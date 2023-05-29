鰂魚涌美食︳太古坊非洲風新Cafe　歎精品咖啡/東南亞菜/生酮甜品

鰂魚涌美食、鰂魚涌新Cafe！每日一杯咖啡，是不少打工仔的提神良藥，但可曾想過，咖啡的原產地是怎麼樣的？鰂魚涌近日新設了一間咖啡店，以世界各地知名的咖啡豆產區為題，裝潢儼如一個棕紅色的大漠，加上精心設計的東南亞Fusion菜、生酮甜品及咖啡，相信很快便成為炙手可熱的人龍店！



尋咖啡根 還原咖啡莊園地貌

「Alchemy ORIGIN」位於鰂魚涌太古坊二座 ，屬咖啡連鎖店Espresso Alchemy的第五分店。與過往的Alchemy不同，新店取名為「ORIGIN」，更強調了尋根的意味，整體裝潢圍繞著世界各地知名的咖啡豆產區，如主軸採用了非洲標誌性建築法「夯土(Rammed Earth) 」的層層泥石牆，營造棕紅色的大漠空間；餐枱內又陷有立體地圖模型，還原哥倫比亞山脈的咖啡莊園地貌；中間的圓柱牆又展示了老闆Peter訪尋各地咖啡莊園得來的紀念品或周邊，如印尼咖啡組織贈送的書、依索比亞傳統咖啡壺、巴西咖啡樹所製的杯墊、2013年老闆在墨爾本擔任咖啡師評委時獲得的紀念印章等，令人飲啡同時尋根，了解各咖啡產地的風土人情。

Alchemy ORIGIN主張咖啡尋根的概念，讓人飲啡同時了解咖啡豆產地的風貌。（照片由記者提供）

之所以強調尋根的概念，皆因Alchemy老闆Peter正是個不折不扣的咖啡狂熱者。他不僅熱衷咖啡的沖煮及杯測，更愛尋豆，總是親力親為走訪世界各咖啡豆產區，渴望將覓得的靚豆公諸同好，分享這份熱愛咖啡的精神。

其次，Peter也表示首家Alchemy是在2012年於鰂魚涌成立，可惜後來業務拓展，鰂魚涌舖位無法應付更多服務，於是在2020年結束。他一直想回歸鰂魚涌，直至遇上太古坊二座的舖位，所以為新店冠上「ORIGIN」的名字，強調視鰂魚涌是Alchemy的起源。

Alchemy老闆Peter常常駐守不同分店，分享自己對咖啡的熱愛。（照片由記者提供）

多款精品咖啡

至於餐飲，Alchemy ORIGIN也有別於其他分店，不論咖啡或菜餚種類上也選擇多多。

例如新店擁有如3部不同的磨豆機，各式沖煮功具，單品黑咖啡會有更多選擇，如咖啡豆可揀來自哥倫比亞、依索比亞和印尼的咖啡豆，沖煮方式又分手沖、cold brew、意式奶啡或各式啡酒等，五花八門，總有一款啱心水。至於菜餚，主打一系列東南亞Fusion菜及生酮甜品，由濃口味到清新之選均有，整體主食價錢都在百餘元上下，以太古坊地段來說並不貴。

（照片由記者提供）

記者今次嘗了依索比亞「Gelgelu」的手沖咖啡（$76），味道偏向 Fruity，先是黑加侖子的酸甜果香，後段則有一點紫羅蘭的花香回甘，口味挺清爽。另外，Flat White（$44）也不錯，偏Nutty，咖啡味濃重，奶泡打得挺滑。

歎東南亞Fusion菜

在主食方面，個人至愛雜菌豬頸肉漢堡配芥末籽醬（$125），豬頸肉特厚，目測平均有1cm厚，吃上口爽嫩肥美，又有芥末籽醬減去油膩感，整體大份又出色！喜歡濃郁口味的，可揀香煎虎蝦配辣蕃茄汁意粉（$121），香辣口味食上口好醒神！至於喜歡口味輕盈的朋友，可揀煙鴨胸配菠菜扁意粉（$103）或青醬雞胸沙律配檸檬醋醬（$89），兩者抵讚位是厚肉卻質感幼嫩，意粉有用心去除了鴨胸最肥的外層油脂，相信必然受怕肥的OL歡迎。

甜品方面，Alchemy ORIGIN特設了一系列生酮甜品，當中必食生酮忌廉卷，全杏仁粉製作，零麩質，卻維持到正常忌廉卷的鬆軟幼滑口感！今次記者嘗到宇治抹茶生酮忌廉卷（$61），內有Ceremonial Grade抹茶粉，味道非常濃郁，尾段回甘帶輕微苦澀。至於香蕉蛋糕（$35）也不錯，不會太甜膩，價錢也不貴。

（圖片由記者提供）

Alchemy ORIGIN

營業時間：08:00-21:00（注：6月1日正式開業）

地址：鰂魚涌英皇道979號Two Taikoo Place 地下A舖

