下午打後來的話會撲空。

珠海美食必食推介【1】三板粉果店

營業時間：06:00-11:30

地置：珠海藤山二路三板市場公交車站旁



2. 小榮大勝冰室 金錢豬‧豬扒菠蘿包

店內的爆餡港式豬扒菠蘿包，被珠海人喻為「吃一口即淪陷」的美味級別，門口經常大排長龍，人氣爆燈！必食招牌料理為「醬爆T骨豬扒包」，在香脆的菠蘿包皮中，夾了特厚的帶筋T骨醋扒，食上口鮮嫩多汁，還搭配了酸黄瓜，一點也不膩。此外，店家的招牌乳鴿也非常有名，皮脆肉嫩，擠一點點檸檬汁上去食，解膩又清新。

珠海美食必食推介【2】小榮大勝冰室(北山店)

營業時間：11:30-21:00

地址：珠海南屏鎮北山正街41號



3. hEa·小粿·咖啡·茶 巨型抹茶OREO雞蛋仔

店家位於珠海香洲總站，交通方便，門面看上去只像普通茶飲店，實際售有不少自家製特色小吃，懷舊得來又有點新意。當中必試巨型抹茶OREO雞蛋仔，咬開香脆的雞蛋仔外層，內裡是軟綿綿的抹茶餡，非常吸引！店內的蜜汁一口腸、小米粿、朱古力夢龍瑞士卷及各式手打檸檬茶也評價挺高，值得一試。

珠海美食必食推介【3】hEa·小粿·咖啡·茶

營業時間：11:30-21:00

地址：珠海南屏鎮北山正街41號



4. 燊记食店 足料潮汕美食

珠海燊记食店已開業30年，是夏灣夜市的老字跑店，裝修風格樸實無華，食物多年來水準仍保持到，是珠海人熱愛的店子。店家主打足料潮汕美食，必食海鮮腸粉，有大量生蠔和蝦肉；潮州蠔烙，即點即炸，香口酥脆；椒鹽蝦鹹香惹味，伴啤酒一流；豬雜益母草湯潤肺解膩，整體食品價格都¥10-¥30人仔，好抵食！

珠海美食必食推介【4】燊记食店

營業時間：07:00-24:00

地址：珠海市夏灣路3號（嘉寶華藥方旁）



5. Banana's香蕉輕食 即燒梅花糕

珠海著名的吉珠夜市，內街有名店「Banana's香蕉輕食」，有超人氣的即燒梅花糕。僅¥5.5人仔一個，內裡有一大坨紅薯泥餡，並配有紅棗、芝麻及提子乾等配料，吃上口鬆軟香甜，老少皆宜。唯一缺點是太受歡迎，下單取籌到拎梅花糕，平均要等1小時。

珠海美食必食推介【5】Banana's香蕉輕食

營業時間：09:00-21:00

地址：珠海市金灣區三灶鎮海澄安堂村中安街1巷5號一樓5號舖



6. 泰茶撾撾 竹籃泰式椰子冰沙

隱藏在夏灣美食街附近的寶藏新店，售有各式各樣的泰式美食，當中最吸睛便是竹籃泰式椰子冰沙。另外，還有袋裝泰式奶茶、芒果糯米飯、老撾冰咖啡、泰奶紅/綠、香茅檸檬茶及泰式酸辣雞爪等等，食品選擇多。

珠海美食必食推介【6】泰茶撾撾

營業時間：12:00-24:00

地址：香洲區拱北夏灣東昇東街9號04鋪

