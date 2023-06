杭州美食｜米芝蓮指南2023酒店餐廳11間介紹　四季金沙廳實至名歸

首版杭州米其林指南(米芝蓮指南 Le Guide Michelin)出爐!



首版杭州米其林指南發佈會就在上周剛剛落下帷幕。杭州也成為了繼上海、廣州、北京與成都後,中國內地第五個擁有米其林指南的城市。行業內最近提出,杭州是「美食荒漠」,但米其林依舊一頭扎進了這座熱門的旅遊休閒城市。

意料之外又情理之中的是,首版杭州米其林指南如首版廣州一樣只有一星餐廳,並沒有頒出二星和三星。而在獲獎的一星餐廳中,酒店佔了1/3的席位;更有9間餐廳一舉拿下餐盤殊榮。

按圖看看杭州米其林指南一星餐廳、入選餐廳和必比登推介餐廳全名單👇👇👇

旗下兩間餐廳解香樓和三嚥閣分別獲得一星和入選餐廳,羅萊夏朵·杭州紫萱度假村(Relais & Chateaux Seven Villas Hangzhou Resort)成為最大贏家。

杭州西子湖四季酒店(Four Seasons Hangzhou at West Lake)的金沙廳斬獲一星是眾望所歸,而老牌的杭州西湖國賓館(West Lake State Guest House)、杭州新新飯店(Hangzhou The New Hotel)也藉由餐盤收割了一波回憶殺。

酒店餐廳斬獲米芝蓮的佔比高並不意外,因為酒店有能力投入時間尋找頂級主廚和培訓服務人員。同時,餐廳對主理人審美和食材把控也有很高的要求,一般社會餐廳很難承擔如此高昂的運營成本。

或許可以説,杭州的美食綠洲,在酒店。一起來看看有哪些獲獎餐廳吧。

米芝蓮一星:杭州西子湖四季酒店.金沙廳

此次呼聲最高的莫過於杭州西子湖四季酒店的金沙中餐廳,一星給到金沙廳名副其實。

餐廳坐落於西子湖畔的竹林庭園之間,仿照中國古代建築風格,幽徑迴廊,雕樑畫棟,同時也混合了時尚的元素,時代感中洋溢古典韻味。

中餐行政總廚王勇秉持「正宗道地化口味」的烹飪理念,廣泛選用杭州當地新鮮時令的食材入饌。

他表示:「在金沙,我們以原汁原味的方式呈現世間的美味佳餚。食客們可能會對菜單上的菜品名字都很熟悉,但當他們真正品嚐過金沙的出品之後,肯定會愛上我們的烹調藝術。」

MISS最推薦的是三門蒸蟹八寶糯米飯和鮑魚紅燒肉。食材均選自西湖周邊地區,例如臨安的豬肉,肥瘦相間,味道更鮮美,將傳統江浙菜的風味提升到一個更高的檔次。

杭州西子湖四季酒店.金沙廳

地址:杭州市靈隱路5號

參考價格:763元/人起



米芝蓮一星:羅萊夏朵·杭州紫萱度假村.解香樓

和王勇並稱杭州美食界雙子星的俞斌主理的解香樓,自2006年開業以來始終是杭州餐飲屆的翹楚。如今10多年過去,餐飲界早已變化萬千,然而當你再次踏入解香樓仍會被其中的古色古韻震撼。

解香樓二樓樓梯處,從朱炳仁的銅雕藝術,到在紫萱度假村一住就是幾個月的意大利畫家度身定製的畫作「紫萱」,每一個轉角都能與名家設計相遇。

俞斌出新菜及快。他經常帶着紫萱烹飪團隊,跑遍世界各地,吸收各地菜系的優秀烹飪方法和優質的原材料,挑選頂尖食材,積累精華,經過反覆推敲、選材、烹飪、試吃、裝盤……

一道江南文火小牛肉,每每想起舌尖都還留有一絲餘味。

以杭州菜為圓心,博採眾長為半徑,他畫出了自己的江南菜圖景。

羅萊夏朵·杭州紫萱度假村.解香樓

地址:杭州市三台山路30號

參考價格:810元/人起



9間米芝蓮入選餐廳,期待明年的更佳表現

1. 杭州新新飯店.1913餐廳

北山街上的新新飯店,是杭州為數不多、擁有漫長湖岸線的一線環湖飯店。

它肇啓於1913年,是浙江存世的百年現代飯店,人文薈萃,底藴深厚。無數政商名流在此留下了膾炙人口的感人故事。

1913餐廳就在西湖邊上,窗外風景不錯,裝潢風格偏歐式,厚重而有格調,處處都彰顯着年代感。這裏提供的是正宗的杭幫菜,杭幫菜中著名的龍井蝦仁、西湖醋魚做得都不錯。

杭州新新飯店.1913餐廳

地址:杭州市北山街56-60號

參考價格:405元人/起



2. 杭州柏悦酒店.悦軒中餐廳

杭州柏悦酒店以當代江南生活為基調,再現了杭州西湖和江南地區傳承數百年的詩情畫意與精雅格調。

位於37層的中餐廳悦軒可謂是酒店設計的點睛之筆,供應正宗杭幫、浙江和粵式菜餚。大廚們使用當季食材為賓客打造精美菜品。其中,沉魚落雁、黑松露江南富貴雞、悦軒香薰桂花魚,桂花糖醋肉排等招牌菜品絕不容錯過。

