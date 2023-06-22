日本旅遊｜人氣水族館打卡5大推介　燈影海洋世界附地址門票詳情

去到四面環海的日本，點可以不去當地的水族館玩玩？探訪不同的海洋生物，水族館的設計新𩓙昤尚，又可增長海洋知識，打卡一流！快點看看有甚麼推介，帶齊一家大小和朋友，到這些水族館探秘吧！



日本最美水族館5大推介

日本水族館設計時尚，增長海洋知識之外，打卡更搶眼。部分水族館把海洋融入燈影聲像世界，打造不一樣的海洋奇景。

【1】アトア(atoa)水族館

アトア水族館分為9大展區，讓你在洞穴、精神森林、外太空等奇幻空間中展開旅程。設有水族館、生物、舞台美術交融的藝術世界，彷彿步入了電影或舞台的場景。

9大展區分別有Cave, Marine Note, Elements, Foyer, Myiabi, Planets, Gallery, Skyshore 和 Mesume Shop.

+ 4

行到想休息一下，Atoa 更設有「Atoacafe」，是讓顧客可以感受神戶，海和山的空中庭園的咖啡廳。

+ 7

Atoa Hall還有限定原創周邊商品發售！鏤空藝術設計的「魚朱印」（¥1,000），透過鏤空看天空或水族館很有吸引力；6 種類型「魚朱印」（¥300），所有郵票均由工作人員手工製作，Atoa 的生物圖案逼真，非常適合作紀念；郵票收集誌（¥500），收集誌有生物評論，參觀博物館同時收集印章；不會輸的毛絨玩具彩票（¥1,000），「Polkadot Stingray」是Atoa原創作品，獎品分為特等獎、二等獎、三等獎，銷售地點為三樓畫廊銷10:00~17:30。

在1/F 的 Mesume Shop 售賣不同的公仔和紀念品。

+ 5

アトア(atoa)水族館

地址：兵庫縣神戶市中央區新港町7-2 神戶港博物館2F-4F

電話：078-771-9393

營業時間：10:00-20:00 （19:00截止入館）

費用：成人（初中生以上）¥2,400；小學生 ¥1,400；3歲以上 ¥800；3歲以下免費

官方網站：https://atoa-kobe.jp/



【2】瀨戶內海四國水族館

「四國水族館」位於香川縣宇多津町，以「四國水景」為主題，讓旅客透過參觀水族館，一探四國水底風情。「四國水族館」分兩層樓，包括「瀨戶內海區域」、「太平洋區域」和「清流・湖畔區域」，隨著參觀時段與季節不同，水族館會展現出截然不同的空間演出。

「四國水族館」的「龍宮之景」選材於浦島太郎遊歷的龍宮城和四國，也流傳著浦島太郎的傳說。世界各地許多掌管海洋的神社和寺廟都以龍神龕為特色，「龍宮之景」中解釋了其建造的起源。

餐廳當然是必不可少，「四國水族館」提供的食物也有以海洋生物作圖案喔，定必受小朋友。

+ 6

「四國水族館」內亦有不少可愛的紀念品。

+ 1

瀨戶內海四國水族館

地址：香川県綾歌郡宇多津町浜一番丁4番地

電話：81-877-49-4590

營業時間：9:00-18:00（會因時節調整開幕時間，請上官網確認）

費用：成人 ¥2,200（16歲以上）；中小學生 ¥1,200；幼兒 ¥600（3歲以上）

官方網站：https://shikoku-aquarium.jp/



預訂︰Klook

【3】Art Aquarium - アートアクアリウム美術館

Art Aquarium一年四季都有新作品，展示的作品也隨著四季而有所不同。旅客可以在Art Aquarium空間透過金魚泳姿感受「生命、光影、音樂、香氣、味覺」等五大刺激體驗。

不僅是水族館和金魚，更交融日本傳統文化與金魚相得益彰，整個場館都充滿美感，營造出讓人忘卻現代喧囂的悠閒空間。

展覽作品有面具系列、銀座萬十樓、金魚長廊、金魚的集合、金魚展示盒、金魚瀑布、商事館等。

+ 10

而周邊產品亦有不少選擇！

+ 3

Art Aquarium - アートアクアリウム美術館

地址：東京都中央區銀座4-6-16 銀座三越新大廈

電話：03-3528-6721

營業時間：10:00-19:00 （18:00截止入館）

費用：成人初中生及以上： Web入場券（可當天在線購買）¥2,300 / 當日券（銀座三越新館9樓的自動售票機） ¥2,400； 小學生以下（每位成人最多可帶 2 名小學生以下的兒童免費入場）

官方網站：http://bitly.ws/Ja3C



預訂︰Klook

【水族館推介4】鶴岡市加茂水族館 - 加茂水族馆

「加茂水族館」將水母作為主題，過去曾因水母展示的種類數量多，而被認定為金氏世界紀錄。

圖片來源：IG@hakuchuu1882

展廳內展示著60種世界各地珍貴的水母，有長度高達2公尺以上的「絲帶水母」、受到光的反射後會閃閃發亮的「兜水母」和傘體上有圓形花紋的「珍珠水母」等。

+ 4

最引人注目的是「水母展廳」，展示60多種水母。有著名的直徑5米「水母夢劇場」裡漂浮著約1萬隻月亮水母。圓柱狀的水母缸「水母管」會根據不同的視角展現出不同的世界。

「加茂水族館」設「莊內淡鹹水魚」、「金桔館」、「海獅池」、「海獅廣場」和「綠地屋頂」等。

「加茂水族館」連所發售的甜品也有水母圖案，絕對適合打卡。

鶴岡市加茂水族館 - 加茂水族馆

地址：山形県鶴岡市今泉字大久保657-1

電話：0235-33-3036

營業時間：9:00-17:00（夏季至17:30，16:30截止入館)

費用：成人 ¥1000；中小學生 ¥500；幼兒免費

官方網站：https://kamo-kurage.jp/



【5】環境水族館「海藍寶石福島」 - 環境水族館アクアマリンふくしま

「海藍寶石福島」是個可以享受學習樂趣的體驗型水族館。理念為「思考海洋、人類和全球的未來”」。「海藍寶石福島」與市民合作，恢復、再生和可持續利用經驗豐富的自然環境，例如里地、里山和日本海岸線，並開展支持性保護活動。

當中最矚目的，是潮汐三角隧道水箱。順著黑潮和親潮流，兩個水缸可容納2050立方米的水，蘊藏著壯觀的公海魚類和當地海洋生物。

（官方圖片）

「海藍寶石福島」可以讓旅客體驗釣魚和品嚐當場捕獲的魚，了解水族館背面的後院可以赤腳與生物互動的世界最大觸摸池Janome Beach。

除了海洋生物，還有其他可愛動物和植物！

+ 11

環境水族館「海藍寶石福島」 - 環境水族館アクアマリンふくしま

地址：福島縣磐城市小濱市辰巳町 50

電話：0246-73-2525

營業時間：9:00-17:30 全年開放（16:30截止入館）

費用：成人 ¥1850；中小學生 ¥900；學齡前兒童免費

官方網站：https://www.aquamarine.or.jp/

