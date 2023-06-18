韓國美食｜首爾排長龍麵包店附地址　人氣Bagel扮龍蝦番茄好像真

韓國首爾松裡丹路一間超有特色的麵包店，早午晚也提供各式各樣的貝果，只是門面設計已十分矚目。偽龍蝦、番茄、南瓜等的Bagel（譯︰貝果）是該舖頭的熱門產品。可以打卡之餘，味道也十分有保證！



美式跳蚤超市Cafe 打卡可愛貝果

首爾麵包店「킴스델리마켓」的貝果造型奇怪又特別，Bagel變身龍蝦、番茄、士多啤梨、南瓜等，味道獲得一眾食客好評。打卡之餘，不妨欣賞一下他們異想天開的創作和味道吧！

店舖設計用心 營造溫暖小店

店舖門面以美式超市設計為藍本，採用搶眼的橙色，並掛上「Kims Deli Market」的招牌。門口擺放大大小小的立牌，營造出小區超市的凌亂感。玻璃上的手寫字句也十分有個性！

店內收銀處上掛滿蒜頭、生果、肉腸等裝飾物，給人一種猶如置身在超市內的感覺。柔和的燈光亦帶出溫暖小店的氣氛，加上店舖細心的裝飾擺設，真的會讓人忘記這裏是一間麵包店。

+ 2

人氣貝果之選 仿龍蝦番茄食材

龍蝦貝果（랍스터베이글은），一隻隻龍蝦擺在枱上，恍如「肉食大宴」，可以淋上濃湯或意麵醬汁，配蔬菜和檸檬，可以騙過很多人的眼睛，以為是龍蝦盛宴。

其實店裡主打是番茄羅勒貝果(토마토바질페스토베이글) 。番茄貝果沒有添加任何色素，純用番茄做出顏色，因此番茄味十分突出。中間夾著羅勒奶酪，貝果口感軟硬適中。不只造型出眾，味道也恍如真的番茄。

南瓜貝果（스위트펌킨베이글）用真正的南瓜製成，蘊含著甜南瓜的好營養，一看就覺得它像一個南瓜。

士多啤梨貝果（킴스델리마켓）更配有真士多啤梨片，增加清新的感覺。

夏日推出快閃迷你番茄雪糕

雪糕上配有迷你番茄，裏面有Nutella朱古力醬奶油和士多啤梨奶油芝士。店舖建議先吃迷你番茄，再享受雪糕。他們日後亦會不斷發佈快閃新品。

（官方圖片）

除了特色貝果，店舖亦有售其他貝果之選，例如黃油杏仁貝果(프레즐버터리아몬드그런치베이글) ，裡面是超厚的黃油加了Pretzel（椒鹽蝴蝶餅）和杏仁碎攪在一起，上面還有海鹽，甜鹹相配。

+ 4

層出不窮的果醬口味

果醬方面，店舖分別有售士多啤梨花生醬，酸甜士多啤梨奶油芝士和Nutella朱古力片；甜花生醬，質地甜滑呈奶油狀；混合果醬，自製美國酸果醬，混合藍莓及紅莓；楓糖無花果醬，無花果混合楓糖漿；雞蛋番茄醬，鹹味蛋黃醬和乾番茄碎；羅立煙肉醬，香草醬配上煙肉碎；Kim’s Deli Market 招牌奶油芝士醬；青草軟奶油芝士辛辣醬。

人氣招牌之選

【1】熱牛肉餡餅 마리네이트비프파이글

【2】西紅柿羅勒貝果 토마토바질페스토베이글

【3】大蒜意大利香辣腸貝果 갈릭페퍼로니베이글

【4】士多啤梨貝果 킴스델리마켓

【5】龍蝦貝果 랍스터베이글은

【6】南瓜貝果 스위트펌킨베이글



Kims Deli Market

地址：首爾特別市 松坡區百濟古文路 45街 13號 1層

營業時間：9:30-20:00

網址：IG@kims_delimarket

