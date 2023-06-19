杭州漢服體驗店大公開！漢服文化近年興起，加上杭州匯集了各種人文、歷史等建築，更加吸引不少人專程穿漢服到西湖打卡，因此也有不少商家經營漢服租借和漢服售賣。而今次記者親臨杭州，就在西湖附近找到了一間漢服體驗的商舖，有過200套漢服提供，而且還有自家佈景，馬上跟記者一齊探店吧！

杭州漢服｜實探漢服體驗店公開！ 過200套漢服+專業攝影化妝服務

位於杭州上城區的就花陰古風攝影，是一家主打漢服體驗的攝影工作室，自2020年4月開業至今已經開了第二家分店。而且店鋪有超過200套漢服可攻選擇，款式分為各種朝代，包括魏晉、唐、宋、元、明、清等，甚至還有影視作品的漢服，例如九尾狐、倩女幽魂、地府娘娘等，又或者是手遊動漫等角色的服飾都應有盡有。

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這件漢服體驗店除可以租借漢服，店內還提供自家佈景板和立體裝飾，可因應客人不同需求自行搭建佈景，佈景包括有充滿文藝氣息的書房、迷你小橋、屏風、書法佈景等，其中最令記者感到驚訝的是，店內還提供飄雪機，可以位客人營造冬天飄雪的感覺，拍攝出雪景，相當用心！

杭州漢服租借風氣盛行

是次杭州漢服探店，記者亦訪問到就花陰創始人 Gary Dai 關於杭州漢服文化的看法。Gary Dai 分享道：「因為杭州作為南宋的古都，有很多人文歷史場景，保留很多宋朝的文化遺產，例如胡雪巖故居、西湖邊的花港觀魚、蘇堤等，都是穿漢服必打卡的地點。」除了杭州市內，杭州近郊的烏鎮也絕對是漢服必打卡之地。

（陳葦慈攝）

你去西湖邊逛一逛，就會看到很多杭州本地小姊姊穿漢服。 就花陰創始人 Gary Dai

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記者親試漢服 從選漢服到妝髮

今次漢服體驗選擇了偏小眾的魏晉時期服裝，從穿著漢服到妝髮，時間大約只是40分鐘左右，相當有效率！在和化妝師交談中得知，除了需要配合古代細眉妝感，化妝師也會因應每個人臉型輪廓化妝，而且會自行研究不同髮型的盤繞方式，一縷一縷拼接在發網上，相當用心，整個過程都感受到當中的仔細和貼心呢！

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就花陰古風攝影 詳情

地址：浙江省杭州市上城區水门南弄3號1411

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