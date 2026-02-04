結婚餅卡嫁女餅優惠2026｜15大嫁喜餅咭禮券價錢/折扣/訂購詳情

【結婚餅卡優惠2026】一般傳統上嫁女都會向親朋戚友派發嫁女餅，以示傳遞嫁女喜悅。時至今日，新人由嫁女餅改為結婚餅卡，籌備婚禮時餅卡都會成一大煩惱，故此餅卡的價錢、類別亦是新人們最關心的項目之一。大家在購買之前，不妨多留意品牌官網、婚展及網購平台之價錢及優惠，說不定可以以最抵價入手！以下「01女生」為大家盤點15大人氣結婚餅卡禮券最新價錢及折扣，總有一間適合你！(文中提及的價錢於各官網查詢為參考，實際收費以官網及截稿日期為準。）



12大人氣結婚餅卡 讓你的BIG DAY份外難忘！

結婚餅卡嫁女餅優惠2026｜1. 奇華餅卡優惠

奇華餅卡一向都是不少新人的首選，品牌主打傳統中式嫁喜禮餅(唐餅)及經典懷舊小食，再配合喜慶吉祥、華麗典雅的包裝設計，十分得體。價錢方面，有HK$50嫁喜禮券餅咭、HK$90金盈喜餅咭、HK$112金雅喜餅咭、HK$176金緣喜餅咭、HK$456金御喜餅咭可選。

結婚餅卡嫁女餅優惠2026｜奇華餅卡 (官網圖片)

結婚餅卡嫁女餅優惠2026｜奇華餅卡優惠詳情

價錢：HK$50/張起

優惠：嫁喜餅咭滿20張95折優惠；嫁喜餅咭滿50張9折優惠；嫁喜餅咭滿100張85折優惠；折實滿$380免費送貨(香港指定地區適用)；MoneyBack 優惠；渣打銀行指定客戶全年嫁喜餅咭優惠



結婚餅卡嫁女餅優惠2026｜2. 榮華餅家囍餅禮券

榮華餅家嫁囍禮餅券同樣是大受歡迎，囍餅禮券設有「$50禮券」、「禮榮華精裝四囍囍餅券」、「富榮華四個裝囍餅券」、「囍榮華六個裝囍餅券」，憑券可於可換取禮餅券上同等面值的產品。另外，亦有囍餅套裝可選，當中包含囍餅禮盒禮劵組合，滿足不同新人所需。

結婚餅卡嫁女餅優惠2026｜榮華餅家囍餅禮券 (官網圖片)

結婚餅卡嫁女餅優惠2026｜榮華餅家優惠詳情

價錢：$50禮券：HK$50 / 張

禮榮華精裝四囍囍餅券：HK$95 / 張

富榮華四個裝囍餅券：HK$115 / 張

囍榮華六個裝囍餅券：HK$156 / 張



結婚餅卡嫁女餅優惠2026｜3.恆香嫁囍餅卡

恆香以100％本港手製囍餅，是不少新人心目中經典囍餅的代表。恆香有5款嫁囍餅卡選擇，有「$50禮券」、「四件裝囍餅餅卡」、「六件裝囍餅餅卡」、「八件裝囍餅餅卡」及「金裝龍鳳餅禮券」，新人們可根據需要選購，所有禮劵可到各恆香門市換取各款囍餅外，更可隨心換領其他正價產品包括熱酥餅及盒裝餅。恆香官網上推出限時優惠低至8折，準新人們不要錯過!

結婚餅卡嫁女餅優惠2026｜3.恆香嫁囍餅卡 (官網圖片)

結婚餅卡嫁女餅優惠2026｜3.恆香嫁囍餅卡詳情

價錢：HK$50 / 張

四件裝喜餅餅卡：HK$98 / 張

六件裝喜餅餅卡：HK$138 / 張

八件裝喜餅餅卡： HK$80 / 張

龍鳳餅卡禮券：HK$98 / 張



結婚餅卡嫁女餅優惠2026｜4. 聖安娜餅屋餅卡

如果認為囍餅太傳統的話，可以選擇蛋糕等西餅。現時官網進行了折扣優惠「多買多折扣」，HK$25禮餅券減至現時HK$22.5；HK$50禮餅券減至現時HK$45，網上訂購更可享有9折優惠，Cake Easy會員則可享8折。憑券可於香港聖安娜餅屋換取禮餅券上同等面值的聖安娜產品，亦可作為婚嫁禮餅。

