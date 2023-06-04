西營盤美食︳Cafe探店茶療茶室　細味精品原茶+低糖手工蛋糕+鬆餅

西營盤美食！香港有不少茶室，但精細到有茶藝師駐場的店不多。近來西營盤新開了一間精品茶室，嘗到一系列由茶藝師親泡的高山名茶，加上古色古香的雅緻裝潢，置身其中，不其然就有種舒心感。



西營盤美食｜小清新茶室！品精品原茶 必食低糖手工蛋糕 鬆餅

西營盤新店「茶療 Tea Therapy」，是繼屯門樓上店後成立的第二分店，亦是店家首間設立的地舖。不同於本店，這兒沒有日式榻榻米元素，走中西合壁的小清新路線，有中式茶具、字畫、竹簾、購自台灣的特色玻璃鎢絲燈罩及深木家具等裝置品，空間雖不大，但勝在夠恬靜和諧，不失為一個避世好去處。

（圖片由記者提供）

原片茶葉沖泡 精品高山茶

餐飲方面，名為「茶療」，自然以茶為主，供應著一系列精品高山茶。記者曾在屯門本店嘗過「月光白茶」及「老叢白仙」，今次則嘗到來自西雙版納的「1950年熟普洱」，均是用原片茶葉沖泡的高級品，由於成本高昂，市面少見，所以每一次體驗也覺得物有所值。

Candy表示，用銅器皿有助茶保溫，用茶者即便閒聊久了，入口的茶仍非常溫暖。（圖片由記者提供）

店主兼茶藝師Candy還表示，茶療偶然還會入手小批靚茶，當客人叫「師傅發辦」，她也不介意公諸同好。比如今次記者造訪，我就很幸運地遇上1950年熟普洱，這杯七十年熟茶，價值連城，入口甘香純厚，茶香圍繞鼻腔歷久不散，非一般普洱可比擬。

限量供應精品咖啡 免濾紙啡味醇淨

除茶藝以外，Candy也對咖啡有研究，西營盤店與屯門本店另一個不同之處，便是供應精品咖啡！今次我也嘗到Candy的珍藏——產自Ethiopia的得獎名豆「mikava red bourbon」！為了盡展咖啡的醇淨，Candy還入手專用的濾杯，可以免濾紙的情況下泡手沖，她解釋濾紙會些微影響出來的咖啡味道，改用專用濾杯的咖啡店，香港應該不太常見。

自家製手工甜品 低糖佐茶輕食

至於食物以佐茶輕食為主，有手工蛋糕、果凍、蕨餅或鬆餅等，均由Candy親製。她表示不會叫來貨的甜品，因為控制不到甜度，佐茶不宜太甜的甜食，而低糖也較得女生歡迎。茶療每月會定期更新Menu，令人時時來都有不同驚喜，而今個6月，主題蛋糕便是栗子。栗子香滑，口感鬆軟香甜，口感一流！

6月限定栗子蛋糕！（圖片由記者提供）

至於蕨餅及鬆餅也值得一試，蕨餅香甜煙靭，鬆餅牛油味濃又鬆化，也是佐茶佳品。

（圖片由記者提供）

茶療 Tea Therapy

營業時間：星期四至日 12:00-18:00

地址：西環般咸道38號地下2B號舖

聯絡訂座及查詢：6054 7608

