杭州亞運館直擊｜2023亞運比賽場！超壯觀田徑場/網球場/電競館

杭州亞運館直擊！四年一度的亞洲運動會將於9月23日正式拉開序幕，而作為今年主辦場地的杭州，各運動比賽場館當然也備受矚目！杭州市內有超過10個大大小小的體育場館，包括有奧體中心體育館、游泳館、網球中心、國博壁球館、黃龍體育中心遊跳館，記者今次親臨杭州奧體主場館，帶大家率先預覽！

杭州景點｜直擊2023亞運比賽場

杭州奧體中心體育館位於錢塘江南岸 ，主要由8大項目組成，分別係主體育場、網球中心、地鐵上蓋物業、國際博覽中心、體育游泳館、綜合訓練館、城市之門。當中最引人注目的，就是俗稱「大小蓮花」的奧體中心主體育館和網球中心決賽場，建築的每一片花瓣都可控制使其擺動，看上去就像兩朵蓮花盛開在錢塘江岸一般！

亞運會官方圖片

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奧體中心主體育館是亞運會開閉幕式之地，外型由28片大「蓮花瓣」加上係27片小「蓮花瓣組成，因此有「大蓮花」之稱。設計理念源自於錢塘江水的波動，以及杭州絲綢的飄逸。主體育場雨疫情期間已經投入服務，多個運動設施對外開放，包括排球、網球、羽毛球以及田徑跑道，讓市民率先體驗運動場地！

而「大蓮花」旁邊還有個「小蓮花」，即網球中心內的決賽場地，為特級體育建築。「小蓮花」外型與奧體中心主體育館相似，但外型蓮花「葉片」設計更加簡潔含蓄，葉片方向一致，與「大蓮花」的動態設計形成鮮明對比，待夜晚亮燈之後，景色更加亮麗壯觀。

奧體中心體育館除了特設杭州群眾文化活動中心和非物質文化遺產保護中心，主體育館和網球中心更加採用5G、AR/VR、物聯網IoT、AI人工智能、數位孿生等新一代資訊技術，更加智能有系統地管理以及監管各類設備的運行狀況。

其他逾10個比賽場地 電競中心超有未來感

除了奧體中心的重點場地，杭州市內還有超過10個體育館，都會舉行多項亞運會指定運動賽事，包括有游泳館、壁球館、板球場、輪滑中心等。當中還有超具有未來時代感的電競中心，就算不是為體育賽事進場，時會設計感的外觀，亦吸引了不少遊客專程過來親眼感受和體驗了。