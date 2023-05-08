海洋公園下月延長開放時間！每周開放6日逢星期六免費入指定園區

海洋公園經歷疫情高峰期後，遊客數量有所回升。根據園方的官方網站，公園將於下月開始延長開放時間至晚上7時半。而園方亦會於6月3日起，連續4個星期六舉行「Chill All Night」夜間活動，讓大家於晚上6時半後免費遊覽指定園區，觀賞多媒體光影表演以及享用美食。此外，海洋公園暫時未恢復每日開放，到訪前要留意！



海洋公園下月延長開放時間！最盡玩到7點半

海洋公園現時的開放時間為平日10:00至18:00以及假日10:00-19:00。根據海洋公園官方網站的時間表，園方將於6月延長時間，不論平日或假日，亦會營業至19:30。大家在6月到訪海洋公園，將會有更多時間欣賞動物，暢玩各款機動遊戲。

雖然海洋公園下月的營業時間有所延長，但公園仍然未恢復每日營運。6月期間，公園逢週二仍會休業，到訪前宜先計劃好行程。此外，現時只會於週六、日、公眾假期以及特定日子上演的夜間光夜多媒體表演《光影頌》以及《光影都會》，會於每個營運日上演，即使平日入園，也能找到《光影頌》主角——ANIMO的蹤影。

指定設施逢周六免費開放 可觀賞夜間表演

除此之外，園方亦會於6月3日起，連續4個星期六舉行「Chill All Night」夜間活動。活動由6時半開始至9時，大家可於活動期間免費遊覽夢幻水都的指定範圍觀賞《光影頌》、《光影都會》以及享用美食。免費進入的範圍包括海龍王餐廳、爐炭燒、食尚水都、夢幻水都人工湖及海濱禮品廊。

要留意！園內的其他設施會於晚上7時半關閉，而持有日間門票的遊客，可直接到夢幻水都參與「Chill All Night」，不用辦理其他手續。