結婚餅卡嫁女餅優惠2026｜聖安娜餅屋餅卡 (官網圖片)

結婚餅卡嫁女餅優惠2026｜聖安娜餅屋餅卡詳情

價錢：

HK$25禮餅券：特價HK$22.5/張，只適用於網上訂購60-119張

HK$50禮餅券：特價HK$45/張，只適用於網上訂購30-59張

優惠：網上訂購 - 9折；Cake Easy會員 – 85折



結婚餅卡嫁女餅優惠2026｜5. A-1 Bakery餅卡

A-1 Bakery兩款餅卡，分別是HK$50禮券及HK$88結婚禮券，禮券適用於英王麵包(香港)有限公司旗下品牌之分店。而禮券附送禮封，大方得體。

結婚餅卡嫁女餅優惠2026｜A-1 Bakery餅卡詳情

價錢：

$50禮券：HK$50 / 張，購買50至99張享95折及額外禮券乙張，多買多送，詳情請參照官網。

$100禮券：HK$100 / 張，購買50至99張享95折及額外禮券乙張，多買多送，詳情請參照官網。



結婚餅卡嫁女餅優惠2026｜6. 鴻福堂結婚禮卡

鴻福堂的結婚禮卡設通用版及個人訂製版，個人版正面可放上新人的甜蜜照片，背面則可印上婚期及感謝語句，憑卡到全線分店可免費換取同等價值之正價產品。需注意的是，個人版結婚禮卡只適用於$50結婚禮卡及訂購數量最少為30張。

結婚餅卡嫁女餅優惠2026｜鴻福堂結婚禮卡 (官網圖片)

結婚餅卡嫁女餅優惠2026｜鴻福堂結婚禮券詳情

價錢：通用版及個人版HK$400/ 套(10張)，最少購買30張



結婚餅卡嫁女餅優惠2026｜7. Paul Lafayet嫁喜禮券

除了法式焦糖燉蛋深受歡迎之外，婚嫁禮券更是大熱。禮券設有HK$50、HK$100價值可選，每張金券允許客人於 1 年內在香港專門店換領同等價格商品。另外，新人亦可按個人需要購買套票，多買多送。

結婚餅卡嫁女餅優惠2026｜Paul Lafayet嫁喜禮券 (官網圖片)

結婚餅卡嫁女餅優惠2026｜Paul Lafayet婚嫁禮券詳情 (所有結婚禮券 - 1年有效期)

價錢：

$50 嫁喜禮券：HK$500 / 10 張；HK$1000 / 22 張；HK$2500 / 55 張

$100 嫁喜禮券：HK$500 / 5 張；HK$2000 / 22 張；HK$5000 / 55 張

優惠：訂單滿港幣800元或以上可享免費送貨。



結婚餅卡嫁女餅優惠2026｜8. Häagen-Dazs 雪糕結婚禮券

如在夏季舉辦婚禮，派發雪糕結婚禮券給親友都是一個不錯的選擇！每張禮券都附有信封，更甜蜜完美。

結婚餅卡嫁女餅優惠2026｜Häagen-Dazs 雪糕結婚禮券 (官網圖片)

結婚餅卡嫁女餅優惠2026｜Häagen-Dazs 雪糕結婚禮券詳情 (*結婚禮券 - 最少18個月)

價錢：一套包括HK$50現金券10張

優惠：購買2套或以上95折；10套或以上9折



結婚餅卡嫁女餅優惠2026｜9. Godiva 結婚禮券

不少新人會選擇朱古力作為回禮小禮物，精緻美味又浪漫，亦可以分享甜蜜感覺。假如你們都是甜品迷或朱古力迷的話，不妨揀選Godiva禮券作為婚禮餅卡。禮券設有電子及實體禮券可選，面值上分為$50及$100，需注意的是必須在預訂，並在購買日起90天內換領。

結婚餅卡嫁女餅優惠2026｜Godiva 餅卡詳情 (需預訂，並於購買日起90天內換領)

價錢：HK$50-HK$100 / 張



結婚餅卡嫁女餅優惠2026｜10. Beans婚嫁餅卡

Beans的餐廳、餅店及咖啡店一直人氣高企，其推出HK$50嫁喜餅卡。不但可外賣換領精緻蛋糕外，亦可堂食享受美食，適用於全線Beans Cafe、荳子冰室、BEANS Bakery分店。兩款嫁喜餅卡分別為「$50婚嫁餅卡禮券」及「 $50婚嫁餅卡禮券 [紅色炸彈版]」，每張禮券跟一個獨立信封，讓一對新人跟親朋好友分享這份美好的「荳子」時光。

