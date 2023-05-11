迪士尼｜推貼錢打工體驗收費$4000起　網民︰唔出錢請人仲有收入

東京迪士尼度假區近日推出一個「貼錢做員工」的體驗活動，讓遊客付費一嘗擔任迪士尼職員的感覺。活動隨即惹來網民熱議，有人認為迪士尼營商手法高明，以體驗活動減少人手與開支，也有人覺得放假還要為迪士尼貼錢效力不值得。不過，有人覺得活動具教育意義，讓人在免面試的情況下，服務「地球上最快樂的地方」。



「貼錢做員工」體驗惹熱議 酒店過夜後擔任清潔工

東京迪士尼度假區近日推出「カストーディアルキャスト体験付き 2 Days」（「含卡斯蒂尼亞演員體驗 2Days」）旅遊套票，讓4至12歲的遊客於今年暑假的其中2日1夜，在度假區的樂園暢玩與在酒店留宿之餘，體會擔任迪士尼清潔工人的感覺。

（圖片來源：東京迪士尼度假區）

活動由日圓7,3700（約港幣$4286）起，東京迪士尼度假區特別鼓勵小一至小三學生參與。參與活動的遊客，可以穿上跟真實清潔工人一樣的制服，在樂園營運期間體驗約1小時掃地等戶外工作。整個體驗活動歷時約半天，家長可從旁觀察子女的工作實況。活動結束後，參與者會獲頒紀念獎章。

網民反應不一 放假仲做嘢 VS 具教育意義

讓小朋友「貼錢當員工」的旅遊套票推出後，隨即惹來「我真係好鍾意迪士尼資訊分享群」的組員熱議，有人認為東京迪士尼度假區的營商手法相當「高明」——以「體驗」之名，成功找到人「貼錢打工」，又能減少人手及相應支出。此外，有人覺得當下的小朋友平日上學經已相當辛苦，放假還要為迪士尼貼錢效力，有點兒可憐。

不過，亦都有人認為活動能提升小朋友的衛生意識，具有教育意義。另外，有網民指出不少香港的小朋友也專程報讀能在香港迪士尼樂園演出的才藝課程，認為東京迪士尼度假區的體驗活動也有一定吸引力。而體驗活動能讓人在免面試的情況下，服務「地球上最快樂的地方」，機會難得。

記者翻查資料，發現東京迪士尼度假區已非首次推出相關體驗活動。不過因著新型肺炎疫情影響，該種體驗活動一度停辦多時。