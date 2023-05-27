深圳好去處「雲海公園」正式開放　海拔380米看山看海看書歎咖啡

深圳又有新公園了，神秘的「雲海公園」正式開放！



建在海拔380米的半山平台，在深圳公園界也是相當炸裂的存在，360°欣賞山海連城，還能歎咖啡看書，全新的山海體驗在深圳更是獨有。👇👇👇

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深圳山海新地標

「雲海公園」，這名字就自帶神秘和浪漫屬性。由於地處海拔380米的半山平台，所以「雲海」並非故弄玄虛，浮雲遮望眼是常有之事，運氣足夠好，更是雲霧繚繞，如臨仙境。

這公園很簡單，又很不簡單。説它簡單，因為整個公園就只有一片草坪一棟建築。説它不簡單，無論是選址、海拔，還是設計以及景觀，都可以説極具特色。

遠遠望去，那艘停泊在一片蒼翠間「白色郵輪」，便是「雲海公園」中的唯一且極具辨識度的建築——雲海森林服務站。

雖然從地理位置來説，有點偏遠，而且目前抵達這裏的交通方式比較單一，除了週末開放的「雲海專線」，其他時間只能步行前往。但我敢肯定，火只是遲早的事。

「上船」看山看海

雲海森林服務站有三層高，一樓有供遊客使用的洗手間，二樓有寬闊的觀景平台，三樓則是結合咖啡與閲讀的書咖。

建築內部的設計也很前衞，曲線造型的柔美、和金屬質感的清冷剛毅，給人很強的視覺衝擊，有種進入太空飛船內部的感覺。

「看一天山海，都不覺得久」

二樓觀景台有360°的寬闊視野，這裏是常態化的開放區域。👇👇👇

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在平台可以俯瞰鹽田山海，另一側看盡三洲塘的湖光山色。

不僅適合拍照打卡，也很適合發呆閒坐，呆上大半天，放鬆心情。

目前二樓還有兩間未開放的室內場所，據説未來可能作為分享會的場所。

「半山上的咖啡店」

雲海森林服務站三樓是一個書咖，大概是我見過深圳海拔最高的咖啡店了。坐在窗邊，醇香入口，山海入目，心曠神怡。（就是價格不太美麗，而且僅在週末節假日開放）

三樓的另一側擺放着圖書，如果人少安靜，這樣的環境實在太適合閲讀了。

「下船」遊山玩水

緊挨着雲海森林服務站的三洲塘水庫公園，是依託奇石、溪谷等自然資源打造成的野趣公園。👇👇👇

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這裏有一段大約2公里的環湖碧道，走上一圈大約半小時。

漫步其中，擁抱碧水綠林，在空山曠谷之間，也能俯瞰山海連城。這片山林中沒有噪聲與尾氣，林蔭綠道的鳥鳴與水流，也足以讓人短暫地忘卻煩躁。

雲海公園

地址：三洲塘水庫

交通：

① 雲海專線A，僅在週末節假日開啓，專線實行一票制單程15元（無人售票）。

從海山路總站（在海山地鐵站前往雅庭國際大酒店門口），從鹽田港西地鐵站東（地鐵站B口），抵達終點站三洲塘水庫路口，隨後步行約1.6公里（約20分鐘）到達雲海森林服務站。

服務時間：往三洲塘水庫路口方向為8:30-14:00，往海山路總站方向為10:30-17:00，坐滿或半小時一班次。

優惠票價：6歲以下兒童、60歲以上長者及持殘疾人證的遊客可在原票價基礎上優惠減免2元。

② 非節假日週末建議call車至三洲田3號崗亭，隨後導航三洲塘水庫，步行前往；或是從登山口上山，爬山時間大約1小時。



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