杭州柏悦酒店.悦軒中餐廳

地址:杭州市錢江路1366號柏悦酒店37層

參考價格:743元/人起



3. 羅萊夏朵·杭州紫萱度假村.三嚥閣

三嚥閣主營法餐,年輕的廚師團隊以創新的形式將中法理念相結合,挑選頂尖食材,進行分解重組,無論是擺盤或是設計,都極致追求細節上的精緻,獨樹一幟。

餐廳外觀毛檐覆頂,保留着中式傳統的木質建構。並將青磚與銅質元素融入其,營造出中式風雅,更貼合杭州湖畔低調奢華的氣質。

罗莱夏朵·杭州紫萱度假村.三嚥閣

地址:杭州市八盤嶺路1號紫萱度假村內

參考價格:1256元/人起



4. 杭州君悦酒店.湖濱28中餐廳

作為杭州君悦酒店的標誌性餐廳,湖濱28中餐廳曾與金沙廳齊名。

府邸式的設計,江南庭院的風情,包含一個主廳及多個包廂,還有一個窖藏2500瓶不同酒類的酒窖。這也是杭州目前較大的葡萄酒收藏地之一,曾經獲得過中國葡萄酒年度獎三杯酒的榮譽。

餐廳專注於正宗的杭州菜。傳統菜譜經過提煉和提升,達到了風味與陳釀的完美平衡。特色菜餚也令人叫絕,其中包括江南富貴雞、宋嫂魚羹及金牌扣肉。

杭州君悦酒店.湖濱28中餐廳

地址:杭州市湖濱路28號君悦酒店1樓

參考價格:539元/人起



5. 杭州黃龍飯店.龍吟閣

位於杭州黃龍飯店一樓的龍吟閣中餐廳是「舌尖上的中國」第一季推薦的餐廳。

整體佈局宛如「一隻祥龍盤旋於蒼雲碧海之間」。每一個細節都體現着濃厚的杭州本土文化氣息,及黃龍的內斂優雅、低調奢華的品質。

餐廳堅持用最正統的本土材料及烹調手法,開創了最富有創意的杭幫菜餚及粵菜料理。

杭州黃龍飯店.龍吟閣

地址:杭州市曙光路120號黃龍飯店1樓

參考價格:447元/人起



6. 杭州法雲安縵.蘭軒村莊食坊

與杭州法雲安縵一同開業的,是成立於2010年的蘭軒村莊食坊。餐廳菜式以江南融合菜為主,藉助當代便利的物流體系,從世界範圍選用最好的食材和輔料。

酒店和餐廳設計的概念是十八世紀的江南古村落,室內空間古樸,大氣,幽靜,讓食客有一種穿越的感覺。

杭州法雲安縵.蘭軒村莊食坊

地址:杭州市法雲弄22號法雲安縵

參考價格:734元/人起



7. 杭州康萊德酒店.里安

傳説「里安」是一個杭州本地女人的名字,早在19世紀30年代就開始環遊世界,並將西方的烹飪技法帶回了故鄉,並融入到傳統杭幫菜中,從此聲名遠播。

而里安作為這家餐廳的女主人,用餐區彷彿就是女主人的客廳。絨面旗袍質感的背景牆、放置中國風濃郁的藝術擺件的架子兩兩相對,符合中國傳統建築中對對稱美的追求。

特別的是,餐廳開業之初也特別請到了杭州鼎鼎大名的中餐廳解香樓的俞斌師傅擔任顧問,出品可見一斑。

杭州康萊德酒店.里安

地址:杭州市新業路228號杭州康萊德酒店50層

參考價格:787元/人起



8. 杭州臨平萬麗酒店.萬麗軒中餐廳

杭州臨平萬麗酒店開業後,被不少資深媒體人稱其為「全國萬麗酒店之標杆」。酒店與國際著名設計事務所P49強強聯手,設計頑皮、性感、放飛想象力,一開業就刷爆小紅書和酒店圈。這家萬麗更融合中國本土元素,將戲曲風格和撞色風拿捏得如火純青。

高級感爆棚的萬麗軒中餐廳,鳥籠設計充斥整座餐廳。

玻璃乳鴿和酒香熟醉游水蝦,是MISS的誠意推薦。

杭州臨平萬麗酒店.萬麗軒中餐廳

地址:杭州市南苑街道人民大道607號臨平萬麗酒店2-3層

參考價格:323元/人起



9. 杭州西湖國賓館.紫薇廳

在杭州西湖國賓館紫薇廳,即使不是住店客人,也可以乘車直達餐廳。在這裏用餐,可以暢享西湖一線美景。

每當説起記憶裏「杭州味道」,無外乎西湖醋魚、宋嫂魚羹、東坡肉……但那種印在心裏的老味道,卻變得可惜又珍貴。

可惜的是,這些老底子的味道已很難被還原。珍貴的是,這些味蕾的記憶被「紫薇廳」永久地保存了下來。

杭州西湖國賓館.紫薇廳

地址:杭州市楊公堤18號西湖國賓館8號樓

參考價格:472元/人起



最後,讓我們再次恭喜這些獲獎餐廳。