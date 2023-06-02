享樂新出開心果酥皮冰心包　爆餡開心果醬+煙韌大福皮｜限量供應

享樂烘焙再推新品！人氣麵包店享樂烘焙最新推出開心果酥皮冰心包，更形容是今合水年夏天的重點產品，外皮香滑酥脆，內裡更包裹著軟糯大福皮，配上爆餡開心果醬，口感味道都相當邪惡，指定日子及時段開售，即看分店地址詳情。



（6月30日更新）

享樂開心果酥皮冰心包！香酥外皮+爆餡開心果吉士醬

人氣麵包店「享樂烘焙」早前進駐荃灣，開設第4間新分店後，已經令不少網民大感驚喜，除了發售各款限量產品，更推出各樣優惠吸客。享樂最近繼續好消息不斷，宣布推出開心果吉士酥皮冰心麵包，麵包迷今次又有口福！

（資料圖片）

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享樂於其Facebook專頁發文指，開心果吉士酥皮冰心包，採用富法國頂級牛油香氣的特製酥脆酥皮，塗上焦糖液後再次烘焗。酥皮內包裹著一層軟糯大福皮，從而減少吉士跟酥皮內部的接觸，加強整體口感，內裡再注入自家調配的意大利開心果吉士忌廉，非常吸引！

（圖片來源：享樂烘焙 LY Bakery）

店舖不時都推出自家獨創的產品，而今次推出冰心包的背後，原來是源於老闆備賽時研發新品而誕生，「老闆在早前備戰香港國際美食大獎（HOFEX）比賽時，發現把冰凍幼滑的吉士忌廉貫進比一般泡芙更為酥脆的酥皮內，效果竟是驚人的美味，於是敲定了要研發酥皮冰心為今年夏天重點產品」。

由於製作酥皮冰心包的工序繁複，因此開心果吉士酥皮冰心包，將會於指定日子及時段開售，數量有限，售完即止。目前九龍灣店（下午1:30起）及元朗店（下午2:00起）現已有售 ，新蒲崗店及荃灣店則會於 7月1日開始發售。如此花心思，大家絕對不要錯過喇！

享樂開心果酥皮冰心包 發售詳情

九龍灣店發售日期：現已有售（13:30）

元朗店發售日期：現已有售（13:30）

新蒲崗店發售日期：7月1日開始（13:30）

荃灣店發售日期：7月1日開始（14:00）



享樂烘焙 分店詳情

九龍灣店

地址：九龍灣常悅道21號The Eastmark地下3號舖

營業時間：07:00 - 20:30（星期一至五）、08:00 - 19:30（星期六）、10:00 - 19:30（星期日及公眾假期）



元朗店

地址：元朗元龍街9號形點I1樓1097號舖

營業時間：09:00 - 20:30（星期一至五）、 10:00 - 21:00（星期六、日及及公眾假期）



新蒲崗店

地址：新蒲崗大有街3號萬迪廣埸地下E舖

營業時間：07:00 - 20:30（星期一至六）、08:00 - 19:30（星期日及公眾假期）



地址：荃灣街市街152號（悅來坊、仁濟醫院附近）

試業日期：6月2日

營業時間：10:00 -20:30（試業期間）



繼早前籌備及裝修後，享樂正式宣布荃灣分店，已於6月2日起正式試業。期間享樂荃灣店只提供有限產品款式，及會限量發售，當中包括有德式布丁撻（$20）、湯種藍莓乳酪貝果（$18）、湯種伯爵麻熸奶茶貝果（$20）等，暫時只收現金，不少網民期待已久，今日開業後直呼以後買享樂麵包更加方便！

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記者早前在4月中旬時經過荃灣街市街，見到該店舖已封上圍板，並大大隻字印上享樂烘焙「COMING SOON（即將開幕）」，看似仍在裝修當中。

人氣麵包店「享樂烘焙」最近進駐荃灣開設新分店，令不少網民大感驚喜。記者日前經過荃灣街市街，已見到該店舖已封上圍板，並大大隻字印上享樂烘焙「COMING SOON（即將開幕）」，看似仍在裝修當中。

享樂烘焙透過其Facebook專頁宣布，「默默耕耘， 一步一腳印，加上大家嘅一直支持！我哋籌備緊我哋嘅第四分店喇，荃灣多多指教」。享樂主打各款特色麵包，標榜使用全天然牛油，其中抹茶蜜瓜包、特濃抹茶焦糖三角、手工貝果、麻糬包等，款款都甚受歡迎。

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目前享樂於全港已設有3間分店，分別位於元朗、新蒲崗及九龍灣，部分位置相對偏遠，因此今次進軍荃灣令不少食客甚感興奮。有網民表示，「以後唔駛再入到九龍灣元朗咁遠」、「太好了終於可以成日買」，直言日後更加方便。不過開幕日期尚等待公布，大家可以密切留意。