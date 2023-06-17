日本旅遊｜精選7大懷舊Cafe喫茶店　手作布甸、銅板厚鬆餅附地址

去日本旅遊，見當地有不少「喫茶店」，那是一種日本特色餐館，主要售咖啡、紅茶和果子等簡單食品。在京都和東京，歷史悠久而且聲名遠播的老鋪喫茶店非常多。一齊看看有哪7大受歡迎，而又值得去體驗的喫茶店吧！



喫茶店大部份以棕色設計居多，燈光照明較暗，營造出溫暖而沉實的氣氛。因此，這些喫茶店往往帶着濃濃的懷舊感。

日本懷舊喫茶店 重回昭和年代感

喫茶店在昭和時代大鳴大放，充滿浪漫及懷舊氣息。復古熱潮掀起，喫茶店又再次引起關注。想體驗另類日本文化，當然不少得到訪特色喫茶店，一嘗昭和時代滋味。

【1】新橋 ヘッケルン （Hekkerun） 手作布丁

位於虎之門後巷的一家擁有近50年曆史的咖啡喫茶店，店主森靜雄先生75多歲，相信有不少人也見過這位伯伯。他的布丁非常有名，在商店的招牌上寫上了“Coffee & Pudding”。特產“大布丁”由森靜雄先生手工製作。大而簡單的布丁，裡面藏有超多微甜焦糖醬。

ヘッケルン 35年不漲價，四代顧客是常客並不少見。森靜雄先生，咖啡，價格，一切都很溫暖。

日本7大懷舊Cafe喫茶店【1】新橋 ヘッケルン （Hekkerun） 巨型布丁

地址：東京都港區西新橋1-20-11 安藤大廈1S

聯絡：+03 3580 5661

營業時間：星期一 - 星期五 09:00-19:00； 星期六（第二個星期六外）09:00-17:00



【2】喫茶と菓子 タビノネ （咖啡館和糖果塔比農）七彩汽水・昭和復古的氣氛

在旅途上，在最新的複古咖啡館休息一下也無妨，喫茶と菓子タビノネ是一家起源於京都的人氣商店。從西大橋站步行約4分鐘的這家商店，您可以享用天然甜甜圈等甜點和虹吸咖啡等飲料。

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創業 44 年的咖啡廳經過翻新，內部充滿復古氣息，您可以在這裡度過悠閒的時光。五顏六色的奶油汽水很可愛，強烈推薦。

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日本7大懷舊Cafe喫茶店【2】喫茶と菓子 タビノネ （咖啡館和糖果塔比農）七彩汽水・昭和復古的氣氛

地址：大阪府大阪市西區北堀江1-13-20

聯絡：+080 9170 8782

營業時間：星期一至五 10:00 -19:00 ； 星期六、日和假日10:00 - 19:00【2】東京 ピノキオ （Pinokio木偶奇遇記）銅板厚鬆餅



【3】東京 ピノキオ （Pinokio木偶奇遇記）銅板厚鬆餅

ピノキオ1974年開幕，樸實、隱密的店面卻又深受當地人喜愛，以熱厚鬆餅在銅板上燒而聞名。鬆餅是在接到訂單後混合麵糊製成的，來這裡的人90%都是點它，所以烘烤需要時間，建議預留充裕的時間。

許多厚鬆餅的行家，多為將調好的麵粉倒入現成模具中定型，但ピノキオ堅持在特製銅板上使用低溫，經過20-30分鐘反覆不斷煎烤，100%手工製圓潤飽滿的鬆餅外型。

日本7大懷舊Cafe喫茶店【3】東京 ピノキオ （Pinokio木偶奇遇記）銅板厚鬆餅

地址：東京都板橋區大山金內町 16-8

聯絡：+03 3974 9336

營業時間：8:00-18:00 / 週三週四休息



【4】新宿 純喫茶らんぶる （Jun cafe Ranburu）昭和古典室內

新宿是日本主要的購物點、商業區、娛樂區等之一。主街的後方，有很久的純正らんぶる，於1967年開業。高高的天花板上懸掛的吊燈、紅色天鵝絨座椅以及昭和時代的懷舊氛圍，在古典氛圍中享用美味的飲料，定會讓您猶如置身昭和年代。

一幅似Gucci圖案的牆紙、一個復古的燈罩、橢圓形裂紋圖案的彩色玻璃窗，通通給人親切又華麗的感覺。

日本7大懷舊Cafe喫茶店【4】新宿 純喫茶らんぶる （Jun cafe Ranburu）昭和古典室內

地址：東京都新宿區新宿3-31-3 1F/B1F

聯絡：+03 3352 3361

營業時間：09:30-18:00



【5】澀谷名曲喫茶ライオン （名曲喫茶 獅子） 古典音樂咖啡廳

位於澀谷道元坂深處的可以說是昭和遺產的經典咖啡館。店名是著名的歌曲咖啡館「名曲喫茶ライオン Lion」。1926年開館後，在東京大空襲中被大火燒毀，戰後於1950年重建。

即使今天，1950 年戰後代定制的巨型 Pioneer 揚聲器仍在ライオン播放許多經典歌曲。貝多芬、巴赫、莫扎特、勃拉姆斯、柴可夫斯基…… 即使你不熟悉古典音樂，也會是你聽過的名曲，讓人安靜地享受古典音樂。

一個超級 Instagrammable的景點，您可以回到昭和時代。走進店內，映入眼簾的是復古的世界。

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日本7大懷舊Cafe喫茶店【5】澀谷 名曲喫茶ライオン （名曲喫茶 獅子） 古典音樂咖啡廳

地址：東京都澀谷區道玄坂2-19-13

聯絡：+03 3461 6858

營業時間：11:00 - 22:30



【6】物豆奇 （Monozuki）彩繪玻璃・古色舊鐘

Instagram上的熱門咖啡館，古老鐘錶的滴答聲和爵士鋼琴和聲可以治愈復古空間。爵士鋼琴的聲音在店內流淌，與之相呼應的眾多掛鐘滴答滴答的聲音讓人懷念又心醉，略帶教堂風格的外觀想必從開業之初就備受矚目。

除了掛鐘，電話、爐子、收銀機等物品都充滿了復古氣息，讓人彷彿回到了幾十年前。手寫的菜單。

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日本7大懷舊Cafe喫茶店【6】物豆奇 （Monozuki）彩繪玻璃・古色舊鐘

地址：東京都杉並區西荻北 3-12-10

聯絡：+813 3395 9569

營業時間：11:30 - 21:00



【7】すみだ珈琲 （Sumida Coffee）江戶切子雕花玻璃咖啡杯

すみだ珈琲以“創造一個舒適的社交空間”為理念，店裡不是用陶瓷杯裝咖啡，反而是用東京經典文化藝術之一──江戶切子雕花玻璃杯。雖然玻璃杯只能盛載冷飲，但在すみだ珈琲，能找到11種不同江戶切子雕花玻璃杯款式，咖啡店主人會根據他對每一個客人的第一印象，將冷飲配上相應的杯子。

如果你很喜歡圖上的杯子，你還可以買一個作紀念品。

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日本7大懷舊Cafe喫茶店【7】すみだ珈琲 （Sumida Coffee）江戶切子雕花玻璃咖啡杯

地址：東京都 墨田區太平4-7-11

聯絡：+813 5637 7783

營業時間：11:00-19:00 ; 星期三、每月的第二及第三個星期二休息

