五一黃金周，香港旅遊點處處重現活力。內地網紅推介的香港食店或小食，更成為內地遊客「搶住去」要必到的朝聖或打卡之地。綜合內地社交平台各分享，以下9大「香港名物」，在五一黃金周期間，店外突現超長人龍，店內坐無虛席。香港本地人甚少排隊的食物，內地人卻捧了上天花板。香港的排隊文化亦感染了內地遊客，不禁要與眾分享「奇景」。

五一假期︳紅茶/Bakehouse/富豪雪糕 9大香港美食內地旅客排長龍

銅鑼灣、尖沙咀、旺角多個熱門旅遊點在「五．一」被遊客擠得水泄不通。李家超日前出席行政會議前提及五一黃金周情況，指周六（29/4）及周日（30/4）已錄近32萬人次內地訪客到港。香港一下子人頭湧湧，內地網友推介的香港食店、小吃均大排長龍，令香港人嘖嘖稱奇，事關某些「推介」美食，香港人一向視作平常，卻成了內地遊客打卡的「名物」，排隊場面頗是震撼。就連內地客亦不禁分享「排長龍」的情況頻呼人太多！周圍人山人海的，在港吃一頓在社交平台上推介過的熱門餐廳就必須排隊。不過，對於香港地人人有秩序排隊，不爭先恐後，沒有人插隊，不囉囉嗦嗦，自律及守禮，表達出讚賞與敬佩。

【內地遊客排長龍9大食物1】紅茶冰室

「香港茶餐廳及美食關注組」FB群組有網民分享油麻地「紅茶冰室」的墟冚場面，笑說「快打破澳牛紀錄」。內地社交平台網民常常推介到港要必食茶餐廳，包括「紅茶冰室」的招牌冰火脆皮菠蘿油、紅豆冰、招牌沙嗲牛肉麵、常餐、午餐、下午茶…頓變網紅打卡美食。不止油麻地店、其他分店也見人龍。

圖片來源︰「香港茶餐廳及美食關注組」FB群組

紅茶冰室

地址︰油麻地彌敦道498-500號地舖

查詢︰65172828



【內地遊客排長龍9大食物2】華嫂冰室

冰室、茶記大獲捧場，一向在香港已具名氣的「華嫂冰室」，自然又被大排長龍了。有內地網民分享尖沙咀「華嫂冰室」，在午餐時間有近百人排隊等入場，叫外賣可能會快一點。

華嫂冰室

地址︰尖沙咀棉登徑8號地下G7-G8號舖

查詢︰26517666



👉👉👉好食玩飛Instagram官方帳號開咗喇！請Follow我哋：https://bit.ly/38tlS4l

【內地遊客排長龍9大食物3】九記牛腩

自兩地通關後，「九記牛腩」已成內地社交平台的熱話，有內地網民覺得名不虛傳，亦有人認為不外如是。然而，在「五．一」依然吸引一眾內地客自己去實試，品評一番。有內地客覺得牛腩軟、伊麵吸透湯汁非常不錯。

圖片來源︰小紅書

九記牛腩

地址︰中環歌賦街21號地舖

查詢︰28505967



【內地遊客排長龍9大食物4】一蘭

初時尖沙咀「一蘭」拉麵開張時，也吸引了一大群本地客，排隊動輒超過一個鐘，漸漸地大概等10幾分鐘就可以被安排入座。不過「五．一」檔期，排長龍吃「一蘭」的場面重臨，隊伍由店外一直伸延至街角轉彎位，長長人龍連跨幾間食店，大概等45分鐘至1小時才成功入「一蘭」。

天然豚骨拉麵專門店一蘭

地址︰尖沙咀棉登徑8號地庫B舖及地下入口大堂

查詢︰23694218



【內地遊客排長龍9大食物5】佳佳甜品

食完幾間茶記、麵檔，本地米芝蓮甜品店「佳佳甜品」，由開舖到收舖，門口都有五、六十人輪候，店內翻枱率很高，一批客吃完又到新一批。內地遊客表示價格合理，推介「腐竹白果薏米糖水」、杏仁露芝麻糊雙併，香濃順滑。

圖片來源︰小紅書

佳佳甜品

地址︰佐敦寧波街29號地舖

查詢︰23843862



【內地遊客排長龍9大食物6】Bakehouse

Bakehouse甫開幕其實已吸引了大量本地人，牛角酥、酥皮蛋撻……內地遊客也知道了「情報」，形容Bakehouse是「現在香港超火的麵包店」，在中環總店門外築起長長人龍，銅鑼灣、尖沙咀那邊也是群情洶湧，齊齊排隊買酥皮蛋撻、麵包。不過有內地遊客覺得酥皮蛋撻反而不吸引，牛角酥、肉桂卷及包點更好吃！

Bakehouse

地址︰中環士丹頓街5號嘉彩閣地舖



👉👉👉好食玩飛Instagram官方帳號開咗喇！請Follow我哋：https://bit.ly/38tlS4l

【內地遊客排長龍9大食物7】富豪雪糕車

香港人由小吃到大的軟雪糕，聽到雪糕車悠揚音樂自然勾起不少往事回憶。富豪雪糕車常停泊在旅遊點，在「五．一」也吸引了大量內地遊客幫襯，大概排20分鐘買到。

【內地遊客排長龍9大食物8】低調高手雞蛋仔

筲箕灣的「低調高手雞蛋仔」是本地人及本地媒體常常介紹的雞蛋仔、格餅店之一。到「五．一」又是人山人海，有內地遊客表示起碼等50分鐘，卻認為值得吃。

圖片來源︰小紅書

低調高手大街小食

地址︰筲箕灣東大街76A號B3號舖地下

查詢︰69868500



【內地遊客排長龍9大食物9】甘牌燒鵝

灣仔的「甘牌燒鵝」連續9年成米芝蓮一星食肆，「五．一」吸引不少內地遊客慕名前來。早前開舖前已有逾50多名旅客排隊，人龍橫跨隔鄰的軒尼詩道官立小學。本報記者訪問排頭位的內地旅客，指日前曾前來輪候，但可惜賣完，今日再接再勵。

甘牌燒鵝

地址︰灣仔軒尼詩道226號寶華商業中心地舖

查詢︰54087740 / 25201110



👉👉👉好食玩飛Instagram官方帳號開咗喇！請Follow我哋：https://bit.ly/38tlS4l