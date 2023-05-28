日本旅遊︳高知婚禮熱點向日葵花田6月開　四萬十川日本最後清流

日本四季分明、春夏秋冬有著明顯的溫度變化來，從植物中也可以欣賞不同的自然美態。四國高知婚禮熱點，9,000平方米向日葵花田6月盛開。今次遊日專家還帶大家了解被喻為日本最後清流的四萬十川，及美學與智慧結合的沉下橋。

作者︰白原顥



千尺向日葵花田6月盛放

高知縣四萬十川土佐市的向日葵很美，一般在二月至四月份播種、大概等兩個多月就能夠欣賞到美麗的花朵。全盛時高度更可以達到兩米。每年6月下旬至7月上旬盛放的「早開的向日葵」，另一回是10月下旬至11月上旬開花的「遲開的向日葵」。

（白原顥攝）

高知縣土佐市「早開的向日葵」向來也是欣賞夏日美景的浪漫之地。這片向日葵花田，原來蘊藏着一個令人感動的愚公移山故事。2001年，一位當地種植日本蔥的農家在收割後，他忽發奇想、在田裡種下第一棵向日葵，就這樣日復日、年復年，到現在差不多種有20萬棵。最初向日葵只佔農田一部分地方，今天因為舉辦一場又一場浪漫婚禮而成為話題，結果農家為了來訪的客人而每年都種下更多向日葵，現在花田已經超過90平方米（約1,000尺）。

大家來到花田遊覽，只要在專用的箱子裏投入¥100，就可以用現場提供的剪刀，於花田裡剪走三朵向日葵並且帶走。向日葵花語有「憧憬」、「令您幸福」等意思的意思，加上土佐市出間的漂亮風景和日落，絕對能夠為大家製造一個難忘的回憶。

早開的向日葵

地址︰高知縣土佐市出間883-4

電話︰088-881-3359（土佐市觀光協會）

入場費︰大人 300日圓，2人同行 500日圓，65歲以上 200日圓 （即摘向日葵3支 另加100日圓）

網站︰https://visitkochijapan.com/zh_TW/topics/725



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四萬十川 日本最後一道清流

講開日本高知縣，不如講多少少關於四萬十川。四萬十川源自四國 天狗高源南邊的「不入山」，匯流至太平洋。之前到訪日本，曾經見過在污水渠入面有彩色錦鯉游水，日本河道一般而言已經相當清徹，如果在郊外地區甚至乎較少污染的地方，情況更加靚！

四萬十川更被譽為「日本最後一道清流」，河水清澈無比，身處其境更加可以感受到清澈水泉的氣味和濕度。不過，四萬十川唔單只係自然環境優美，這個地方更加是日本傳統與及飲食文化匯聚的地方。如果旅行到此一遊，可以嘗試用單車、獨木舟體驗沿途風光景色，亦都可以品嚐地方小食。體驗原始環境和傳統文化的匯聚。

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（白原顥攝）

沉下橋美學與智慧結合

日本是一個擁有好多河川的地方，所以做橋都有自己特色，選用的木材比起用鐵做的橋更輕，施工更快，景觀能切合地方令環境優美，與及有獨特的設計理念。沉下橋採用無欄杆設計，令水中的雜質和飄浮的木材能夠順利流過，橋體結構不會阻礙水流，所以能夠減少河水對兩岸的侵蝕，橋樑比較不易被洪水沖毀，更顯與自然融合。橋樑是連接沿岸小村莊的重要道路，原來更是當地小朋友享受跳水樂趣的好去處。傳統與美學就可以在此橋上感受得到。

四月中旬至五月中旬之間，河川上方會掛滿色彩繽紛的鯉魚旗，可以話是最理想的旅行季節。而在初夏時節，旅客可以坐船欣賞觀賞數千隻螢火蟲漫天飄舞的景色，如果運氣夠好，還能欣賞到當地部分神社舉辦的傳統神樂舞蹈表演。

白原顥（小白）小檔案︰

曾任福岡觀光大使、青森觀光局KOL、北海道旭川觀光KOL 等。現任日本能古島、大刀洗町大使、旅遊KOL、電視/電台主持，包括RTHK 2《晨光第一線》《Teen空海闊》《香港行山節》等。