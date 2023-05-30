台婦遊日本後肩痛蜱蟲鑽入肉　郊野行山防護建議叮咬後勿直接拔蟲

台灣高雄一名婦人遊日本後，發覺肩痛，細看皮膚有顆「黑頭」，再仔細看有腳，是蟲！蟲頭鑽入皮膚，令人咋舌。



被蜱蟲叮咬 輕則發高燒重則可致命

此名高雄婦人往皮膚科就診，皮膚科醫生林工凱說這隻蟲是蜱蟲，會讓人發高燒、無力，如蜱依附皮膚24小時，細菌進入人體，可能將萊姆病（Lyme Disease）傳播給人。婦人告知醫生早前曾往日本東北地區旅遊，因為目前台灣並沒有蜱蟲案例，所以醫生不排除婦人是在日本被咬的，婦人經治療後無礙。

（TVBS NEWS影片截圖）

林醫生解釋蜱蟲是種野外常見的昆蟲，被叮咬後接下來3天至1個月內，可能出現紅斑性皮疹，或發高燒、無力等狀況，甚至演變成萊姆病，有關徵兆包括皮膚出疹、關節疼痛、頭痛等。如果延誤就醫的話，可能會併發心臟、神經或關節方面的毛病，重症患者常表現為多種器官功能衰竭而致命，目前死亡率約10-30%。

預防性建議 郊遊行山做好個人防護

每當夏季隨着天氣漸熱，蜱蟲進入活動高峰期。蜱蟲蟄伏在草叢及植物上。防止被蜱蟲叮咬，應避免在蜱類主要棲息地如草地、樹林、山地等長時間坐臥。行山或郊野健步，要做好個人防護，建議穿淺色長袖衣服，宜戴帽子，不要穿涼鞋等以防被蜱蟲叮咬。在皮膚上噴、塗蚊怕水、防蚊液等，可維持數小時有效。

預防被蜱蟲貼士▼▼

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被蜱蟲叮咬如何處理？

一旦發現有蜱已叮咬、鑽入皮膚的情況，不要用手直接接觸，甚至擠破，更不能在被咬時用水沖。可用酒精塗在蜱身上，使蜱頭部放鬆或死亡，再用小鑷子貼近皮膚的位置輕輕夾住蜱蟲頭部，以垂直皮膚方向拉出蜱蟲，隨後用碘酒或酒精消毒被叮咬的部位，減少感染病毒機會，若懷疑出現症狀，要馬上求醫。

正確處理蜱蟲步驟▼▼

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參考資料︰衛生福利部疾病管制署 /hello醫師/ 台灣TVBS NEWS