結婚餅卡嫁女餅優惠2026｜Beans嫁喜餅卡詳情 (最少3個工作天前預訂)

價錢：HK$500 / 10 張

優惠：5套起95折，10套起9折；買滿10套(共100張)或以上可享有9折優惠



結婚餅卡嫁女餅優惠2026｜11. 東海堂現金禮券

除了節日系列禮券之外，東海堂亦備有HK$25及HK$50婚嫁現金禮券以供選擇，憑券可於有效期內在香港東海堂餅店換取同等價值的產品 (以原價計算，飲品及寄賣品除外)。禮券套票現時亦採用多買多優惠，低至8折起。

結婚餅卡嫁女餅優惠2026｜東海堂現金禮券

價錢：

$25現金禮券：HK$25 / 1張；滿$2,500 享95折；滿$5,000 享9折等，多買多送

$50現金禮券：HK$50 / 1張；滿$2,500 享95折；滿$5,000 享9折等，多買多送



結婚餅卡嫁女餅優惠2026｜12. 皇玥囍餅現金券/囍餅禮券

不止月餅、蝴蝶酥及曲奇等味道出色，囍餅「唐果子」色彩鮮艷且精緻，亦是大熱嫁女餅之一。皇玥囍餅禮券設有「囍餅現金券$50」、「盈玥囍餅禮券$88」、「金玥囍餅禮券 $138」以及「囍玥囍餅禮券 $198」，囍餅禮券有效期為三年，禮券可換指定囍餅禮盒或換領同等價值產品。

結婚餅卡嫁女餅優惠2026｜皇玥囍餅現金券/囍餅禮券詳情

價錢：囍餅現金券$50

「盈玥」現金券$50

「金玥 」現金券$138

「囍玥」現金券 $198

優惠：訂購總數量50-99張8折；100-199張75折；200張或以上7折



結婚餅卡嫁女餅優惠2026｜13. ROYCE’婚嫁禮券

品牌於1983年在北海道札幌創立，ROYCEEEE’更是大家眼中世界級高質朱古力的代名詞。而一場完美的夢幻婚禮，就絕對不能沒有甜蜜又精緻的回禮! ROYCE! ROYCE’推出$50婚嫁禮券優惠，每張優惠券將提供信封，十分細心又得體。

結婚餅卡嫁女餅優惠2026｜ROYCE’婚嫁禮券優惠(官網)

結婚餅卡嫁女餅優惠2026｜ROYCE’婚嫁禮券優惠

價錢：$50/張

優惠：購買50-99件可享3%折扣*；

購買100件或以上可享5%折扣*；

以上折扣不可與super e卡、super e金卡、city'super Private Label或CODE卡同時使用。



結婚餅卡嫁女餅優惠2026｜14. 美心西餅禮餅券

人氣禮餅券之一，品牌設有港幣25元及50元禮餅券以供選擇，禮券有效日期為約2年，憑券可於有效期內在香港美心餅店換取同等價值的產品 (以原價計算，飲品及寄賣品除外)，十分實用。

結婚餅卡嫁女餅優惠2026｜美心西餅禮餅券 (官網)

結婚餅卡嫁女餅優惠2026｜美心西餅禮餅券

價錢：HK$25

優惠：10張或以上即可享免運費

多買多優惠: 200張或以上9折美心禮餅券$25，400張或以上85折美心禮餅券$25。



結婚餅卡嫁女餅優惠2026｜15. Patisserie La Famille Atelier Fraicheur現金禮券

憑藉口感新鮮鬆軟、濕潤綿密的戚風蛋糕，再加上款式多樣、食材優質，近年成為人氣戚風蛋糕品牌。品牌設有HK$50及$100結婚禮券可選，要注意的是，每筆禮券訂單須滿足單一款現金或結婚禮券最低購買金額HK$2,000，到期日由取貨日起計一年。

結婚餅卡嫁女餅優惠2026｜Patisserie La Famille Atelier Fraicheur

價錢：HK$50、HK$100

優惠：購買現金/結婚禮券總金額滿HK$8,000可享95折優惠。



