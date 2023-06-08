特價機票｜VietJet胡志明市/富國島/峴港$0機票　來回連稅$1173起

特價機票又來！今次為越捷航空（VietJet Air）的年度夏季Summer Sales，香港至胡志明市/富國島/峴港等多個越南城市，逢星期三至五推出單程$0機票，來回連稅最平$1,173起，包寄艙行李也不過$2,000！活動更一直持續至年底，有興趣的朋友記得留意！



單程$0機票 來回連稅$1173起未包行李

越捷航空（VietJet Air）在今個夏季推出再次推出年度Summer Sales，機票優惠目的地為胡志明市/富國島/峴港，逢星期三至五推出單程$0機票，來回連稅低至$1,173起。鹿兒島機票以上價錢未包寄艙行李費用，VietJet行李費20公斤USD19（約$149）、30公斤USD29（約$227）、40公斤USD38（約$298）、50公斤USD48（約$376）、60公斤USD57（約$447）、70公斤USD67（約$525）。

（圖片來源：越捷航空官方提供）

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根據記者今日（6月8日）在官網機票搜尋器查詢，仍然有大量胡志明市/富國島/峴港平機票發售，大部分都集中在9至10月，記者實試分別訂3地的機票，連稅一千蚊鬆啲就買到，超抵！不過，即便6至8月都好平宜，最抵單程美金$4起，以暑假的機票價來說，相當平！

香港來回胡志明市的單程0蚊機票， 去程較少，回程較多，集中在9-10月。▼▼

香港來回富國島的單程0蚊機票， 9-10月間只餘下去程有，回程0蚊機票已賣光。▼▼

（圖片截圖自越捷航空官網）

香港來回峴港的單程0蚊機票， 去程較多，回程較少，集中在9-10月。▼▼

胡志明市、峴港來回$0單程 試訂成功

記者一見胡志明市及蜆港都有$0單程機票，即時下訂！成功訂到胡志明市9月12-13日的機票，來回連稅$1,173；以及峴港9月10-18日的機票，來回連稅$1,178。不過，胡志明市2日1夜可能不夠玩，而峴港9日8夜又可能太多，其實兩地前後的日子也分別有USD3.11-USD10.23不等的單程特價機票，如想玩得盡興也不妨考慮，算起價錢不會相差太多。

香港來回胡志明市單程0蚊機票實訂， 旅遊日：9月12-13日。▼▼

（圖片截圖自越捷航空官網）

香港來回峴港單程0蚊機票實訂， 旅遊日：9月10-18日。▼▼

（圖片截圖自越捷航空官網）

越捷航空（VietJet Air）胡志明市/富國島/峴港 $0機票特價

價錢：單程$0；來回連稅最抵$1,193起

預訂日期：即日至10月（往後會陸續開放機位預訂至年尾）

旅遊日期：即日至年底

官網：https://www.vietjetair.com/

